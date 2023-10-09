Крис Саттон: «Подписав Онана, «МЮ» совершил большую ошибку, Де Хеа намного сильнее. Андре создает дополнительное давление на команду»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Крис Саттон Петер Шмейхель Давид Де Хеа Брентфорд Андре Онана Футбол

Крис Саттон считает, что Андре Онана не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

«Онана неплохо играет ногами, но в конечном счете нужно использовать руки, и я не думаю, что в этом он достаточно хорош.

Люди любят разбирать начало голевых атак: «Тут ошиблись полузащитники, там неточная передача, здесь Линделеф мог сыграть получше». Но суть такова, что на протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: Шмейхель, Де Хеа.

Де Хеа был намного более сильным голкипером, чем Онана. Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. А совершить сэйв в игре с «Брентфордом» было не так сложно.

Думаю, Андре создает дополнительное давление на команду, и правда заключается в том, что он недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его», – заявил бывший нападающий «Челси».

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28 комментариев

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З А
то что Де Хеа держал на нервах всю команду не открытие для любого кто смотрел игры МЮ глазами, а не другим местом. Набросить все умеют, покупка Онаны выглядела логичной, он только пришёл, покажите вратаря с таким стилем игры который не косячит? Может он и провалится, но держать дальше в воротах испанца, который перестал уже и отбивать так как отбивал раньше - явная стагнация. Ты никогда не узнаешь что ошибся или поступил правильно пока не сделаешь. ЭТХ сделал свой выбор. А ДеХеа уже сколько месяцев без работы сидит? Почему же так получилось?
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Kama Tekinec
Не смотрел игры муму, но по факту, прошлый сезон один из худших у Де Хеи, и в нем он взял Золотую перчатку, практически в каждом месяце номинант на сейв месяца, а также побил рекорд по сухим матчам за всю историю МЮ. Как же легко футболодрочеры внушаемы, что игра ногами для вратаря важнее игры руками, кто-то выдал глупость мол теперь вратари полевые игроки и должны играть ногами как Зидан, все сразу подхватили с умным видом)) а по факту Де Хеа лучший вратарь в истории МЮ с худшей линией защиты в её же истории.
+15
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Акира_1
Ну зато теперь на контрасте игры Онаны в МЮ больше будут ценить, что у них когда-то был топ кипер Де Хеа
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red hikkikomori
Ох уж эти "эксперты" со своим "раньше было лучше". Ну к статистике хоть обратись, ах да, тогда же набросить не получится.
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Только так переобуваются 😅😂
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Михаил Опякин
Ван Дер Сара забыл
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Nico Boi
Baza
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madaev
Ответ Kama Tekinec
Не смотрел игры муму, но по факту, прошлый сезон один из худших у Де Хеи, и в нем он взял Золотую перчатку, практически в каждом месяце номинант на сейв месяца, а также побил рекорд по сухим матчам за всю историю МЮ. Как же легко футболодрочеры внушаемы, что игра ногами для вратаря важнее игры руками, кто-то выдал глупость мол теперь вратари полевые игроки и должны играть ногами как Зидан, все сразу подхватили с умным видом)) а по факту Де Хеа лучший вратарь в истории МЮ с худшей линией защиты в её же истории.
Ровно как и сказали
Однажды: «37 летний Роналду не прессенгует и это беда всего»
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Владислав Горшенин
Ответ З А
то что Де Хеа держал на нервах всю команду не открытие для любого кто смотрел игры МЮ глазами, а не другим местом. Набросить все умеют, покупка Онаны выглядела логичной, он только пришёл, покажите вратаря с таким стилем игры который не косячит? Может он и провалится, но держать дальше в воротах испанца, который перестал уже и отбивать так как отбивал раньше - явная стагнация. Ты никогда не узнаешь что ошибся или поступил правильно пока не сделаешь. ЭТХ сделал свой выбор. А ДеХеа уже сколько месяцев без работы сидит? Почему же так получилось?
Покупать вратаря , который якобы хорошо играет ногами и при этом не усилить центр защиты , как минимум- идея так себе , будем честны. Пока на деле Онана пускает банки , которые даже отбить не в состоянии . Зачем команде такой прозрачный голкипер , ибо с ним , что без него - разницы 0
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Subarict
Сразу говорил, что МЮ горько пожалеют что так обошлись с Де Хеа. Онана лучше играет ногами, факт, спора нет. Но МЮ исторически всегда имел вратаря, какой способен спасти, подстраховать всю защиту, вытащить мертвый мяч. Онана на это пока не способен - плохо играет руками, плох на ленточке, теряет позицию, плох на выходах. Зачем тогда было тратить такие бешенные деньги на Онану? Чтобы поменять шило на мыло? Нет, ведь пошли дальше - было плохо, стало еще хуже.
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Born is the King
Ответ З А
то что Де Хеа держал на нервах всю команду не открытие для любого кто смотрел игры МЮ глазами, а не другим местом. Набросить все умеют, покупка Онаны выглядела логичной, он только пришёл, покажите вратаря с таким стилем игры который не косячит? Может он и провалится, но держать дальше в воротах испанца, который перестал уже и отбивать так как отбивал раньше - явная стагнация. Ты никогда не узнаешь что ошибся или поступил правильно пока не сделаешь. ЭТХ сделал свой выбор. А ДеХеа уже сколько месяцев без работы сидит? Почему же так получилось?
Согласен. Не играющий ногами Де хеа держал на нервах всю команду сохраняя 0:0 или 1:0 для Мю. Дриблер Онана сразу убивает интригу пропустив 3ку
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PIT-BUL
Ответ Владимир Туаев
На линии Де Хеа конечно посильнее будет, да и ногами Онана уже немало привёз!
до сих пор гранды бьются за это чудо на ленточке. ах да он безработный
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Momos
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ken35
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kama Tekinec
Не смотрел игры муму, но по факту, прошлый сезон один из худших у Де Хеи, и в нем он взял Золотую перчатку, практически в каждом месяце номинант на сейв месяца, а также побил рекорд по сухим матчам за всю историю МЮ. Как же легко футболодрочеры внушаемы, что игра ногами для вратаря важнее игры руками, кто-то выдал глупость мол теперь вратари полевые игроки и должны играть ногами как Зидан, все сразу подхватили с умным видом)) а по факту Де Хеа лучший вратарь в истории МЮ с худшей линией защиты в её же истории.
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З А
Ответ Born is the King
Согласен. Не играющий ногами Де хеа держал на нервах всю команду сохраняя 0:0 или 1:0 для Мю. Дриблер Онана сразу убивает интригу пропустив 3ку
я уверен Де Хеа не меньше пустил бы) Не ошибся бы в этих ситуациях, нашел бы другие) Это конечно только догадки, но последние 2 сезона у него были именно такие. Онана только начал, у МЮ травмированы даже люди которые взяты в аренду чтобы подменить травмированных. Время, нужно время
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stanvixx
Ответ З А
то что Де Хеа держал на нервах всю команду не открытие для любого кто смотрел игры МЮ глазами, а не другим местом. Набросить все умеют, покупка Онаны выглядела логичной, он только пришёл, покажите вратаря с таким стилем игры который не косячит? Может он и провалится, но держать дальше в воротах испанца, который перестал уже и отбивать так как отбивал раньше - явная стагнация. Ты никогда не узнаешь что ошибся или поступил правильно пока не сделаешь. ЭТХ сделал свой выбор. А ДеХеа уже сколько месяцев без работы сидит? Почему же так получилось?
☝️👍
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Ман Сити требл
А за 5 лет Сити ещё минимум 3 раза выиграет АПЛ и ещё 1 ЛЧ возьмёт ☝️
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Ман Сити требл
Физрук подписал на 500 миллионов всякий шлак типа Антони, Онана и Маунта 🤭
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Кино Музыка
Все по делу. Вратари-гонялы модная фишка, не более.
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Владимир Туаев
На линии Де Хеа конечно посильнее будет, да и ногами Онана уже немало привёз!
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