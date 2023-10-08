Шмейхель об ошибках Онана: «Он словно приподнимается, а не отталкивается и не ныряет за мячом – это проблема техники. Я говорил с ним после матчей ЛЧ, он очень сожалеет»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Петер Шмейхель Андре Онана Футбол

Петер Шмейхель объяснил ошибки Андре Онана в матчах за «Манчестер Юнайтед».

«Моя теория в том, что он просто поднимается, а не отталкивается, его рука идет вверх, чтобы затем пойти вниз, в то время как, будучи вратарем, вы учитесь нырять вдоль земли за мячом, а не подниматься, чтобы потом опуститься.

Эта ошибка была и в матче с «Баварией», я заметил то же самое: он просто словно приподнимает себя вместо того, чтобы двигаться к мячу. Не спрашивайте меня [почему он так делает], потому что я не Онана, я не знаю. Это [проблема] техники.

Думаю, что во многом это [связано с] давлением, я говорил с ним после матча с «Баварией», после другого матча Лиги чемпионов против «Галатасарая». Он очень сожалеет о допущенных ошибках. Я пытаюсь говорить с ним о том, каково это – играть в «Манчестер Юнайтед», с чем приходится иметь дело.

Что бы ты ни сделал, нужно сразу же оставить это в стороне. Итак, ты совершаешь ошибку в игре, она может быть очевидной или неочевидной, но проанализировать ее нужно уже после игры или ночью, или еще когда-нибудь. В следующий момент ты должен быть сосредоточен, иначе снова совершишь ошибку. А теперь он расстроил всю команду. Теперь они еще меньше будут ему доверять, и это нехорошо», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев

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Аркадий Черепашкин
То есть до играть в полуфинале ЛЧ с Аяксом и финале с Интером и смотреться здорово ему это не мешало?
Очевидно, что проблемы в голове, не хватает уверенности
+13
-3
+10
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Гамаль Хайдаров
Наорал на Магуаера и всю неудачную ауру на себя перетянул
+9
-2
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Всеволод Коледенков
Ответ алексей любовь
Серьезные клубы не покупают футболистов исходя из одной успешной серии игр. Но мю это такое
Ты перечислил его игру в двух клубах, а потом говоришь что взяли из за ОДНОЙ успешной серии игр. Вот лишь бы ляпнуть🤦🏾‍♂️
+7
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Нефанатик
Ответ Аркадий Черепашкин
То есть до играть в полуфинале ЛЧ с Аяксом и финале с Интером и смотреться здорово ему это не мешало? Очевидно, что проблемы в голове, не хватает уверенности
Он в Интере привозил стабильно. Середняк да и только
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Чёрный тюльпан
Онана прошёл вратарскую школу БЧК. Много ли из этой школы вышло серьёзных голкиперов? В принципе неудивительно, что ему техники не хватает, ведь в Каталунии вратарей скорей всего тоже учат ватокатством заниматься вместо того, чтобы развивать навыки игры в рамке. Витёк Вальдес был тем ещё посмешищем, почему Онана должен быть лучше, если учесть, что он ещё и с африканского континента, а оттуда прямо выдающихся киперов и не вспомнить. Того же Камени нельзя назвать вратарём топового уровня, иначе бы он и играл в соответствующем клубе. Прошу заметить, что я не обобщал всё к цвету кожи, потому что тот сразу в голову приходит Меньян, который сейчас точно в ТОП5 входит, хотя кто-то спишет это на погрешность или исключение из правил.
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Нефанатик
Зато ногами играет. Пусть и на соперника, но играет же
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Крыс Пол
Не хватает вратарской базы, играет на рефлексах.
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Иван Лапин
Ответ Аркадий Черепашкин
То есть до играть в полуфинале ЛЧ с Аяксом и финале с Интером и смотреться здорово ему это не мешало? Очевидно, что проблемы в голове, не хватает уверенности
Если честно, в Аяксе Онана не прям так уж топового выглядел. Удивился, когда взяли в Интер. В Интере также привозил он, кстати.
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Born is the King
Полезный разбор от Шмейхеля. Онане бы прочитать и поработать над техникой
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#SharkTeam
Как витиевато назвал онану мешком
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**Iscander**
Ахах, ничего нового. Ситька проиграла Арсеналу, но якобы фаны Ситьки обсуждают игру кипера МЮ.)))
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Сергей Орлов
У МЮ появился свой Абдельила Баги)
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