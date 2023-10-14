Бонек о Дюкове в исполкоме УЕФА: «Он там не потому, что нравится мне. Не все думают как мы, поляки. Если ты избран в результате голосования, никто не имеет права просто вышвырнуть тебя»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Збигнев Бонек Политика Футбол

Збигнев Бонек высказался о нахождении Александра Дюкова в исполкоме УЕФА.

«Очень часто люди присылают мне личные сообщения или отмечают меня в социальных сетях и спрашивают, почему представитель Российской Федерации входит в состав исполнительного комитета УЕФА. Он там не потому, что он мне нравится. В УЕФА, если ты был избран в органы власти в результате демократического голосования, никто не имеет права вот так просто тебя вышвырнуть.

Вы можете отстранить человека, если за это проголосуют две трети членов исполнительного комитета. Отстранение действует до конгресса, на котором проходит голосование по вопросу об исключении преступника. Тогда поддержать такой шаг должны 50,1% голосующих.

Я не думаю, что большинство поддерживало подачу такой петиции. К сожалению, не все думают так, как мы, поляки, и не все думают так, как я. Если бы Россия была исключена из структур УЕФА, то разбирательства были бы другими. В Европе разные люди думают по-разному. Не все так просто. Это не прихоть», – сказал вице-президент УЕФА в интервью Prawda Futbolu.

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16 комментариев

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deadjoker
Как интересно. Детей допустили по результатам голосования, а потом без голосования отменили. Как так получается то :))
+26
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+21
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tankist231
Ответ Любезный Коссутий
тут многие уверены, что все решается по звонку из Вашингтона
Ну думаю доля правды есть, да и если бы дюков там мог бы на че то влиять, я думаю вышвырнули бы уже, ну а так тупо числится и всё, поэтому и терпят
+10
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+7
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Лор'темар Терон
Ответ deadjoker
Ну с европейским вы перегнули, это ж поляки
Кстати, недавно имел опыт общения со студенткой из Польши. Честно говоря, был поражён, что несмотря на политическую реальность, в школах спокойно можно выбрать русский язык в качестве дополнительного для изучения.
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+4
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Ксяоми Ноутов
Дюков там в роли манекена
+2
0
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a2wai
Решал бы что Дюков - уже давно бы придумали, как его убрать. А так он может там сидеть сколько угодно.
+2
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Вадим Черентаев
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deadjoker
Ответ .ru
Prawda Futbolu... интересное название у европейского средства массовой информации... такими темпами в России скоро радиостанция Свободная Европа заработает...
Ну с европейским вы перегнули, это ж поляки
+4
-4
0
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Spaten
Ответ Лор'темар Терон
Кстати, недавно имел опыт общения со студенткой из Польши. Честно говоря, был поражён, что несмотря на политическую реальность, в школах спокойно можно выбрать русский язык в качестве дополнительного для изучения.
Вдул? В качестве дополнительного изучения
+2
-2
0
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