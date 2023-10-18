«Реал» недоволен календарем сборных и частыми паузами. Винисиус, Родриго, Вальверде, Рюдигер вернутся к тренировкам за день до матча в Севилье

«Реал» крайне недоволен календарем сборных и его негативным влиянием на игроков.

После паузы на матчи сборных , Родриго (оба – ), ( ) и ( ) смогут приступить к тренировкам лишь в пятницу, а в субботу « » предстоит сыграть на выезде с Севилье» в рамках .

Такая ситуация, когда футболисты вынуждены играть на другом континенте, складывается уже не первый раз. И когда дело касается официальных соревновательных матчей – это одна история, а товарищеские игры, вроде матча Германии с Мексикой (2:2), – другая, пишет As.

Из-за трех пауз на игры сборных – в сентябре, октябре и ноябре – и без того плотный календарь футболистов становится еще плотнее.

В «Реале» понимают важность матчей сборных, но считают, что эти игры должны быть привязаны к клубному календарю, а не наоборот, поскольку именно клубы платят зарплаты игрокам и в случае возникновения физических проблем у футболистов страдают от последствий.

С критическими высказываниями по поводу перенасыщенного календаря в этом сезоне, помимо главного тренера «сливочных» , выступали Пеп Гвардиола («Ман Сити»), Хави («Барселона»).

В «Реале» также полагаюn, что такое положение вещей идет вразрез с целями турниров, в которых участвуют клубы, так как перегруженность календаря негативно сказывается на качестве выступления игроков.

В «Мадриде» это называют «нелепостью», а игроков, которые вынуждены летать по 10 и более часов лишь в одну сторону, «разбитыми». Например, продолжительность рейса Монтевидео-Мадрид, которым будут добираться Винисиус, и Вальверде, – 12 часов.

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