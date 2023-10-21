Гвардиола о Де Дзерби в «Ман Сити»: «Вы хотите меня уволить? Он может тренировать любую команду мира»

Пеп Гвардиола считает, что Роберто Де Дзерби может сменить его в «Ман Сити».

21 октября «Манчестер Сити» примет «Брайтон» в рамках 9-го тура . Ранее сообщалось, что Гвардиола восхищен Де Дзерби и сказал игрокам « » в мае: «Это следующий тренер « ».

– Вы хотите меня уволить? Я этого не помню [чтобы такое говорил], возможно, у меня плохая память.

Я уверен, что может тренировать любую команду. У меня нет никаких сомнений. Он может тренировать «Брайтон» и любую команду мира.

Меня назначили главным тренером «Барселоны» после четвертого дивизиона, без опыта. Не нужно быть в топ-клубе, чтобы быть способным тренировать топ-клуб.

У спортивного директора есть идея, и под эту идею он нанимает тренера, игроков. Если сейчас не так, то это проблема. В «Сити» делали так, в «Ливерпуле» – с Юргеном Клоппом, завоевав титулы. Можно проиграть, но будь стабилен – это мой совет клубам.

– Ваш контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Будете советовать клубу преемника?

– Это не мое дело. Если руководство спросит мое мнение – я выскажу. Я не спортивный директор. Это не моя обязанность.

Я не знаю, сколько лет мы играем с нынешней идеей. Я бы сказал – продолжайте в том же духе. Но я не принимаю решения, – сказал главный тренер «Сити» на пресс-конференции.

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