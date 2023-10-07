Дэвид Бекхэм: «Тен Хаг – хороший тренер. Времена трудные, вокруг «МЮ» много шума, так что ему нелегко»

Дэвид Бекхэм высказался о будущем «Манчестер Юнайтед».

«Посмотрим. Думаю, тен Хаг – хороший тренер. Сейчас трудные времена, вокруг клуба много шума, так что ему нелегко.

Мы все хотим, чтобы этот шум утих, мы хотим, чтобы решение [о продаже] было принято – ради клуба, фанатов, игроков и тренера», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью Sky Sports.

«МЮ» впервые выиграл матч АПЛ, проигрывая к 90-й минуте. Мактоминей забил на 93-й и 97-й

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