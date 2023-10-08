Бекхэм о диалоге с Зиданом после матча «МЮ» – «Реал» в ЛЧ-02/03: «Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Он сказал: «Ты едешь в Мадрид?» Мне это понравилось»

Дэвид Бекхэм рассказал о том, как Зинедин Зидан спросил его о переходе в «Реал».

Это произошло в апреле 2003 года во время ответного матча 1/4 финала между « » и мадридским клубом (4:3, первая игра – 1:3).

После игры Бекхэм и обменялись футболками.

«Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Тогда он подошел ко мне, мы пожали друг другу руки. И тут он сказал: «Ты едешь в Мадрид?»

Я подумал: «Ого, Зизу действительно это сказал?» Мне это понравилось», – сказал , сделавший в том матче дубль.

Английский полузащитник перешел в «Реал» после завершения сезона-2002/03.

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