Сычев об отстранении Соболева: «Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый случай в «Спартаке». Сказывается негативно на команде»

Теги Спартак Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Сычев высказался о ситуации с Александром Соболевым и Гильермо Абаскалем.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере». 

«Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый такой случай в «Спартаке», может быть, процесс какой‑то проходит.

То, что это сказывается негативно на команде – факт, их лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов.

Командный завтрак – это дисциплина, если обговаривается заранее, то это как время тренировки, нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию, кто‑то пропускает, чтобы быть готовым», – сказал экс-форвард сборной России.

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18 комментариев

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Антимосковский
Ответ КБ Сергей
Ты знаком с ним лично и решил ничего не скрывать?)))
а чтобы увидеть, что это быдло на поле, нужно быть с ним лично знакомым? типа как чтобы знать, что игрок плохо играет, нужно самому уметь чеканить 1000 раз?)
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Новый тренер ФК Спартак
просто дельфин завездился только не понятно с чего
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T622222
А почему нет!? Соболь быдло не только на поле, но и внутри команды! Что тут скрывать????
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Dmitry Orlov
Ответ Nur
Какое дело предателю до Спартака? Комментируй Локо или Марсель. Подставил команду в труднейший момент. 1-18 во многом, из-за него.
Вспомнила бабка, как девкой была. Сычёв в московском Спартаке - ОДИН сезон провёл. Он не воспитанник, он не был в молодёжном клубе Спартака. Только 2 в Спартаке из Тамбова. За Локомотив же он, с перывами, арендами и с учётом Казанки в общей сложности 14 (!) лет провёл. Так что он куда больше свой для Локомотива, чем для Спартака.
А вот Евсеева, что в Спартаке 6 сезонов числился, а потом перешёл в Локомотив, и в итоге он ассоциируется с Локомотивом - что-то особо никто предателем не зовёт.

>1-18 во многом, из-за него.

Пропустить 18 голов ИЗ-ЗА центрального нападающего - это сильно, да.
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Доктор Верховцев
Только очищение поможет Спартаку.
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Dmitry Orlov
Да вроде и не выносят. Инфа стала известной благодаря инсайдам в СМИ, а публичных заявлений клуб не делал, даже опровергал.
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sektant777)
зарема выступила теперь осталось Лёню послушать на счёт борща!!!
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повар всё ещё в команде, хотя прошлых бунтарей давно нет, Реброва надо тоже проверить, что он там координирует...
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Вячеслав Припузов
Если выносится значит это кому то нужно, хотя на само деле ничего не было...
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.ru
как то не везёт тренеришкам Спартака с форвардами таранного типа...
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Konstantin Zorin
Так Спартак это на публику не выносил. Все вопросы к питерскому агенту Карпову.
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Dmitry Orlov
Ответ Антимосковский
а чтобы увидеть, что это быдло на поле, нужно быть с ним лично знакомым? типа как чтобы знать, что игрок плохо играет, нужно самому уметь чеканить 1000 раз?)
Не совсем. Командный спорт - довольно эмоциональная тема, и ещё во времена школы видел парней, которые в жизни были тихими, спокойными, неконфликтными, но во время игры в футбол начинали орать на всех подряд трёхэтажным матом - стоит тебе ошибиться, момент запороть или рукой подыграть - и этот товарищ такими эпитетами тебя наградит, да ещё так, что было слышно в самой школе, учителя потом возмущались - как так, приличный вроде мальчик, а так выражаешься. Тот только и отвечал, что "ну, эмоции, понимаете".
Так что не всегда стоит делать вывод о человеке, видя его ТОЛЬКО во время игры на поле.
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Ответ Доктор Верховцев
Только очищение поможет Спартаку.
правильно, бунтарей надо выгонять...Джикию убрать, остальные образумятся...
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Ответ Nur
Какое дело предателю до Спартака? Комментируй Локо или Марсель. Подставил команду в труднейший момент. 1-18 во многом, из-за него.
жалко, что ушёл от нас, лучший российский нападающий до крестов в Казани и кстати, именно он забил гол Албании, который позволил выйти на евро2008 при ничьей Англии и Хорватии...
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Nur
Ответ Dmitry Orlov
Вспомнила бабка, как девкой была. Сычёв в московском Спартаке - ОДИН сезон провёл. Он не воспитанник, он не был в молодёжном клубе Спартака. Только 2 в Спартаке из Тамбова. За Локомотив же он, с перывами, арендами и с учётом Казанки в общей сложности 14 (!) лет провёл. Так что он куда больше свой для Локомотива, чем для Спартака. А вот Евсеева, что в Спартаке 6 сезонов числился, а потом перешёл в Локомотив, и в итоге он ассоциируется с Локомотивом - что-то особо никто предателем не зовёт. >1-18 во многом, из-за него. Пропустить 18 голов ИЗ-ЗА центрального нападающего - это сильно, да.
Вы вот этот мой текст не воспринимаете, что ли?
" Комментируй Локо или Марсель."
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Nur
Ответ Dmitry Orlov
Вспомнила бабка, как девкой была. Сычёв в московском Спартаке - ОДИН сезон провёл. Он не воспитанник, он не был в молодёжном клубе Спартака. Только 2 в Спартаке из Тамбова. За Локомотив же он, с перывами, арендами и с учётом Казанки в общей сложности 14 (!) лет провёл. Так что он куда больше свой для Локомотива, чем для Спартака. А вот Евсеева, что в Спартаке 6 сезонов числился, а потом перешёл в Локомотив, и в итоге он ассоциируется с Локомотивом - что-то особо никто предателем не зовёт. >1-18 во многом, из-за него. Пропустить 18 голов ИЗ-ЗА центрального нападающего - это сильно, да.
Ну если Вы не помните, что было в том сезоне в Спартаке, я Вам расписывать не буду. И не про 18 голов пропущенных речь, а про один забитый.
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