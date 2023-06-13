Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – номер один в истории наряду с Сакки и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, людьми, изменившими футбол»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Арриго Сакки Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби рассказал о своих отношениях с Пепом Гвардиолой.

«Единственное, что меня беспокоило в матче с «Манчестер Сити», – это потеря владения мячом, с 60 процентов до 40. Я сказал Пепу об этом после игры. Я люблю его, он тот человек, который больше всего помог мне, когда я попал в футбол. Когда я подписывал контракт, он позвонил мне, чтобы пожелать удачи, если мне что-нибудь понадобится.

Мне было приятно читать [его комплименты], он Гвардиола является номером один в истории наряду с Сакки и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, теми, кто изменил футбол, у меня другие критерии.

Он также поставил меня в несколько неловкое положение, но я честно говорю, что рад его успехам, я не понимаю, почему он должен демонстрировать что-то еще, чтобы получить признание. Я вижу много злобы и зависти со стороны инсайдеров, а не журналистов, что ему еще надо сделать? Он выиграл Премьер-лигу 5 раз, но результаты в Лиге чемпионов – это не то, что отражает его значимость.

Он помогал мне, а я был никем, мы не играли вместе, и я никогда не тренировал на самом высоком уровне [до знакомства с ним]. У нас есть только один общий друг», – сказал главный тренер «Брайтона» в эфире BoboTV.

Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»

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44 комментария

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Ярик01
Ответ damondiamond
а что же тогда определяет лучшего тренера в футболе, если не количество трофеев?
Наследие в самой игре, что тренер оставил в истории.
Лобановского сравнивать с Сакки можно, с Моуринью нет.
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Marcus-light
10 лет мужик шёл к цели, которую по всём прогнозам должен был достичь уже раз 5 минимум. Пора заслужить похвалу, Пеп молодец.
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MonkeyMeister
Ответ Теннисный абсолют
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Особенно Зидан, да.
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Собиратель хаоса
Тренер, изменивший футбол - это все понятно. Но какой же он скромный и отзывчивый человек! Человек из скромной сельской семьи добился таких высот и устоял перед медными трубами. Вызывает бесконечное уважение.
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damondiamond
Ответ Иван Косяков
У Михелса трофеев не много(12, причем там в основном чемп и кубки Нидерландов, что многие сейчас и за трофей не считают), и главный свой финал немцам проиграл, однако считается лучшим в истории футбола.
не стоит путать новаторство и величие
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Yri Yrov
без прошлого нету будущего, без Кройфа нет Пепа
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& Co1366
Посыпались комплименты Пепу, заслужил - получай!
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Михаил Горбачев
Ответ damondiamond
а что же тогда определяет лучшего тренера в футболе, если не количество трофеев?
Есть такая тема: кто величественее Зидан и его потому что он 3 раза подряд выиграл ЛЧ или Хосеп 3 раза выигравший ЛЧ ???🤔🤔🤔
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Spartakus1984
Ответ Теннисный абсолют
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Вся Англия тогда не играла в Тики-таку,тогда был другой футбол.
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Руслан Арапханов
Ответ ЦСКА1960
Нет ничего нового в футболе Гвардиолы. Непонятно, что он там принёс, за что его превозносят.
Он может и не революционер, но он тот кто довёл практически до совершенства то, чем вдохновлялся по ходу игровой карьеры. Доминирует в каждой лиге. Стабильность сопровождает весь его тренерский путь. Кто ещё может этим похвастать? Барселона при нем одна из сильнейших команд в истории, как и Сити. Он привнес что-то в бундеслигу и АПЛ, хотя многие сомневались что его стиль может быть эффективен вне Испании. Даже победа немцев на ЧМ18, мне кажется, косвенно, но в некоторой степени связана с приходом Пепа в Баварию. Доминатор. При этом он может учиться даже у менее статусных тренеров, вроде Бьелсы и ДеДзерби, это очень круто, на самом деле.
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Иван Косяков
Ответ damondiamond
не стоит путать новаторство и величие
Одно почему не может соседствовать со вторым? Может и должно , как по мне. Но, это мнение франц футбола, у них там Сакки на 3 месте, исходя из вашей логики, вообще тренер ноунейм.
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Иван Косяков
Ответ damondiamond
а что же тогда определяет лучшего тренера в футболе, если не количество трофеев?
У Михелса трофеев не много(12, причем там в основном чемп и кубки Нидерландов, что многие сейчас и за трофей не считают), и главный свой финал немцам проиграл, однако считается лучшим в истории футбола.
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Ярик01
Ответ Поцелуй Оздоева
Я бы не сказал, что Моуриньо не изменил футбол. Его автобусы значительно отличались от того же катеначчо.
Я и пишу, что Маур не оставил существенный след. В отличии от ВалерВасильевича и Сакки.
Вот Пеп ближе к последним, в другой категории, нежели, например, Жозе и Зидан
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Поцелуй Оздоева
Ответ Ярик01
Наследие в самой игре, что тренер оставил в истории. Лобановского сравнивать с Сакки можно, с Моуринью нет.
Я бы не сказал, что Моуриньо не изменил футбол. Его автобусы значительно отличались от того же катеначчо.
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ksn 1979
Ответ Михаил Горбачев
Есть такая тема: кто величественее Зидан и его потому что он 3 раза подряд выиграл ЛЧ или Хосеп 3 раза выигравший ЛЧ ???🤔🤔🤔
Нет такой темы, это тренеры разного калибра.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Spartakus1984
что ему еще надо сделать? (с).Потренировать хоть раз не самую богаю команду лиги, с не самыми звездными игроками и выиграть с ней что то,показав свою гениальность как тренера,всеми ему приписываемую.
Чел, его гениальность проявляется как раз в том числе в работе со звёздами))) типа ты считаешь, что если у тебя звездная команда, то все, дело в шляпе?)
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Alex Rhea
Ответ Alexvu10
Взять ЛЧ с лучшими командами Европы, при практически бесконечных ресурсах это что-то сверхъестественное?)
Признаю талант Пепа, но стоит также признавать, что ресурсы в футболе это 90% успеха, об этом и Пеп в интервью говорил.
Тот же Менделибар, которому посчастливилось впервые в карьере возглавить добротную команду, сразу титул взял с ней европейский, а многим такой шанс не выпадает никогда.
Так что трениров с разными ресурсами сравнивать невозможно, но среди тренеров богатых команд Пеп один из наиболее успешных
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Теннисный абсолют
Ответ Теннисный абсолют
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Вечно в бане
Доставляют, конечно, комментарии про Зидана, в контексте великих тренеров.
Хейтерки Пепа, все время вменяют ему в вину, что он не хочет работать в среднем клубе, потому что боится продемонстрировать, что шарлатан. По такой же логике, можно сказать, что Зидан пошёл дальше, и решил не работать вообще.
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Isshin88
Неужели великого Семака не считает человеком изменившим футбол?
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QWertY
Михельс, Сакки и Рангник(атец гегенпрессинга) обычные середняки, коих дофига в футболе, только распиаренные. Что показал Михельс вне Аякса? Ничего! Что показал Сакки вне Милана? Только позорился. Что показал Рангник вне Шальке? нуль. Были ли они новаторами? Да! Были ли они великими тренерами? Однозначно нет!
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Матрос Кот
Без великого Ринуса Мохолса не было бы Кройфа, без Кройфа не построили бы суперклуб Барселона, не научился бы Гвардиола футбольной мудрости. Тут прямая связь. Кстати Гвардиола умеет ставить игру. Не шарлатан вовсе.
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&_Bishep_&
Сакки совершил определенную революцию в тактике. Зонная оборона, отказ от последнего защитника и персональщиков, сбалансированн6ость ( расстояние от дефа до напа не более 40 метров).
Кстати он вывел Италию в финал ЧМ где только в серии пенальти уступили.
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Теннисный абсолют
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