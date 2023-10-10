Бекхэму предложат стать послом «МЮ» в случае покупки клуба шейхом Джасимом. Дэвид уже был амбассадором ЧМ-2022 в Катаре

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм ЧМ-2022 Футбол

Дэвид Бекхэм может получить роль посла после смены владельца «МЮ».

По данным Talksport, в случае приобретения «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани бывшему полузащитнику будет предложена должность амбассадора – аналогичная той, которая у него была во время ЧМ-2022.

Ранее англичанин заявлял, что знает людей, способных вернуть клуб на вершину.

Шейх Джасим настаивает на полном выкупе акций «МЮ». Глейзеры с июня не отвечают на предложение в 5 млрд евро – катарский бизнесмен разочарован отсутствием конкретики

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