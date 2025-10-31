«Барса» проведет открытую тренировку на «Камп Ноу» 7 ноября. Так стадион проверят перед открытием

«Барселона» близка к возвращению на «Камп Ноу».

7 ноября команда проведет открытую тренировку на обновленной арене.

Мероприятие также позволит протестировать готовность всех систем на «Камп Ноу » и проверить работу инфраструктуры и организации входа и выхода перед возвращением официальных матчей на стадионе.

Количество зрителей на тренировке будет ограничено до 23 000 человек, которые займут места на главной трибуне и в южной части арены.

Ранее Городской совет разрешил «Барселоне» играть на «Камп Ноу» с вместимостью в 27 000, но каталонцы ждут следующего этапа, когда можно будет приглашать минимум 47 000 зрителей.