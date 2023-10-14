Бонек о Дюкове в исполкоме УЕФА: «Он там не потому, что нравится мне. Не все думают как мы, поляки. Если ты избран в результате голосования, никто не имеет права просто вышвырнуть тебя»

Збигнев Бонек высказался о нахождении Александра Дюкова в исполкоме УЕФА.

«Очень часто люди присылают мне личные сообщения или отмечают меня в социальных сетях и спрашивают, почему представитель Российской Федерации входит в состав исполнительного комитета УЕФА. Он там не потому, что он мне нравится. В УЕФА, если ты был избран в органы власти в результате демократического голосования, никто не имеет права вот так просто тебя вышвырнуть.

Вы можете отстранить человека, если за это проголосуют две трети членов исполнительного комитета. Отстранение действует до конгресса, на котором проходит голосование по вопросу об исключении преступника. Тогда поддержать такой шаг должны 50,1% голосующих.

Я не думаю, что большинство поддерживало подачу такой петиции. К сожалению, не все думают так, как мы, поляки, и не все думают так, как я. Если бы Россия была исключена из структур УЕФА, то разбирательства были бы другими. В Европе разные люди думают по-разному. Не все так просто. Это не прихоть», – сказал вице-президент УЕФА в интервью Prawda Futbolu.

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