«Реал» недоволен календарем сборных и частыми паузами. Винисиус, Родриго, Вальверде, Рюдигер вернутся к тренировкам за день до матча в Севилье

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«Реал» крайне недоволен календарем сборных и его негативным влиянием на игроков.

После паузы на матчи сборных Винисиус Жуниор, Родриго (оба – Бразилия), Федерико Вальверде (Уругвай) и Антонио Рюдигер (Германия) смогут приступить к тренировкам лишь в пятницу, а в субботу «Мадриду» предстоит сыграть на выезде с Севилье» в рамках Ла Лиги.

Такая ситуация, когда футболисты вынуждены играть на другом континенте, складывается уже не первый раз. И когда дело касается официальных соревновательных матчей – это одна история, а товарищеские игры, вроде матча Германии с Мексикой (2:2), – другая, пишет As.

Из-за трех пауз на игры сборных – в сентябре, октябре и ноябре – и без того плотный календарь футболистов становится еще плотнее.

В «Реале» понимают важность матчей сборных, но считают, что эти игры должны быть привязаны к клубному календарю, а не наоборот, поскольку именно клубы платят зарплаты игрокам и в случае возникновения физических проблем у футболистов страдают от последствий.

С критическими высказываниями по поводу перенасыщенного календаря в этом сезоне, помимо главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, выступали Пеп Гвардиола («Ман Сити»), Хави («Барселона»).

В «Реале» также полагаюn, что такое положение вещей идет вразрез с целями турниров, в которых участвуют клубы, так как перегруженность календаря негативно сказывается на качестве выступления игроков.

В «Мадриде» это называют «нелепостью», а игроков, которые вынуждены летать по 10 и более часов лишь в одну сторону, «разбитыми». Например, продолжительность рейса Монтевидео-Мадрид, которым будут добираться Винисиус, Родриго и Вальверде, – 12 часов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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36 комментариев

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arspurs9
Это факт. Сомневаюсь, что большинство фанатов рады таким перерывом ради «просто так». Более того, многим фанатам в принципе матчи сборной не то что бы очень нужны
+49
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Greg Jackson
Надоели уже эти сборные. Там качество игры и сами игры уровня ЛК
+31
-3
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Максим Табаран
2 года не смотрю матчи сборных
+22
-1
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Anthony Wrynn
раньше я сам смотрел сборные, но теперь мне абсолютно не интерес он. Не приносит такого удовольствия, прилетают пацаны и играют как могут. По качеству не сравнить с лигами. Реал Бетис - Альмерия к примеру больше удовольствия матч принесет
+13
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Roman
Ответ 2vdhrvmmzf
Реал единственный клуб у которого игроки в сборных?
Ты каким местом читаешь? Там же написано, что недовольство высказывали и Пеп и Хави. У Реала просто есть яйца наехать на фифа.
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Антон Киселёв
Ответ arspurs9
Это факт. Сомневаюсь, что большинство фанатов рады таким перерывом ради «просто так». Более того, многим фанатам в принципе матчи сборной не то что бы очень нужны
Чёто все недовольны, и фанаты и тренеры, а когда Венгер предложил проводить чемпионаты без международных пауз, и в конце сезона играть отборочный турнир (сразу весь за месяц), его никто не поддержал
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vincere
Этих пауз действительно много. Что мешает им делать международные циклы не в 2 матча, а в 4-6?
Не говоря уже о том, чтобы попросту сократить их.
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Ena Therapy
Понятно , что календарь ужасен и что его нужно менять. Но условных Диаса и Себальоса невызванных в сборные конечно выпускать с Севильей не будут,а выйдут Вини и Родриго с первых минут . Папо Карло после матча скажет , что игроки были уставшие и нужно менять календарь
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Александр Ganzhin
Как бы сказал великий тренер эпохи Йозе Марино :"Cамолетные Ноги" .
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Men77
Ответ Roman
Ты каким местом читаешь? Там же написано, что недовольство высказывали и Пеп и Хави. У Реала просто есть яйца наехать на фифа.
а как Реал наехал на фифа?
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Даулет Калмагамбет
Ответ Максим Табаран
2 года не смотрю матчи сборных
А ЧМ?
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Бронислав Каминский
Паузы в сентябре,октябре и ноябре просто-напросто разрывают калеендарь в начале сезона,футболисты не могут нормально форму набрать и ломаются.Да и матчи сборных эти кому-то нужны,кроме самых ярых фанатов футбола,которые все подряд смотрят?
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Sergey Kuznetsov
пусть скажут спасибо, что не играют в самом раннем слоте в субботу
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Опа, Митяй
Ответ Greg Jackson
Надоели уже эти сборные. Там качество игры и сами игры уровня ЛК
Я тут календарь на 2 дня листал, хотел хоть что-то приличное найти посмотреть. Хорватия Турция. Остальное такое, что я лучше все матча тура ФНЛ буду смотреть. Подряд.
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arspurs9
Ответ Антон Киселёв
Чёто все недовольны, и фанаты и тренеры, а когда Венгер предложил проводить чемпионаты без международных пауз, и в конце сезона играть отборочный турнир (сразу весь за месяц), его никто не поддержал
Потому что не все хотят идти против ФИФА, ну и традиции.
Возможно полностью убирать все перерывы и проводить отбор сразу перед турниром - такое себе. Есть много минусов у этого. Но хотя бы снизить количество перерывов или как-то изменить правовые нормы при этом - вполне.
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v.belorussky
Неужели хоть кому-то в этом мире интересны матчи сборных, кроме ЧМ, Евро и Копы?
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Ashot Kafka
Ответ Антон Киселёв
Чёто все недовольны, и фанаты и тренеры, а когда Венгер предложил проводить чемпионаты без международных пауз, и в конце сезона играть отборочный турнир (сразу весь за месяц), его никто не поддержал
Так это отстойная идея. Так у тренеров сборных хотя бы есть время, чтобы попробовать разных игроков в сборной, молодняк и тд, а если проводить отбор по такой схеме, то такой возможности нет. Да и в целом, игроки к концу сезона банально мертвые будут по функционалу. Уровень футбола в сборных и так не блещет, а будет еще более печальным
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VuNePonimaete
а почему они могут приступить к тренировках лишь в пятницу, если они в принципе за сегодняшний день могут добраться до Мадрида и приступить к тренировкам в четверг?
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Игорь Климов
Ответ v.belorussky
Неужели хоть кому-то в этом мире интересны матчи сборных, кроме ЧМ, Евро и Копы?
Конечно нет, смотреть можно только ЧМ, Евро, Копа Америка!
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Vadim Medvedev
Ответ arspurs9
Это факт. Сомневаюсь, что большинство фанатов рады таким перерывом ради «просто так». Более того, многим фанатам в принципе матчи сборной не то что бы очень нужны
раз игроки едут - значит им интересно

вполне логично, что матчи сборной бразилии неинтересны в россии

в бразилии думаю другое мнение. к тому же для бразильцев это единственный шанс посмотреть на своих звёзд вживую
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Men77
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
кто упомянул? Реал делал публичные комментарии? 🤣
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Антон Киселёв
Ответ Ashot Kafka
Так это отстойная идея. Так у тренеров сборных хотя бы есть время, чтобы попробовать разных игроков в сборной, молодняк и тд, а если проводить отбор по такой схеме, то такой возможности нет. Да и в целом, игроки к концу сезона банально мертвые будут по функционалу. Уровень футбола в сборных и так не блещет, а будет еще более печальным
Ну хз, в теории одно, а как будет - неизвестно
Игроки уставшие под конец сезона в том числе из-за большого количества перелётов, после которых они сходу играют в клубе (как Ливерпуль например)
А ЧМ и Евро всегда после клубного сезона и проводят
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Pasha0403
еще и в ноябре пауза, жаль лигу наций в эту осень не впихнули.
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Антон Киселёв
Ответ arspurs9
Потому что не все хотят идти против ФИФА, ну и традиции. Возможно полностью убирать все перерывы и проводить отбор сразу перед турниром - такое себе. Есть много минусов у этого. Но хотя бы снизить количество перерывов или как-то изменить правовые нормы при этом - вполне.
Ну можно сделать пару больших перерывов по ходу сезона, вместо множества мелких
Сначала трещат без устали про "углеродный след", а потом гоняют игроков между континентами
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sema mixajlov
полагаюn - посреди текста раскладка сменилась?)
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