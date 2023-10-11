Саа о Маунте в «МЮ»: «Каземиро был в атаке лучше него – безумие. Сумма трансфера была слишком высокой, «Челси» набивал цену»
Луи Саа разочарован игрой Мэйсона Маунта за «Манчестер Юнайтед».
Мэйсон Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» этим летом за 55+5 млн евро. С начала сезона полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевой пас.
«Манчестер Юнайтед» полагается в созидании на одного или двух игроков, и я еще мало увидел от Маунта.
Его креативности нигде не видно. Я не видел никакой пользы от него в матче с «Брентфордом». Он плохо читает игру, играя так, невозможно создавать опасные моменты. Я надеюсь, что игроки найдут свой ритм, и как только им это удастся, играть против них будет тяжело.
Думаю, Маунт может играть намного лучше, но я бы сказал, что ценник был слишком высоким. Думаю, «Челси» набивал цену, даже несмотря на то, что рынок очень конкурентный, и многие игроки переходили за аналогичные суммы.
Судя по тому, что мы видели, Маунт почти не играет, и я видел, как Каземиро играет в атаке лучше, чем он. Звучит безумно, но это правда», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью King Casino Bonus.
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Каземиро - единственный нормальный трансфер МЮ за последние годы. На нем держится МЮ
октябрь этого сезона:
Каземиро - это провал и развод Переса
Так что мимо дружок)
Антони вышел и у него 100% передач было назад. Он получал мяч метрах в 5 от угла штрафной и постоянно пасовал назад. Может даже бразил хотел вперед сделать пас, но некуда было.
Какой нибудь Бэйл считается воспитанником как и Кардиффа, так и Саутгемптона куда он переехал только в 16 лет. Тот же Иньеста считается как воспитанником Альбасетте, так и воспитанником Барселоны.