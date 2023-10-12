«Старт Онана в «МЮ» – катастрофа. Он просто неплохой вратарь, не так уж хорошо играет ногами. Если тен Хага уволят, с ним тоже будет покончено». Шварцер о камерунце

Марк Шварцер усомнился во вратарских способностях Андре Онана.

«Тен Хаг, очевидно, привлек нескольких бывших игроков «Аякса», с которыми раньше работал в Нидерландах.

Я наблюдал за Онана на протяжении многих лет. Я знаю, что он хорошо играл в прошлом сезоне в « », но я всегда задавался вопросом, каким должен быть вратарь.

Я знаю, что он хорошо играет ногами. Но он также привык играть в лигах, где его команды доминировали в матчах, будь то « » или «Интер» – они проводят гораздо больше времени с мячом, не так сильно закрываются.

Энергия и скорость в АПЛ отличаются. Так что это тоже всегда было большим вопросом. Итак, если у него не все в порядке с игрой ногами, то в чем же он тогда хорош?

На самом деле я думаю, что технически он просто неплохой вратарь. И я думаю, что сейчас это очевидно. Он не так хорошо играет ногами. Команда собрана недостаточно хорошо, вероятно, у них нет игроков, которые могли бы ему помочь.

Мы видели подобное с Клаудио Браво, когда он перешел в «Манчестер Сити». Оказалось, что технически он был не так хорош. Хотя я думаю, что как вратарь Браво лучше, чем Онана, давайте будем честны.

Это абсолютная катастрофа, худшего начала для Онана на « » и быть не могло. Не знаю, сможет ли он сам выбраться из ситуации, в которую попал. И я думаю, что если тен Хаг потеряет работу, я думаю, с [в «МЮ»] тоже будет покончено», – сказал бывший вратарь сборной Австралии, «Фулхэма» и «Мидлсбро» в интервью Optus Sport.

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