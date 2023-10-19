Абаскаль потренировался с регбистами и ответил на вопрос об отношении к «Спартаку»: «Любовь, только любовь»
Гильермо Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд «Спартака».
На базе в Тушино прошла тренировка нескольких регбийных коллективов «Спартака» – основной команды, женской и любительской.
Главный тренер футбольной команды Гильермо Абаскаль принял участие в занятии. Он прошел через коридор и потренировался вместе со спартаковцами под дождем.
Пресс-служба московского клуба опубликовала видео, на котором тренер ответил на вопрос одного из регбистов.
– Какое отношение имеешь к «Спартаку»?
– Любовь, только любовь, – сказал Абаскаль.
Фото: t.me/fcsmtg/10363
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