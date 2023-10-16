Анчелотти о лудомании Тонали и Фаджоли: «Это болезнь, игроки нуждаются в лечении. Это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола»

Карло Анчелотти высказался о лудомании среди игроков сборной Италии.

Напомним, полузащитника « » и вингера « » Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник « » и сборной Италии Николо Фаджоли.

Тонали заявил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также сообщил об игровой зависимости своего клиента.

«Это была серьезная ошибка, эти игроки не в порядке, они нуждаются в лечении. С точки зрения науки зависимость от азартных игр – это болезнь. При этом я считаю, что это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола – это было бы преувеличением. Правосудие скажет свое слово.

На мой взгляд, эти ребята забыли четкое правило: делать ставки запрещено. Все просто. Будучи преданными своему делу, мы четко осознаем это. На самом деле о том, что это запрещено, предупреждают перед каждым сезоном», – сказал главный тренер « » в интервью Radio Anch’io Sport.

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

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