Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – номер один в истории наряду с Сакки и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, людьми, изменившими футбол»
Роберто Де Дзерби рассказал о своих отношениях с Пепом Гвардиолой.
«Единственное, что меня беспокоило в матче с «Манчестер Сити», – это потеря владения мячом, с 60 процентов до 40. Я сказал Пепу об этом после игры. Я люблю его, он тот человек, который больше всего помог мне, когда я попал в футбол. Когда я подписывал контракт, он позвонил мне, чтобы пожелать удачи, если мне что-нибудь понадобится.
Мне было приятно читать [его комплименты], он Гвардиола является номером один в истории наряду с Сакки и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, теми, кто изменил футбол, у меня другие критерии.
Он также поставил меня в несколько неловкое положение, но я честно говорю, что рад его успехам, я не понимаю, почему он должен демонстрировать что-то еще, чтобы получить признание. Я вижу много злобы и зависти со стороны инсайдеров, а не журналистов, что ему еще надо сделать? Он выиграл Премьер-лигу 5 раз, но результаты в Лиге чемпионов – это не то, что отражает его значимость.
Он помогал мне, а я был никем, мы не играли вместе, и я никогда не тренировал на самом высоком уровне [до знакомства с ним]. У нас есть только один общий друг», – сказал главный тренер «Брайтона» в эфире BoboTV.
Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»
Лобановского сравнивать с Сакки можно, с Моуринью нет.
Вот Пеп ближе к последним, в другой категории, нежели, например, Жозе и Зидан
Тот же Менделибар, которому посчастливилось впервые в карьере возглавить добротную команду, сразу титул взял с ней европейский, а многим такой шанс не выпадает никогда.
Так что трениров с разными ресурсами сравнивать невозможно, но среди тренеров богатых команд Пеп один из наиболее успешных
Хейтерки Пепа, все время вменяют ему в вину, что он не хочет работать в среднем клубе, потому что боится продемонстрировать, что шарлатан. По такой же логике, можно сказать, что Зидан пошёл дальше, и решил не работать вообще.
Кстати он вывел Италию в финал ЧМ где только в серии пенальти уступили.