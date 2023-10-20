Маунт о 7-м номере в «МЮ»: «Культовый. Конечно, знаю, как он давит, но мне нравится. Я фанател от Бекхэма»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм игровая форма Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт высказался о давлении из-за 7-го номера в «Ман Юнайтед».

Полузащитник, перешедший в «МЮ» из «Челси» минувшим летом, взял номер, под которым раньше играли Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

«Конечно, я знаю, как давит этот номер. В детстве я фанател от Бекхэма, поэтому знаю, что он сделал в этом клубе. Конечно, давление есть, но оно мне нравится.

Я хочу показывать хорошую игру под этим номером. Это клуб огромного масштаба и культовый номер, так что это действительно многое значит для меня», – сказал Маунт.

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7 комментариев

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Спартак сила
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Бэкс легенда
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azimkhodjaev@icloud.com
Так маунт и по роналду фанател в детстве есть и ролик , или что про Криштиану теперь и в Интервью говорить запретил 7Хаг ?
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Прессинг Рангника
Правда Маунт и близко по таланту не стоит с этими легендами
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olegsv77@mail.ru
Джодж Бест. С него пошла легендарность номера 7 в МЮ, насколько я помню
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Злобный Конь
под которым раньше играли Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Канчельскис тоже...
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Слончик
Давид Бельон - гоат!
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marco -81
N7 - это Кантона ! Какой Бекхэм?!!!
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