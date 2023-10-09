Крис Саттон: «Подписав Онана, «МЮ» совершил большую ошибку, Де Хеа намного сильнее. Андре создает дополнительное давление на команду»
Крис Саттон считает, что Андре Онана не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».
«Онана неплохо играет ногами, но в конечном счете нужно использовать руки, и я не думаю, что в этом он достаточно хорош.
Люди любят разбирать начало голевых атак: «Тут ошиблись полузащитники, там неточная передача, здесь Линделеф мог сыграть получше». Но суть такова, что на протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: Шмейхель, Де Хеа.
Де Хеа был намного более сильным голкипером, чем Онана. Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. А совершить сэйв в игре с «Брентфордом» было не так сложно.
Думаю, Андре создает дополнительное давление на команду, и правда заключается в том, что он недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его», – заявил бывший нападающий «Челси».
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