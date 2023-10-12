Дэвид Бекхэм: «МЮ» пора сменить владельцев. Хочу, чтобы новые вернули клуб туда, где он должен быть»
Дэвид Бекхэм считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны новые владельцы.
«Я болельщик «Манчестер Юнайтед» и обычно резко высказываюсь о ситуации в клубе. Подобная ситуация длится уже несколько лет.
Я рос в стабильном «Манчестер Юнайтед». У нас был один и тот же тренер – Алекс Фергюсон. И одни и те же владельцы. «Манчестер Юнайтед» всегда будет «Манчестер Юнайтед». Всегда будет одним из самых больших клубов в мире.
Нужно вернуться к этому [состоянию] ради болельщиков, игроков, тренера. В настоящее время нет стабильности. Хочется, чтобы фокус был на игре команды на поле, а не на происходящим вне его.
Хочу, чтобы владельцем клуба стала группа, которая вернет клуб туда, где он должен быть. Я не хочу сказать, что прошлые владельцы плохо справлялись со своей работой, потому что мы по-прежнему добивались больших успехов на поле.
По мне, так сейчас самое время для того, чтобы кто-то другой принял клуб», – сказал экс-игрок «МЮ» в интервью CNBC.
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