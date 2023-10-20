Анчелотти о словах Родриго и Камавинга: «Не ставлю игрока на позицию, которая ему не нравится. Но иногда надо жертвовать собой ради команды. Это альтруизм»

Карло Анчелотти считает, что порой футболисту стоит сыграть на неудобной позиции.

Напомним, ранее Родриго сказал, что ему не нравится играть на позиции девятки, но он вынужден делать это в «Реале». А Эдаурдо Камавинга, говоря об игре в защите, заявил: «Мне не нравится эта позиция, я все еще полузащитник. Играю там, если нужно, пусть и не всегда с удовольствием»

«Я считаю, что очень важно знать, где футболист хочет играть. Я никогда не ставил игрока на позицию, которая ему не нравится. Иногда есть такая необходимость для команды. И некоторым – вроде Камавинга, Тчуамени или Родриго – приходится жертвовать собой.

Родриго – полноценный форвард, он провел одну игру на позиции центрального нападающего. Я отталкиваюсь от потребностей команды, а потом уже индивидуальных предпочтений.

Понятно, что если я ставлю Камавинга на позицию защитника, я его информирую. Никто не сказал мне: «Я не буду этого делать».

Против «Атлетико» я также ставил Рамоса на позицию опорного полузащитника, очевидно, что ему это не понравилось. Но из-за требований команды он это сделал. Это альтруизм», – сказал тренер «Реала».

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