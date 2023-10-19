Сычев об отстранении Соболева: «Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый случай в «Спартаке». Сказывается негативно на команде»
Дмитрий Сычев высказался о ситуации с Александром Соболевым и Гильермо Абаскалем.
Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
«Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый такой случай в «Спартаке», может быть, процесс какой‑то проходит.
То, что это сказывается негативно на команде – факт, их лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов.
Командный завтрак – это дисциплина, если обговаривается заранее, то это как время тренировки, нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию, кто‑то пропускает, чтобы быть готовым», – сказал экс-форвард сборной России.
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А вот Евсеева, что в Спартаке 6 сезонов числился, а потом перешёл в Локомотив, и в итоге он ассоциируется с Локомотивом - что-то особо никто предателем не зовёт.
>1-18 во многом, из-за него.
Пропустить 18 голов ИЗ-ЗА центрального нападающего - это сильно, да.
Так что не всегда стоит делать вывод о человеке, видя его ТОЛЬКО во время игры на поле.
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