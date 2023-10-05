Онана не хочет ехать на Кубок Африки в январе из-за сложного начала в «МЮ». Так он намерен показать приверженность новому клубу

Андре Онана не хочет ехать на Кубок Африки из-за неудачного старта в «МЮ».

Как пишет ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вратарь не очень хочет покидать расположение «Манчестер Юнайтед» ради поездки на Кубок Африки со сборной в январе из-за того, как непросто началась его карьера на «Олд Траффорд».

В случае участия в турнире Онана на протяжении месяца не сможет играть за «МЮ». Источник, близкий к игроку, рассказал, что приоритет – новый клуб. Вратарь, который допустил несколько результативных ошибок на старте сезона, хочет сосредоточиться на «Юнайтед» и продемонстрировать приверженность по отношению к клубу.

Напомним, во время ЧМ-2022 Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна из-за конфликта с тренером. Он согласился вернуться в команду на заключительные матчи квалификации на после давления о стороны правительства страны и Камерунской федерации футбола.

В ходе переговоров о трансфере из «Интера» летом Онана сказал Эрику тен Хагу и руководителям « », что не планирует возвращаться в сборную. Однако источник сообщил ESPN, что тренер с пониманием относится к ситуации, в которой оказался голкипер, и не будет вмешиваться в принятие решения.

Онана был вызван на товарищеские матчи против России и Сенегала, которые состоятся в рамках октябрьской паузы на матчи сборных.

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