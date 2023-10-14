УЕФА о Дюкове в исполкоме: «Отстранение российских команд не затрагивает официальных лиц в комитетах и комиссиях. Продолжаем оценивать ситуацию с фактической и юридической сторон»

Теги УЕФА РФС Александр Дюков Политика Футбол

В УЕФА объяснили, почему не лишен полномочий член исполкома Александр Дюков.

«Сообщаем, что принятое 28 февраля 2022 года Исполнительным комитетом УЕФА решение об отстранении российских клубов и сборных не затрагивает российских официальных лиц, входящих в состав Исполнительного комитета УЕФА, комитетов и комиссий УЕФА.

Следует иметь в виду, что УЕФА продолжает оценивать развитие ситуации с фактической и юридической точки зрения, и в этом смысле Исполнительный комитет УЕФА может созывать внеочередные заседания, когда это потребуется, для принятия дальнейших решений, если сочтет это необходимым», – сообщили Sport.pl в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Бонек о Дюкове в исполкоме УЕФА: «Он там не потому, что нравится мне. Не все думают как мы, поляки. Если ты избран в результате голосования, никто не имеет права просто вышвырнуть тебя»

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6 комментариев

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ta-tosha
Заговорил как Черчесов :)
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tolstiy
клоуны, впрочем как и всё европейское правительство, которое ставит палки обычным россиянам, а чиновников и их семьи встречают с распростёртыми объятиями....
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OldRedWhite
Ответ Красная стрела
Думаю, опыт был полезный. И прецедент. Когда уефа меняет решение от нескольких бузотеров. А потом будут громко говорить "увесь мир против нас". В мировой политике, своё мнение явно навязывает меньшинство. Причём меньшинство нациствующих. Решающих, кого казнить, а кого миловать. Кому можно убивать, а кому нельзя даже свои интересы защищать.
Фашиствующих !
Вечно Вы смягчаете формулировки !
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