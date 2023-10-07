Дэвид Бекхэм: «Тен Хаг – хороший тренер. Времена трудные, вокруг «МЮ» много шума, так что ему нелегко»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Эрик тен Хаг Футбол

Дэвид Бекхэм высказался о будущем «Манчестер Юнайтед».

«Посмотрим. Думаю, Эрик тен Хаг – хороший тренер. Сейчас трудные времена, вокруг клуба много шума, так что ему нелегко.

Мы все хотим, чтобы этот шум утих, мы хотим, чтобы решение [о продаже] было принято – ради клуба, фанатов, игроков и тренера», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью Sky Sports.

«МЮ» впервые выиграл матч АПЛ, проигрывая к 90-й минуте. Мактоминей забил на 93-й и 97-й

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8 комментариев

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olander
Наконец кто-то осмелился сказать правду
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Lavinka
Ответ Rocco777
Как только поменяется владелец клуба, который на самом деле болеет футболом, то игра, покупка игроков, инфраструктура все изменится в лучш сторону. Верим! Болеем до конца.
Не обязательно что бы болел футболом , достаточно что бы он нанял компетентных людей .
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Stadjer
Дэвид, но эксперты спортса уже решили, что он физрук!
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Soul_m
Ответ Lavinka
Не обязательно что бы болел футболом , достаточно что бы он нанял компетентных людей .
А лучше и то, и то.
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