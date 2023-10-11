Саа о Маунте в «МЮ»: «Каземиро был в атаке лучше него – безумие. Сумма трансфера была слишком высокой, «Челси» набивал цену»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Челси премьер-лига Англия Брентфорд Каземиро Мэйсон Маунт деньги Футбол

Луи Саа разочарован игрой Мэйсона Маунта за «Манчестер Юнайтед».

Мэйсон Маунт перешел в «МЮ» из «Челси» этим летом за 55+5 млн евро. С начала сезона полузащитник провел 6 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевой пас.

«Манчестер Юнайтед» полагается в созидании на одного или двух игроков, и я еще мало увидел от Маунта.

Его креативности нигде не видно. Я не видел никакой пользы от него в матче с «Брентфордом». Он плохо читает игру, играя так, невозможно создавать опасные моменты. Я надеюсь, что игроки найдут свой ритм, и как только им это удастся, играть против них будет тяжело.

Думаю, Маунт может играть намного лучше, но я бы сказал, что ценник был слишком высоким. Думаю, «Челси» набивал цену, даже несмотря на то, что рынок очень конкурентный, и многие игроки переходили за аналогичные суммы.

Судя по тому, что мы видели, Маунт почти не играет, и я видел, как Каземиро играет в атаке лучше, чем он. Звучит безумно, но это правда», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью King Casino Bonus.

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15 комментариев

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Дмитрий Крутенко
Ответ Максим Маслов
Какую хрень сморозил и радуется. Нормально Маунт смотрится, а вот Каземиро это провал и развод Переса на 70 лямов
в прошлом сезоне:
Каземиро - единственный нормальный трансфер МЮ за последние годы. На нем держится МЮ
октябрь этого сезона:
Каземиро - это провал и развод Переса
+14
-1
+13
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Покерный Футбол
Ответ Rio de Janeiro
Маунт–лицо "лучшей академии Англии"
Мусиала в Баварии, Райс в Арсенале, Томори в Милане, Рис Джеймс который если бы не травмы один из лучших крайков последних лет.
Так что мимо дружок)
+15
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Тухель
Странный набор букв. Я понимаю, если бы МЮ играл прекрасно, а Маунт выпадал, то ок, но Маунт не Месси в 24 года, когда он мог в одну харю выигрывать матчи, да и того Месси за 55 млн никто бы не продал. Маунт хороший атакующий полузащитник, который полностью зависим от движения партнеров и сыгранности. Если Рашфорд стоит, датчанин стоит, Фернандеш вообще бегает по опорке, потому что там дыра, а правый защитник бездарен в атаке, то что хотят получить от Маунта?
Антони вышел и у него 100% передач было назад. Он получал мяч метрах в 5 от угла штрафной и постоянно пасовал назад. Может даже бразил хотел вперед сделать пас, но некуда было.
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Тухель
Ответ Bunyod Turgunov
Хорошо что Мусиала и Райс ушли из этого клуба а то каждый год у них в карьере появился бы какой-то новый клуб. Но если вы считаете Райса игроком академии Челси который ушёл в Вест Хэм 2014 году то Мусиала игрок академии Саутгемптона а не Челси.
Ты какую-то хрень несешь. Игрок может быть воспитанников нескольких школ это норма.
Какой нибудь Бэйл считается воспитанником как и Кардиффа, так и Саутгемптона куда он переехал только в 16 лет. Тот же Иньеста считается как воспитанником Альбасетте, так и воспитанником Барселоны.
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Михаил Опякин
Луи, не стоит торопиться, надо ещё посмотреть.
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King_X
Абсолютно уверен, что Маунт заиграет, как зажигал при Тухеле
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Under
Ответ Дмитрий Крутенко
в прошлом сезоне: Каземиро - единственный нормальный трансфер МЮ за последние годы. На нем держится МЮ октябрь этого сезона: Каземиро - это провал и развод Переса
в целом так и есть, в прошлом сезоне божил, в этом днище, не вижу противоречий
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Максим Маслов
Какую хрень сморозил и радуется. Нормально Маунт смотрится, а вот Каземиро это провал и развод Переса на 70 лямов
+4
-4
0
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#SharkTeam
помница один товарищ хейтил Фодена и пиарил Маунта. Шо в итоге?
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Lavinka
Маунт толком не играл ещё . В одном матче когда не было Бруно и играл Мейсон - он играл достойно .
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Карма такая карма
Очень не хотел чтобы Мэйсон уходил, но сейчас как-то грусти от этого поубавилось, а те деньги что за него выручили радости прибавляют.
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Bunyod Turgunov
Ответ Покерный Футбол
Мусиала в Баварии, Райс в Арсенале, Томори в Милане, Рис Джеймс который если бы не травмы один из лучших крайков последних лет. Так что мимо дружок)
Хорошо что Мусиала и Райс ушли из этого клуба а то каждый год у них в карьере появился бы какой-то новый клуб. Но если вы считаете Райса игроком академии Челси который ушёл в Вест Хэм 2014 году то Мусиала игрок академии Саутгемптона а не Челси.
+2
-2
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