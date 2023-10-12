Дэвид Бекхэм: «МЮ» пора сменить владельцев. Хочу, чтобы новые вернули клуб туда, где он должен быть»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм бизнес Глейзеры Футбол

Дэвид Бекхэм считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны новые владельцы.

«Я болельщик «Манчестер Юнайтед» и обычно резко высказываюсь о ситуации в клубе. Подобная ситуация длится уже несколько лет.

Я рос в стабильном «Манчестер Юнайтед». У нас был один и тот же тренер – Алекс Фергюсон. И одни и те же владельцы. «Манчестер Юнайтед» всегда будет «Манчестер Юнайтед». Всегда будет одним из самых больших клубов в мире.

Нужно вернуться к этому [состоянию] ради болельщиков, игроков, тренера. В настоящее время нет стабильности. Хочется, чтобы фокус был на игре команды на поле, а не на происходящим вне его.

Хочу, чтобы владельцем клуба стала группа, которая вернет клуб туда, где он должен быть. Я не хочу сказать, что прошлые владельцы плохо справлялись со своей работой, потому что мы по-прежнему добивались больших успехов на поле.

По мне, так сейчас самое время для того, чтобы кто-то другой принял клуб», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью CNBC.

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10 комментариев

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CyberUnited
Давай, Бэкс, дави пиявок
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Алексей Толстюк
Там Рэтклиф додавил пишет Блумберг. Короче походу мю ждут еще более трудные времена
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Максим Черкашин
Ну были слухи, что Катарцы хотят Дэвида в Манчестере видеть. Началось.:))))))
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Андрей
Ответ Алексей Толстюк
Там Рэтклиф додавил пишет Блумберг. Короче походу мю ждут еще более трудные времена
думаешь Рэтклиф будет хуже в плане финансирования? я надеюсь что он не будет как Боули разрушать фундамент. но надстойку сделать нужно.
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Андрей
Ответ Максим Черкашин
Ну были слухи, что Катарцы хотят Дэвида в Манчестере видеть. Началось.:))))))
он же у них медиаменеджер.
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Alex1104
Ответ <~Inter~>
Придут новые владельцы и МЮ сразу же заиграет. Магуайр, Антони и Санчо сразу же заиграют как футболисты за 80-100 млн, у Рэшфорда появится менталитет топ игрока, Онана на линии заиграет как Де Хеа в лучшие годы, Каземиро помолодеет на 5 лет и игроки сразу же перестанут ломаться
Никто не обещает счастье уже завтра. Но при этих владельцах бардак будет усиливаться
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Андрей
Ответ <~Inter~>
Придут новые владельцы и МЮ сразу же заиграет. Магуайр, Антони и Санчо сразу же заиграют как футболисты за 80-100 млн, у Рэшфорда появится менталитет топ игрока, Онана на линии заиграет как Де Хеа в лучшие годы, Каземиро помолодеет на 5 лет и игроки сразу же перестанут ломаться
если будет хорошее и адыкватное руководство то хорошие игроки и сами подтянутся.
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QWertY
Ответ <~Inter~>
Придут новые владельцы и МЮ сразу же заиграет. Магуайр, Антони и Санчо сразу же заиграют как футболисты за 80-100 млн, у Рэшфорда появится менталитет топ игрока, Онана на линии заиграет как Де Хеа в лучшие годы, Каземиро помолодеет на 5 лет и игроки сразу же перестанут ломаться
Придут шейхи и МЮ обновит Каррингтон, реконструирует стадион или построит новый, на первый план выйдет спортивная составляющая, а не как заработать побольше бабок.
Это тебе не пришло в голову?
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