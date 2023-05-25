Роберто Де Дзерби: «Из-за Гвардиолы я стал тренером, влюбившись в «Барселону». Пеп – номер один»

Роберто Де Дзерби назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Брайтон» сыграл с «Манчестер Сити» вничью (1:1) в перенесенном матче 32-го тура .

«Очень тяжелая игра. Мы знали, что против « » всегда сложно. Мы играли здорово, заслужили очко и заслужили путевку в Лигу Европы.

Я не думал о целях на сезон, возглавляя команду, хотелось проанализировать все, понять новую страну и лигу.

В феврале я стал задумываться о таблице, об итоговом результате и цели. Мне повезло с тем, что здесь великолепная команда. А я нормальный, хороший тренер.

Я стал тренером из-за , потому что полюбил его «Барселону». Я много изучал его. Я не хочу никого копировать, но перенял многие идеи, когда начинал тренерскую карьеру. Пеп – номер один», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте