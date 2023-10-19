Абаскаль потренировался с регбистами и ответил на вопрос об отношении к «Спартаку»: «Любовь, только любовь»

Гильермо Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд «Спартака».

На базе в Тушино прошла тренировка нескольких регбийных коллективов « » – основной команды, женской и любительской.

Главный тренер футбольной команды принял участие в занятии. Он прошел через коридор и потренировался вместе со спартаковцами под дождем.

Пресс-служба московского клуба опубликовала видео, на котором тренер ответил на вопрос одного из регбистов.

– Какое отношение имеешь к «Спартаку»?

– Любовь, только любовь, – сказал Абаскаль.

Фото: t.me/fcsmtg/10363

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