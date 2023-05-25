Роберто Де Дзерби: «Из-за Гвардиолы я стал тренером, влюбившись в «Барселону». Пеп – номер один»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Брайтон» сыграл с «Манчестер Сити» вничью (1:1) в перенесенном матче 32-го тура АПЛ.

«Очень тяжелая игра. Мы знали, что против «Манчестер Сити» всегда сложно. Мы играли здорово, заслужили очко и заслужили путевку в Лигу Европы.

Я не думал о целях на сезон, возглавляя команду, хотелось проанализировать все, понять новую страну и лигу.

В феврале я стал задумываться о таблице, об итоговом результате и цели. Мне повезло с тем, что здесь великолепная команда. А я нормальный, хороший тренер.

Я стал тренером из-за Гвардиолы, потому что полюбил его «Барселону». Я много изучал его. Я не хочу никого копировать, но перенял многие идеи, когда начинал тренерскую карьеру. Пеп – номер один», – сказал главный тренер «Брайтона» в эфире Sky Sports.

Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»

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11 комментариев

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ZaSvabody
А кто не любил ту самую Барселону? Наверное, только тот, кто не понимает, что такое футбол.
+11
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Абдул Абакаев
Ответ ZaSvabody
А кто не любил ту самую Барселону? Наверное, только тот, кто не понимает, что такое футбол.
не любят многие. до сих пор не заживают душевные раны тех глоров, чьи клубы барса просто укатывала в газон
+8
-1
+7
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rigobersong
Должун: "Я стал комментировать из-за Гвардиолы, влюбившись в Барселону. Пеп - номер один"
+10
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Эксперимент
Интересно, как много новых тренеров хвалят Гвардиолу и говорят, что многому у него научились, а ведь он еще ничего не доказал, не тренировал маленький клуб без денег)
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krealpmoney
Брайтон очень весело играет, эстетически приятно, если трансферное окно пройдет более менее безболезненно, то должны пошуметь и в следующем сезоне

Де Дзерби оставаться нужно по-любому!
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Burel
интересно, а в стиль реала кто-нибудь влюблялся и что это такое вообще
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Yury Fedoseev
Ответ ZaSvabody
А кто не любил ту самую Барселону? Наверное, только тот, кто не понимает, что такое футбол.
Я не любил и не люблю Барселону. Но признаю , что при лысом шарлатане и в 2015 - это лучший футбол , что я видел. Но я радовался победам Интера и Реала, потому что за них болею.
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Антон Болховитин
Ответ Эксперимент
Интересно, как много новых тренеров хвалят Гвардиолу и говорят, что многому у него научились, а ведь он еще ничего не доказал, не тренировал маленький клуб без денег)
Все он давно доказал, на данный момент это лучший тренер в истории футбола, с отрывом. В маленький клуб без денег - уходят на закате карьеры, когда топ клубы не нуждаются в твоих услугах, ох уж эта фраза, добавлю к ней другие вопросы:

1. А смог бы Месси стать лучшим игроком играя за Ростов?
2. А сможет ли Нолан снять хорошее кино с индийскими актерами?
3. А Сможет ли Илон Маск поднять производство в 100 раз на швейной фабрике в Иваново?
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Дмитрий Калашников
Ответ Антон Болховитин
Все он давно доказал, на данный момент это лучший тренер в истории футбола, с отрывом. В маленький клуб без денег - уходят на закате карьеры, когда топ клубы не нуждаются в твоих услугах, ох уж эта фраза, добавлю к ней другие вопросы: 1. А смог бы Месси стать лучшим игроком играя за Ростов? 2. А сможет ли Нолан снять хорошее кино с индийскими актерами? 3. А Сможет ли Илон Маск поднять производство в 100 раз на швейной фабрике в Иваново?
он давно доказал, потратив за 8 лет больше полутора миллиардов так и не взять Лигу емпионов? Ну да, ну да, это ведь не Интер с Киву с Кордобой взять титул или дойти с условной Мальоркой в их нынешнем составе до финала ЕК, важнее накупить ребят и 8 лет брать внутренние первенства!
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