Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Пеп Гвардиола сравнил «Брайтон» с мишленовским рестораном.

«Я поздравляю «Брайтон» с невероятным достижением – выходом в Лигу Европы.

Думаю, Роберто – один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как «Брайтон», он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.

«Брайтон» создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь – как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.

«Брайтон» заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И «Брайтон» показывает нечто особенное.

Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки «Брайтона» мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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68 комментариев

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Михо
Такая похвала от Пепа дорогого стоит, и это не простая вежливость, он прямо пояснил почему так считает
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ramsh
Вот в этом ментальная суперсила Пепа - учиться всегда и у всех.
+56
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titov-and-trubach
Наконец-то хоть кто-то отметил Брайтон. Я в этом сезоне гораздо чаще читал про величайшего Тен Хага (хаха), про прогресс Виллы с Эмери, про рывок Ньюкасла с Хау, но из-за того, что у Брайтона много отложенных игр было, его никто и как конкурента в борьбе за место в ЛЧ не воспринимал и, в целом, внимания уделяли не так много, как остальным. Хотя Де Дзерби не только не потерял то, что в Брайтоне было, но и, на мой взгляд, приумножил. Лень смотреть, но где-то пару месяцев назад у них был солидный недобор очков, если верить understat. Возможно, будь чуть больше везения и мастерства в завершении и попали бы в ЛЧ.
+50
-6
+44
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Pucheslav
Ответ DolJun
напомню что так же он и про поттера пел. похвала от пепа стоит буквально ничего.
Поттер плохим тренером стали или что ?
+33
0
+33
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Ali Galiyev
Ответ titov-and-trubach
Наконец-то хоть кто-то отметил Брайтон. Я в этом сезоне гораздо чаще читал про величайшего Тен Хага (хаха), про прогресс Виллы с Эмери, про рывок Ньюкасла с Хау, но из-за того, что у Брайтона много отложенных игр было, его никто и как конкурента в борьбе за место в ЛЧ не воспринимал и, в целом, внимания уделяли не так много, как остальным. Хотя Де Дзерби не только не потерял то, что в Брайтоне было, но и, на мой взгляд, приумножил. Лень смотреть, но где-то пару месяцев назад у них был солидный недобор очков, если верить understat. Возможно, будь чуть больше везения и мастерства в завершении и попали бы в ЛЧ.
Извините, но Эмери 3-й по набранным очкам с момента своего назначения.
+23
-1
+22
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gPk
Ничего удивительного нет. Пеп отмечал Дзерби ещё года 3-4 назад когда тот в Сассуоло был. Ну и не зря в своё время Де Дзерби ездил на стажировку к гению Пепу
+18
0
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SamArus51
Пеп хвалил Де Дзерби, когда тот еще был в Сассуоло
+15
0
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Tristan...
Что делает эта футбольная новость на нашем BLM сайте?
+15
-8
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#SharkTeam
Ответ Александр Сорокин
А чем отличился Поттер?
еще неизвестно чьей заслуги в этом Брайтоне больше, Поттера или Де Дзерби. Брайтон давно классно играет, и к сезону его тоже готовил Поттер
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titov-and-trubach
Ну, собственно говоря, проверил. Если бы очки в футболе считали также как считают xG , то таблица была бы следующая:

1. Сити
2. Ньюкасл
3. Арсенал
4. Брайтон
5. Ливерпуль
6. МЮ

У understat специфические методы подсчета, конечно, но потрясающий сезон Хау и Де Дзерби они также подчеркивают. Другое дело, что я уверен на 99%, что летом менеджменту Брайтону придется каким-то образом компенсировать уход 2-3 лидеров (типа Кайседо) и, возможно, тренера, поэтому в ЛЧ им, объективно, рано.

Кстати, Де Дзерби может и в Италию вернуться. Там скорее всего у всей топ7 сменятся кроме Интера. Пиоли на чемоданах, Гасперини тоже непонятно, Аллегри под вопросом, Моуриньо под вопросом, Спалетти уходит. Выбор огромен)
+5
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CyberUnited
Поражает как Брайтон через короткие пасы выходит из под прессинга у любой команды.
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QWertY
Увидеть бы Де Дзерби в Юве.
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Under
ну вообще формально Брайтон ещё в ЛЕ не вышел
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Никита Самарин
Про Де Дзерби действительно уже давно говорят (ещё с Сассуоло), но то как играет Брайтон, действительно заслуживает самых комплиментарных слов 🔝.
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Okaka
Ответ titov-and-trubach
Наконец-то хоть кто-то отметил Брайтон. Я в этом сезоне гораздо чаще читал про величайшего Тен Хага (хаха), про прогресс Виллы с Эмери, про рывок Ньюкасла с Хау, но из-за того, что у Брайтона много отложенных игр было, его никто и как конкурента в борьбе за место в ЛЧ не воспринимал и, в целом, внимания уделяли не так много, как остальным. Хотя Де Дзерби не только не потерял то, что в Брайтоне было, но и, на мой взгляд, приумножил. Лень смотреть, но где-то пару месяцев назад у них был солидный недобор очков, если верить understat. Возможно, будь чуть больше везения и мастерства в завершении и попали бы в ЛЧ.
Пеп уже давно говорил про Брайтон, когда еще Поттер там был
+4
0
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#SharkTeam
Ответ MURA
Я правильно понял, Пеп будет сливать завтрашний матч против Брайтона?
Нет. Пеп выиграет 3-0 и еще раз похвалит Брайтон
+4
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Иван Поречный
Де Дзерби, конечно, топ. В его Сассуоло невозможно было не влюбиться. Кстати, Пеп ещё тогда его отмечал, как очень перспективного тренера.
+3
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Пули Снегопада
настоящую работу Де Дзерби мы увидим в следующем сезоне, считаю этот Брайтон все таки результат работы Поттера
+3
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Pucheslav
Ответ Александр Сорокин
А чем отличился Поттер?
в десятку с тем же Брайтоном залез к примеру
+3
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Stormbringer
Брайтон в этом году первый по ударам в среднем за матч и второй по проценту владения мячом. В организации атак команда и правда играет очень круто. Особенно круто, что Де Дзерби не стал кардинально ломать стиль игры, а качественно апгрейдил и усовершенствовал то, что уже неплохо работало.
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Сергей
После успешного сезона в сассуоло,де дзерби интересовался Спартак но он выбрал Шахтёр ,а в Спартак пришел ваноли . Но и в Шахтёре он пробыл недолго ,поехал в Брайтон.
+2
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Рэд Уайт
Дзерби в будущем должен тренировать Барсу
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titov-and-trubach
Ответ red hikkikomori
Плакать от смеха будут, так же как от Поттера. Не всегда тренер круто работающий в середняке показывает потом себя на уровне выше
У Поттера не получилось не из-за отсутствия навыков, а из-за отсутствия лидерских качеств. Он прогибался под игроков, прогибался под менеджмент, прогибался под общественное мнение. Ни один большой тренер не будет идти на поводу у людей извне. Ни Клопп, ни Моуриньо, ни Гвардиола никогда не ломали свои принципы ради того, чтобы о них хорошо говорили или чтобы о них хорошо отзывались игроки. Не подходили Гвардиоле игроки Сити - всех распродали. И плевать ему, что о нем говорил Туре или Харт. Хотел Гвардиола строить СВОЙ комбинационный футбол в Баварии - строил. Его три года долбали с утра до вечера сравнениями с предшественником, но он никого не слушал и гнул свою линию. Про Моуриньо и говорить нечего. Поэтому они и великие.
Каков Де Дзерби я не знаю, не общался с ним, к сожалению)) Если характер у него крепкий, то он в любом большом клубе будет работать нормально, потому что, очевидно, футбольный мозг у него работает на топовом уровне. Поэтому заранее говорить, что кто-то будет смеяться - это странно.
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vel
Ювентус - вот же, Гвардиола указывает верный путь!
хватит страдать от Аллегри. Бери и подписывай современного, созревшего тренера. Даром, что итальянец.

Руководство Юве будет полными мудаками если не попытается в такой то располагающей ситуации.

Это не Нагельсманна на Тухеля по среди сезона поменять.
А провалившегося Аллегри - Де Дзерби оптимальный выбор.
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London.is.blue
Ну да, так и есть.

Пару раз писал, что Де Дзерби один из лучших в мире и сильнее условного Артеты, так мне минусы ставили.
Время покажет, когда Де Дзерби возглавит топ команду, многие его соперники будут плакать.
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