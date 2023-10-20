Маунт о 7-м номере в «МЮ»: «Культовый. Конечно, знаю, как он давит, но мне нравится. Я фанател от Бекхэма»

Мэйсон Маунт высказался о давлении из-за 7-го номера в «Ман Юнайтед».

Полузащитник, перешедший в « » из «Челси» минувшим летом, взял номер, под которым раньше играли Джордж Бест, Эрик Кантона, и Криштиану Роналду.

«Конечно, я знаю, как давит этот номер. В детстве я фанател от Бекхэма, поэтому знаю, что он сделал в этом клубе. Конечно, давление есть, но оно мне нравится.

Я хочу показывать хорошую игру под этим номером. Это клуб огромного масштаба и культовый номер, так что это действительно многое значит для меня», – сказал .

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