Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»
Пеп Гвардиола сравнил «Брайтон» с мишленовским рестораном.
«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным достижением – выходом в Лигу Европы.
Думаю, Роберто – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как «Брайтон», он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.
«Брайтон» создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь – как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.
«Брайтон» заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И «Брайтон» показывает нечто особенное.
Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки «Брайтона» мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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1. Сити
2. Ньюкасл
3. Арсенал
4. Брайтон
5. Ливерпуль
6. МЮ
У understat специфические методы подсчета, конечно, но потрясающий сезон Хау и Де Дзерби они также подчеркивают. Другое дело, что я уверен на 99%, что летом менеджменту Брайтону придется каким-то образом компенсировать уход 2-3 лидеров (типа Кайседо) и, возможно, тренера, поэтому в ЛЧ им, объективно, рано.
Кстати, Де Дзерби может и в Италию вернуться. Там скорее всего у всей топ7 сменятся кроме Интера. Пиоли на чемоданах, Гасперини тоже непонятно, Аллегри под вопросом, Моуриньо под вопросом, Спалетти уходит. Выбор огромен)
Каков Де Дзерби я не знаю, не общался с ним, к сожалению)) Если характер у него крепкий, то он в любом большом клубе будет работать нормально, потому что, очевидно, футбольный мозг у него работает на топовом уровне. Поэтому заранее говорить, что кто-то будет смеяться - это странно.
хватит страдать от Аллегри. Бери и подписывай современного, созревшего тренера. Даром, что итальянец.
Руководство Юве будет полными мудаками если не попытается в такой то располагающей ситуации.
Это не Нагельсманна на Тухеля по среди сезона поменять.
А провалившегося Аллегри - Де Дзерби оптимальный выбор.
Пару раз писал, что Де Дзерби один из лучших в мире и сильнее условного Артеты, так мне минусы ставили.
Время покажет, когда Де Дзерби возглавит топ команду, многие его соперники будут плакать.