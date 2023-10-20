Тен Хаг об Онана: «Он будет играть лучше. Шмейхель и Де Хеа тоже не очень хорошо начинали в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Петер Шмейхель Давид Де Хеа Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сравнил Андре Онана с Давидом Де Хеа и Петером Шмейхелем.

Онана пропустил 18 голов в 10 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед», допустив несколько результативных ошибок. В 2011 году Де Хеа пропустил 17 голов в 10 стартовых матчах за клуб.

«И он, и мы знаем, что он начнет играть гораздо лучше. Как и любому игроку, перешедшему в Премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари – например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа – тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо бы об этом знать, немного истории.

Но мы живем сейчас и смотрим в будущее. Он должен создавать свое будущее, выдавая более качественные матчи. Уверен, он это сделает. Он уже много раз показывал это в больших клубах – в «Барселоне», когда был молод, в «Аяксе», в «Интере».

Онана играл в полуфинале и финале Лиги чемпионов, это отличный игрок. Уверен, он покажет хорошую игру, а мы получим много радости благодаря его действиям», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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4 комментария

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Sergey Kuznetsov
..., а если не будет играть лучше, то я его таааак зачмырю, что Санчо и Роналду покажутся моими любимчиками
+4
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+4
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Jaxongir Shodiev
уверен, скоро скажет, что Ферги тоже был на грани увольнения
+1
-1
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Andrey Yaroslavtsev
Получите "много радости"? Ну-ну...
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Классный руководитель
сказал как в воду пернул
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