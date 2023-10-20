Анчелотти о словах Лапорты про «социологический мадридизм»: «Не нужно переводить стрелки. Дело Негрейры серьезное, правосудие разберется»

Карло Анчелотти оценил слова Жоана Лапорты о «социологическом мадридизме».

Вчера президент «Барселоны» выразил уверенность в том, что клуб оправдают по делу Негрейры, и сказал: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом».

«Я слышал его слова. Скажу то, что говорил, когда тема заходила о расизме. Не нужно переводить стрелки (desviar el tiro, буквально – «отклонять выстрел» – Sports.ru).

Это серьезное дело (вероятно, речь про дело Негрейры – Sports.ru), которое расследует система правосудия, и мы должны позволить ей разобраться.

Давайте подождем. Все остальное – это отвлечение внимания, что с точки зрения правосудия не очень хорошо», – сказал тренер «Реала».

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