Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – номер один в истории наряду с Сакки и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, людьми, изменившими футбол»

Роберто Де Дзерби рассказал о своих отношениях с Пепом Гвардиолой.

«Единственное, что меня беспокоило в матче с « », – это потеря владения мячом, с 60 процентов до 40. Я сказал Пепу об этом после игры. Я люблю его, он тот человек, который больше всего помог мне, когда я попал в футбол. Когда я подписывал контракт, он позвонил мне, чтобы пожелать удачи, если мне что-нибудь понадобится.

Мне было приятно читать [его комплименты], он Гвардиола является номером один в истории наряду с и некоторыми другими тренерами. Я не считаю тех, кто выиграл больше всех, теми, кто изменил футбол, у меня другие критерии.

Он также поставил меня в несколько неловкое положение, но я честно говорю, что рад его успехам, я не понимаю, почему он должен демонстрировать что-то еще, чтобы получить признание. Я вижу много злобы и зависти со стороны инсайдеров, а не журналистов, что ему еще надо сделать? Он выиграл Премьер-лигу 5 раз, но результаты в Лиге чемпионов – это не то, что отражает его значимость.

Он помогал мне, а я был никем, мы не играли вместе, и я никогда не тренировал на самом высоком уровне [до знакомства с ним]. У нас есть только один общий друг», – сказал главный тренер «Брайтона» в эфире BoboTV.

Пеп Гвардиола: «Брайтон» уникален, как мишленовский ресторан. Я стараюсь у него учиться. Де Дзерби – один из самых влиятельных тренеров за 20 лет»