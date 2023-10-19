Сычев об отстранении Соболева: «Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый случай в «Спартаке». Сказывается негативно на команде»

Дмитрий Сычев высказался о ситуации с Александром Соболевым и Гильермо Абаскалем.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» отстранил нападающего от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит, что‑то не так. Не первый такой случай в «Спартаке», может быть, процесс какой‑то проходит.

То, что это сказывается негативно на команде – факт, их лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов.

Командный завтрак – это дисциплина, если обговаривается заранее, то это как время тренировки, нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию, кто‑то пропускает, чтобы быть готовым», – сказал экс-форвард сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию