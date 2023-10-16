Анчелотти о лудомании Тонали и Фаджоли: «Это болезнь, игроки нуждаются в лечении. Это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола»

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Карло Анчелотти высказался о лудомании среди игроков сборной Италии.

Напомним, полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингера «Астон Виллы» Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли.

Тонали заявил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также сообщил об игровой зависимости своего клиента.

«Это была серьезная ошибка, эти игроки не в порядке, они нуждаются в лечении. С точки зрения науки зависимость от азартных игр – это болезнь. При этом я считаю, что это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола – это было бы преувеличением. Правосудие скажет свое слово.

На мой взгляд, эти ребята забыли четкое правило: делать ставки запрещено. Все просто. Будучи преданными своему делу, мы четко осознаем это. На самом деле о том, что это запрещено, предупреждают перед каждым сезоном», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Radio Anch’io Sport.

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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28 комментариев

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Саша Пушкин
Встречают нас на этой странице с новостью, в которой речь про осуждение лудомании и признание этой гадости болезнью, два рекламных баннера мусорных Фонбет и Бетсити.
Метамодерн - он такой.
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Taddy Brain
Ответ Экспертное мнение
Теперь Карлан диагнозы ставит? Выпрашивать голы из офсайда в Эль-Класико у него лучше получалось.
Опять плак-плак, а почему весь гной не выходит, когда команда Анчелотти выигрывает?))
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catcher69
если они однажды узнают реальное кол-во "больных" то встанет вопрос о самом существовании этой насквозь коррумпированной и проданной 10.000 раз игры
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bomzerub
Болезнь? Ну тогда вот рецепт лечения - 2 года дисквалификации натощак перед едой. Как рукой снимет!
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Kikker
Ответ Дядя ТУРА
я завязал со ставками давно, но каждый раз заходя на спортс появляется реклама. особенно печально, когда при родителям или близких открываешь спортс.ру а там реклама ставок сразу
Ставьте блокировщики рекламы, например, uBlock Origin, ну что вы.
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Nick Crosier
И букмекеры и алкоголь легализованы.Просто так выгодно.
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waleri
Ха-ха-ха, кого папа Карло лечит? Контора подсказала?
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Камиль Керимов
При этом в футболе полно рекламы букмекерских контор как на стадионах так и на футболках и это принимается за норму
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Dexter Morgan
Меня вообще забавляет, что на футболе огромные деньги зарабатывают за счёт букмекерских контор. И сами букмекеры. При этом игроков осуждают. Так вы сами создали систему, при которой люди бегут и делают ставки, проигрывают деньги. Чем это отличается от казино? Одна и та же фигня. Вы или боритесь с корнем проблемы, или ещё больше будет случаев таких. Но нет. Бабки от букмекеров важнее же.
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Xm.md
До чего довели зарплаты деревяшек в РПЛ, настоящие футболисты получают копейки и пытаются заработать на хлеб лудоманией
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Dexter Morgan
Ответ Саша Пушкин
Встречают нас на этой странице с новостью, в которой речь про осуждение лудомании и признание этой гадости болезнью, два рекламных баннера мусорных Фонбет и Бетсити. Метамодерн - он такой.
Будто очередная серия сериала "Чёрное Зеркало".
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vorobeq
Ответ Дядя ТУРА
я завязал со ставками давно, но каждый раз заходя на спортс появляется реклама. особенно печально, когда при родителям или близких открываешь спортс.ру а там реклама ставок сразу
Хпхахпх, прямо в точку, пару раз было, что родственники пугались, что мол опять…
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Little-lawyer
Ответ Франческо Тотти
мне нравится ставить. Футбол проходит намного интереснее. Эмоций больше. Правда не многие, как я, останавливаться умеют и знают, что БК обыграть невозможно, будешь при своих - это уже отлично. Люди питают надежду большим выигрышем, нежели эмоциями.
Не осуждаю, но не понимаю этого, для меня это прежде всего игра и если матч интересный, то и без каких-либо ставок смотрю на одном дыхании.
Но я абсолютно не азартный игрок и мой максимум это шашки на щелбаны)
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Камиль Керимов
Ответ catcher69
ты думаешь если их не будет то что-то изменится....лет 10 назад один китаец вообще купил клуб финской 2 или 3 лиги чтобы исполнять резальты...а ты говоришь реклама ))))
Это как алкоголик осуждающий других за распитие алкоголя
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Франческо Тотти
Ответ Little-lawyer
Не осуждаю, но не понимаю этого, для меня это прежде всего игра и если матч интересный, то и без каких-либо ставок смотрю на одном дыхании. Но я абсолютно не азартный игрок и мой максимум это шашки на щелбаны)
Матчи же разные бывают, ставишь не только на интересные. Приятно поймать хороший кэф, на игре МЮ хорошо получалось. Да и ставки же не только на победу, событий много, можно и ЖК радоваться))) Просто эмоции, отрицательные тоже впечатляют, меня Проведаль недавно заставил выплеснуть много их) Не ставлю крупные суммы, хотя одна БК ограничила лимиты до 300 рублей))) Но там я с плюсе тысяч на 200 был)))
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catcher69
Ответ Камиль Керимов
При этом в футболе полно рекламы букмекерских контор как на стадионах так и на футболках и это принимается за норму
ты думаешь если их не будет то что-то изменится....лет 10 назад один китаец вообще купил клуб финской 2 или 3 лиги чтобы исполнять резальты...а ты говоришь реклама ))))
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Саша Пушкин
Ответ Kikker
Ставьте блокировщики рекламы, например, uBlock Origin, ну что вы.
Вот еще!
У меня унылые спортивные фотки с потными ногомячистами на Спортсе, благодаря рекламе, разбавлены баннерами со ссылками на женское нижнее белье с Озона или Вайлдберриз.
Каждый раз глаз радуется.
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VuNePonimaete
Ответ waleri
Ха-ха-ха, кого папа Карло лечит? Контора подсказала?
Карло между прочим докторскую степень получил совсем недавно☝️
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Morning Again
Зарабатывать большие деньги и параллельно делать ставки - это реально какая-то болезнь.
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Франческо Тотти
мне нравится ставить. Футбол проходит намного интереснее. Эмоций больше. Правда не многие, как я, останавливаться умеют и знают, что БК обыграть невозможно, будешь при своих - это уже отлично. Люди питают надежду большим выигрышем, нежели эмоциями.
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Lenkoran33
Лудомания это болезнь я щас в стадии принятия этого факта🤬Проиграл 1 млн 😢
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Дмитрий Кожевин
Сразу вспомнилось как Мартиросян про «Рафика» исполнял ) «мы решили изолировать общество от Рафика, и направить его на принудительное лечение в Монте-Карло»
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Dexter Morgan
Анчелотти, как всегда, всё спокойно и по факту разложил.
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Кино Музыка
Делов-то, пусть ставят на хоккей.
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