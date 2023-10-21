Гвардиола о Де Дзерби в «Ман Сити»: «Вы хотите меня уволить? Он может тренировать любую команду мира»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Пеп Гвардиола считает, что Роберто Де Дзерби может сменить его в «Ман Сити».

21 октября «Манчестер Сити» примет «Брайтон» в рамках 9-го тура АПЛ. Ранее сообщалось, что Гвардиола восхищен Де Дзерби и сказал игрокам «Брайтона» в мае: «Это следующий тренер «Ман Сити».

– Вы хотите меня уволить? Я этого не помню [чтобы такое говорил], возможно, у меня плохая память.

Я уверен, что Роберто может тренировать любую команду. У меня нет никаких сомнений. Он может тренировать «Брайтон» и любую команду мира.

Меня назначили главным тренером «Барселоны» после четвертого дивизиона, без опыта. Не нужно быть в топ-клубе, чтобы быть способным тренировать топ-клуб.

У спортивного директора есть идея, и под эту идею он нанимает тренера, игроков. Если сейчас не так, то это проблема. В «Сити» делали так, в «Ливерпуле» – с Юргеном Клоппом, завоевав титулы. Можно проиграть, но будь стабилен – это мой совет клубам.

– Ваш контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Будете советовать клубу преемника?

– Это не мое дело. Если руководство спросит мое мнение – я выскажу. Я не спортивный директор. Это не моя обязанность.

Я не знаю, сколько лет мы играем с нынешней идеей. Я бы сказал – продолжайте в том же духе. Но я не принимаю решения, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола на пресс-конференции.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Under
Ответ Galaktika
Да сколько лет? Один случайный залет в ЛЧ и теперь хвост распушил. Посмотри после 4-5 сезонов в лч или хотя бы до конца контракта сколько раз выиграешь или будет на подходе к кубку. Моуриньо уже все про философию сказал. футбол игра простая, забивай больше чем пропускай и все будет в шоколаде
один случайный залет в ЛЧ - это про кого?
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Under
один случайный залет в ЛЧ - это про кого?
такое ощущение что это вобще не под эту новость
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baluebetkaa
вангую, что мс после гвардиолы возглавит мичел из структурной cfg жироны.
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