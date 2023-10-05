Онана не хочет ехать на Кубок Африки в январе из-за сложного начала в «МЮ». Так он намерен показать приверженность новому клубу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Андре Онана не хочет ехать на Кубок Африки из-за неудачного старта в «МЮ».

Как пишет ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вратарь не очень хочет покидать расположение «Манчестер Юнайтед» ради поездки на Кубок Африки со сборной Камеруна в январе из-за того, как непросто началась его карьера на «Олд Траффорд».

В случае участия в турнире Онана на протяжении месяца не сможет играть за «МЮ». Источник, близкий к игроку, рассказал, что приоритет Андре – новый клуб. Вратарь, который допустил несколько результативных ошибок на старте сезона, хочет сосредоточиться на «Юнайтед» и продемонстрировать приверженность по отношению к клубу.

Напомним, во время ЧМ-2022 Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна из-за конфликта с тренером. Он согласился вернуться в команду на заключительные матчи квалификации на Кубок Африки после давления о стороны правительства страны и Камерунской федерации футбола.

В ходе переговоров о трансфере из «Интера» летом Онана сказал Эрику тен Хагу и руководителям «Манчестер Юнайтед», что не планирует возвращаться в сборную. Однако источник сообщил ESPN, что тренер с пониманием относится к ситуации, в которой оказался голкипер, и не будет вмешиваться в принятие решения.

Онана был вызван на товарищеские матчи против России и Сенегала, которые состоятся в рамках октябрьской паузы на матчи сборных.

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71 комментарий

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Ovi174
Онана похоже решил довести до конца дело по сливу лысого физрука))
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Ilya Shilovskiy
Раскудахтались, словно ни у кого не бывает сложных моментов, когда, что-то не получается...
+57
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marshalericsson1357
Ответ Ovi174
Онана похоже решил довести до конца дело по сливу лысого физрука))
У фанатов реала, видимо, до сих пор подгорает, что этот лысый физрук выкинул реал из ЛЧ тогда.
+55
-32
+23
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Yerkebulan
Может наоборот уехать? Тогда МЮ и пропускать меньше будет
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Алексей Ненахов
Ответ marshalericsson1357
У фанатов реала, видимо, до сих пор подгорает, что этот лысый физрук выкинул реал из ЛЧ тогда.
По твоему мнению, фаны Барселона в должны ненавидеть всех физруков которые унижали их в Лч ?
+24
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Stewee
Я думаю, в МЮ сами готовы упаковать Онану в чемодан и отправить на Кубок Африки))
+14
-2
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Дмитрий Формусатий
Ответ Экспертное мнение
Современный клубный футбол полный отстой. Разобрали нормальный Аякс, чтобы он не дарил красивый футбол всем зрителям и стал как МЮ. На тот Аякс было интереснее смотреть, чем на любой клуб АПЛ за последние 50 лет, за исключением Ман Сити. Вообще, было бы идеально если бы трансферы игроков разрешались только до 20 лет. Все бы играли своими воспитанниками, Аякс нагибал бы всю АПЛ, Реал вылетел бы в Терсеру, настоящий футбол, как он есть.
Как можно к новости об Онана приплести Реал ? Ну как у вас, любителей рычагов, так получается ? Как ?
+12
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Роман Агеенко
Ответ Ilya Shilovskiy
Раскудахтались, словно ни у кого не бывает сложных моментов, когда, что-то не получается...
Юзеры спортса идеальны!!!!!!!!!
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Nico Boi
а от игр за МЮ он отказаться не хочет из за сложного начала? я был бы рад
+7
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Roman
Повезло Камеруну
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madaev
Ответ marshalericsson1357
У фанатов реала, видимо, до сих пор подгорает, что этот лысый физрук выкинул реал из ЛЧ тогда.
Каким боком все это отменяет, что его МЮ дно?
+7
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Elik1989
Был шанс, что МЮ отдохнет от этого распасовщика и поиграет любой другой кипер, без этих вот крутых передач и голов за шиворот.
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Автомобилист Зажопинск
Ответ IngWar1989
Скоро многие известные футболисты будут отказываться выступать за свои национальные сборные в угоду клубному футболу. И наверное, всё же это справедливо.
что справедливого????
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Алексей Подволоцкий
Ответ IngWar1989
Скоро многие известные футболисты будут отказываться выступать за свои национальные сборные в угоду клубному футболу. И наверное, всё же это справедливо.
Почему справедливо?
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Александр Попов
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Ответ Экспертное мнение
Современный клубный футбол полный отстой. Разобрали нормальный Аякс, чтобы он не дарил красивый футбол всем зрителям и стал как МЮ. На тот Аякс было интереснее смотреть, чем на любой клуб АПЛ за последние 50 лет, за исключением Ман Сити. Вообще, было бы идеально если бы трансферы игроков разрешались только до 20 лет. Все бы играли своими воспитанниками, Аякс нагибал бы всю АПЛ, Реал вылетел бы в Терсеру, настоящий футбол, как он есть.
Спорно, очень. Если бы у бабушки, были яйца...
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Акира_1
Ответ Ilya Shilovskiy
Раскудахтались, словно ни у кого не бывает сложных моментов, когда, что-то не получается...
А чего вы ждёте от Sports? Слова поддержки и понимания. Нет, тут всех при неудачах хейтят, будь ты Онана, МЮ или Мудрик
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ArnoNeputevy
Без него привозов будет меньше, это факт. Такая приверженность дорого стоит.
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kapitan_kakao
Ответ Ilya Shilovskiy
Раскудахтались, словно ни у кого не бывает сложных моментов, когда, что-то не получается...
Согласен, особенно сравнивая дебют Онаны против последних сезонов Де Хеа. Все забыли просто, что у того же ДДХ тоже был сложный период адаптации. В январе он вообще место потерял в составе, и Линдегор стоял
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IngWar1989
Скоро многие известные футболисты будут отказываться выступать за свои национальные сборные в угоду клубному футболу. И наверное, всё же это справедливо.
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Petr Tcoi
Ответ IngWar1989
Скоро многие известные футболисты будут отказываться выступать за свои национальные сборные в угоду клубному футболу. И наверное, всё же это справедливо.
Давно пора. Игра сборных - это дно
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ArnoNeputevy
Ответ Yerkebulan
Может наоборот уехать? Тогда МЮ и пропускать меньше будет
Если подписать Де Хеа - конечно.
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Mbest77
Поменять Де Хеа, который просто тащил клуб на эту Онану? 🤦🏻‍♂️ чем только думали
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El Shininho
Ответ Ovi174
Онана похоже решил довести до конца дело по сливу лысого физрука))
Расчехлил перчатку Таноса (свою).
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SergScouser
Надеюсь в таком случае ФИФА будет последовательной и дисквалифицирует Онану на время Кубка Африки, как это было в свое время с Матипом, несмотря на то, что он вообще карьеру в сборной завершил.
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Иван Лапин
Ответ Andrew Chepaylo
Откуда столько злорадства...
У мю Худший старт в истории клуба, а тебе норм? "ну, бывает" комменты есть ещё. Класс
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