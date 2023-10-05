Крис Саттон: «Онана ниже уровнем, чем Де Хеа. Он сильнее только в игре ногами, но мне больше хочется, чтобы он не давал мячу попадать в сетку»

Крис Саттон высказался об игре Андре Онана.

«Я думаю, что он ниже уровнем, чем Де Хеа. Я действительно так думаю.

Я достаточно насмотрелся на его игру. Он лучше Де Хеа в игре ногами? Наверное, только в этом. Но я больше заинтересован в том, чтобы он не давал мячу попадать в сетку, и я думаю, что он допустил много грубых ошибок в этом сезоне. Много вратарских ошибок.

Он допустил пару ошибок в матче с «Баварией», и даже в игре [с «Галатасараем»] на этой неделе – думаю, он упал слишком рано в ситуации с третьим голом.

Я не очень уверен в нем. Я думаю, что « » внесет изменения. Я не говорю, что это произойдет в этом сезоне, но я думаю, что по окончании сезона им нужно будет подписать кого-то сильнее », – сказал бывший нападающий «Челси».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию