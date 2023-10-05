Крис Саттон: «Онана ниже уровнем, чем Де Хеа. Он сильнее только в игре ногами, но мне больше хочется, чтобы он не давал мячу попадать в сетку»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Крис Саттон Давид Де Хеа Андре Онана Футбол

Крис Саттон высказался об игре Андре Онана.

«Я думаю, что он ниже уровнем, чем Де Хеа. Я действительно так думаю.

Я достаточно насмотрелся на его игру. Он лучше Де Хеа в игре ногами? Наверное, только в этом. Но я больше заинтересован в том, чтобы он не давал мячу попадать в сетку, и я думаю, что он допустил много грубых ошибок в этом сезоне. Много вратарских ошибок.

Он допустил пару ошибок в матче с «Баварией», и даже в игре [с «Галатасараем»] на этой неделе – думаю, он упал слишком рано в ситуации с третьим голом. 

Я не очень уверен в нем. Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» внесет изменения. Я не говорю, что это произойдет в этом сезоне, но я думаю, что по окончании сезона им нужно будет подписать кого-то сильнее Онана», – сказал бывший нападающий «Челси». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ответ Donald J. Trump
Если Де Хеа действительно так хорош, как о нем пишут, то почему он до сих пор безработный?
Варианты которые ему предложили, его не устроили. Ты же тоже не поедешь работать куда попала, вот так же и он.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Donald J. Trump
Если Де Хеа действительно так хорош, как о нем пишут, то почему он до сих пор безработный?
Почему Интер подписал Онану свободным агентом?
Допускаю, что Де Хеа не нужен топ-клубам, а в середняках играть пока не хочет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
подписали турка же. пора дать ему шанс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паша
Ответ Donald J. Trump
Если Де Хеа действительно так хорош, как о нем пишут, то почему он до сих пор безработный?
Если бы он сейчас играл в Саудовской Аравии, то тогда бы такой вопрос не стоял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ Donald J. Trump
Если Де Хеа действительно так хорош, как о нем пишут, то почему он до сих пор безработный?
потому что это английский Спартак и нужны новости любые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий