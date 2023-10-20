Андрей Канчельскис: «Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом. Он мальчик несерьезный, скачет все время»

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не сделает «Спартак» чемпионом.

Бывший футболист сборной России также прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова главным тренером «Спартака».

«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним красно-белые не добьются больших высот – мое мнение. Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее.

«Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол.

Черчесов? Он здорово работал в Европе, в «Зенит» его, думаю, не позовут, там иностранца найдут скорее. Если Станислав Саламович возглавит красно-белых, тогда и поговорим», – заявил Канчельскис.

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