Анчелотти о словах Лапорты про «социологический мадридизм»: «Не нужно переводить стрелки. Дело Негрейры серьезное, правосудие разберется»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Карло Анчелотти оценил слова Жоана Лапорты о «социологическом мадридизме».

Вчера президент «Барселоны» выразил уверенность в том, что клуб оправдают по делу Негрейры, и сказал: «Идет свирепая кампания по дестабилизации клуба. Мы боремся с социологическим мадридизмом».

«Я слышал его слова. Скажу то, что говорил, когда тема заходила о расизме. Не нужно переводить стрелки (desviar el tiro, буквально – «отклонять выстрел» – Sports.ru).

Это серьезное дело (вероятно, речь про дело Негрейры – Sports.ru), которое расследует система правосудия, и мы должны позволить ей разобраться.

Давайте подождем. Все остальное – это отвлечение внимания, что с точки зрения правосудия не очень хорошо», – сказал тренер «Реала».

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15 комментариев

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Axmat Cecenov
Шах и мат просто
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Right Thursday night
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Правосудие - это когда правые судят. В Испании Реал Мадрид всегда прав.
Не тебе из арабского мешка который УЕФА купил с потрохами что-то говорить о правоте
+2
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Muga Gappaev
Да начнётся срач!!!
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Hi Hi
Они как 2 школяра со спортс ру, один мадридист второй бчкашник
+2
-2
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Футбол_это_жизнь
Ответ Axmat Cecenov
Шах и мат просто
Стоил Анчелотти промолчал про факт видео с несовершеннолетними! Там в отличии от дела барсы сразу все доказали!
+2
-2
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Jimkerry
Ответ distress of ignorance
А Анчелотти переводил стрелки на Барселону, когда высказывался о том деле или что? Поясни
А Барса участвовала как свидетель в деле несовершеннолетних детей.
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Axmat Cecenov
Ответ Футбол_это_жизнь
Стоил Анчелотти промолчал про факт видео с несовершеннолетними! Там в отличии от дела барсы сразу все доказали!
Я не понял, Анчелотти в этом обвинил Барселону,Каталония,Лапорта?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Right Thursday night
Не тебе из арабского мешка который УЕФА купил с потрохами что-то говорить о правоте
Да, в сторону Сити не одного обвинения по судьям не было. У Реала и Барселоны уже целый список. Все и так знают, что Реал - это судейский проект, который в футбол играть умел изредка.
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