Бекхэм о диалоге с Зиданом после матча «МЮ» – «Реал» в ЛЧ-02/03: «Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Он сказал: «Ты едешь в Мадрид?» Мне это понравилось»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Футбол

Дэвид Бекхэм рассказал о том, как Зинедин Зидан спросил его о переходе в «Реал».

Это произошло в апреле 2003 года во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и мадридским клубом (4:3, первая игра – 1:3). 

После игры Бекхэм и Зидан обменялись футболками. 

«Зизу плохо говорит по-английски и вообще немногословен. Тогда он подошел ко мне, мы пожали друг другу руки. И тут он сказал: «Ты едешь в Мадрид?»

Я подумал: «Ого, Зизу действительно это сказал?» Мне это понравилось», – сказал Бекхэм, сделавший в том матче дубль.

Английский полузащитник перешел в «Реал» после завершения сезона-2002/03. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

8 комментариев

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Kahn01
Кто бы что ни говорил про пиар Бэкхема, но игрок был великолепный и без этого пиара.
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udiekemen
2 Легенды)
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леннорыч-абрамович
Матерацци: "Зизу плохо говорит по-итальянски и вообще немногословен. Я сказал: "Ты едешь домой", ему это не понравилось".
+3
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ML26
Ответ Kahn01
Кто бы что ни говорил про пиар Бэкхема, но игрок был великолепный и без этого пиара.
Джеймс Уард-Проуз такого же типа и уровня игрок как Бэкс, только его знать никто не знает, кроме локальных болельщиков. Вот что наличие пиара делает)
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Hitgoe Himgob
Документалка норм получилась
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pavelrytov@icloud.com
А он умеет уговаривать)
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pavelrytov@icloud.com
А он умеет уговаривать)
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