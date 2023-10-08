Шмейхель об ошибках Онана: «Он словно приподнимается, а не отталкивается и не ныряет за мячом – это проблема техники. Я говорил с ним после матчей ЛЧ, он очень сожалеет»

Петер Шмейхель объяснил ошибки Андре Онана в матчах за «Манчестер Юнайтед».

«Моя теория в том, что он просто поднимается, а не отталкивается, его рука идет вверх, чтобы затем пойти вниз, в то время как, будучи вратарем, вы учитесь нырять вдоль земли за мячом, а не подниматься, чтобы потом опуститься.

Эта ошибка была и в матче с «Баварией», я заметил то же самое: он просто словно приподнимает себя вместо того, чтобы двигаться к мячу. Не спрашивайте меня [почему он так делает], потому что я не , я не знаю. Это [проблема] техники.

Думаю, что во многом это [связано с] давлением, я говорил с ним после матча с «Баварией», после другого матча чемпионов против « ». Он очень сожалеет о допущенных ошибках. Я пытаюсь говорить с ним о том, каково это – играть в «Манчестер Юнайтед», с чем приходится иметь дело.

Что бы ты ни сделал, нужно сразу же оставить это в стороне. Итак, ты совершаешь ошибку в игре, она может быть очевидной или неочевидной, но проанализировать ее нужно уже после игры или ночью, или еще когда-нибудь. В следующий момент ты должен быть сосредоточен, иначе снова совершишь ошибку. А теперь он расстроил всю команду. Теперь они еще меньше будут ему доверять, и это нехорошо», – сказал бывший вратарь « ».

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