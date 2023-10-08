Бекхэм о диалоге с Зиданом после матча «МЮ» – «Реал» в ЛЧ-02/03: «Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Он сказал: «Ты едешь в Мадрид?» Мне это понравилось»
Дэвид Бекхэм рассказал о том, как Зинедин Зидан спросил его о переходе в «Реал».
Это произошло в апреле 2003 года во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и мадридским клубом (4:3, первая игра – 1:3).
После игры Бекхэм и Зидан обменялись футболками.
«Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Тогда он подошел ко мне, мы пожали друг другу руки. И тут он сказал: «Ты едешь в Мадрид?»
Я подумал: «Ого, Зизу действительно это сказал?» Мне это понравилось», – сказал Бекхэм, сделавший в том матче дубль.
Английский полузащитник перешел в «Реал» после завершения сезона-2002/03.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
8 комментариев