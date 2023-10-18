«Реал» недоволен календарем сборных и частыми паузами. Винисиус, Родриго, Вальверде, Рюдигер вернутся к тренировкам за день до матча в Севилье
«Реал» крайне недоволен календарем сборных и его негативным влиянием на игроков.
После паузы на матчи сборных Винисиус Жуниор, Родриго (оба – Бразилия), Федерико Вальверде (Уругвай) и Антонио Рюдигер (Германия) смогут приступить к тренировкам лишь в пятницу, а в субботу «Мадриду» предстоит сыграть на выезде с Севилье» в рамках Ла Лиги.
Такая ситуация, когда футболисты вынуждены играть на другом континенте, складывается уже не первый раз. И когда дело касается официальных соревновательных матчей – это одна история, а товарищеские игры, вроде матча Германии с Мексикой (2:2), – другая, пишет As.
Из-за трех пауз на игры сборных – в сентябре, октябре и ноябре – и без того плотный календарь футболистов становится еще плотнее.
В «Реале» понимают важность матчей сборных, но считают, что эти игры должны быть привязаны к клубному календарю, а не наоборот, поскольку именно клубы платят зарплаты игрокам и в случае возникновения физических проблем у футболистов страдают от последствий.
С критическими высказываниями по поводу перенасыщенного календаря в этом сезоне, помимо главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, выступали Пеп Гвардиола («Ман Сити»), Хави («Барселона»).
В «Реале» также полагаюn, что такое положение вещей идет вразрез с целями турниров, в которых участвуют клубы, так как перегруженность календаря негативно сказывается на качестве выступления игроков.
В «Мадриде» это называют «нелепостью», а игроков, которые вынуждены летать по 10 и более часов лишь в одну сторону, «разбитыми». Например, продолжительность рейса Монтевидео-Мадрид, которым будут добираться Винисиус, Родриго и Вальверде, – 12 часов.
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Не говоря уже о том, чтобы попросту сократить их.
Возможно полностью убирать все перерывы и проводить отбор сразу перед турниром - такое себе. Есть много минусов у этого. Но хотя бы снизить количество перерывов или как-то изменить правовые нормы при этом - вполне.
вполне логично, что матчи сборной бразилии неинтересны в россии
в бразилии думаю другое мнение. к тому же для бразильцев это единственный шанс посмотреть на своих звёзд вживую
Игроки уставшие под конец сезона в том числе из-за большого количества перелётов, после которых они сходу играют в клубе (как Ливерпуль например)
А ЧМ и Евро всегда после клубного сезона и проводят
Сначала трещат без устали про "углеродный след", а потом гоняют игроков между континентами