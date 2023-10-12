«Старт Онана в «МЮ» – катастрофа. Он просто неплохой вратарь, не так уж хорошо играет ногами. Если тен Хага уволят, с ним тоже будет покончено». Шварцер о камерунце

Теги Интер Манчестер Юнайтед Олд Траффорд высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити Марк Шварцер премьер-лига Англия Клаудио Браво серия А Италия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Марк Шварцер усомнился во вратарских способностях Андре Онана.

«Тен Хаг, очевидно, привлек нескольких бывших игроков «Аякса», с которыми раньше работал в Нидерландах.

Я наблюдал за Онана на протяжении многих лет. Я знаю, что он хорошо играл в прошлом сезоне в «Интере», но я всегда задавался вопросом, каким должен быть вратарь.

Я знаю, что он хорошо играет ногами. Но он также привык играть в лигах, где его команды доминировали в матчах, будь то «Аякс» или «Интер» – они проводят гораздо больше времени с мячом, не так сильно закрываются.

Энергия и скорость в АПЛ отличаются. Так что это тоже всегда было большим вопросом. Итак, если у него не все в порядке с игрой ногами, то в чем же он тогда хорош?

На самом деле я думаю, что технически он просто неплохой вратарь. И я думаю, что сейчас это очевидно. Он не так хорошо играет ногами. Команда собрана недостаточно хорошо, вероятно, у них нет игроков, которые могли бы ему помочь.

Мы видели подобное с Клаудио Браво, когда он перешел в «Манчестер Сити». Оказалось, что технически он был не так хорош. Хотя я думаю, что как вратарь Браво лучше, чем Онана, давайте будем честны.

Это абсолютная катастрофа, худшего начала для Онана на «Олд Траффорд» и быть не могло. Не знаю, сможет ли он сам выбраться из ситуации, в которую попал. И я думаю, что если тен Хаг потеряет работу, я думаю, с Онана [в «МЮ»] тоже будет покончено», – сказал бывший вратарь сборной Австралии, «Фулхэма» и «Мидлсбро» в интервью Optus Sport.

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36 комментариев

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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Для Онаны необходим личный тренер, который подтянет его для игры руками...думаю, Дзюба самый очевидный претендент.
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Nico Boi
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
И в чем он не прав?)
прав во всем, Хаг должен его посадить на лавку хотя бы для того, чтобы тот привел мозги впорядок, как пример помню приход Де Хеа, САФ после ошибок оставил того на лавке, и его замена в лице Линдегора отлично себя показала, что, вероятно добавило мотивации Давиду, и как оказалось сделало его сильнее
+14
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Nico Boi
Ответ Подкат Пенальтьевич
А чего он Браво в пример приводит? Мог бы себя привести. Сам Шварцер той ещё дыркой был неуклюжей.
привел в пример потому, что Браво так же брали из за игры ногами, но оказалось, что этого недостаточно в такой лиге как АПЛ
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KMR
Чет я не помню хороших африканских вратарей. Можно было хотя бы из этого исходить при покупке.
+11
-5
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Mohnatiy
Всё так.
Потому что надо звать ХОРОШИХ игроков, а не ЗНАКОМЫХ игроков. По старой дружбе чемпионскую команду не соберёшь.
+6
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Дмитрий
Ответ Подкат Пенальтьевич
А чего он Браво в пример приводит? Мог бы себя привести. Сам Шварцер той ещё дыркой был неуклюжей.
Ты себя в пример приводишь рассказывая публике о дырочных ситуациях?
+7
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Микель Венгер
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Мартинез лучший защитник АПЛ, когда здоров.
Салиба поржал
+10
-5
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azimkhodjaev@icloud.com
И в чем он не прав?)
+11
-7
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Kubinec_
Жиру > Онана
+8
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S. A.
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Мартинез лучший защитник АПЛ, когда здоров.
Он не настолько хорош)
+7
-3
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David Aprasidze
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Шварцер даже после 40 стоял надежнее в Челси !
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Nico Boi
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
защита и опорка та же, что и в прошлом году, напомню в прошлом году Давид взял золотую перчатку, и все говорили, "все из за защиты и опорников", а сейчас те же игроки виноваты уже в ляпах Онана, рофл
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окечуква
Африканский вратарь это всегда авантюра, уж очень они нестабильные и эмоциональные. Онана как раз типичный африканский кипер из палаты мер и весов. А Браво просто не в свою лигу и не в свою команду попал.
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madaev
Как и со всеми его бывшими аясоксавцами
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Гильяно
Ответ Kubinec_
Жиру > Онана
🤣🤣🤣
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кэпко
Все кого купил Эрик три топора уйдут вслед за ним, просто развел Мю на 500кк трансферов, поимев комиссию себе на счета.
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ML26
Ответ Nico Boi
прав во всем, Хаг должен его посадить на лавку хотя бы для того, чтобы тот привел мозги впорядок, как пример помню приход Де Хеа, САФ после ошибок оставил того на лавке, и его замена в лице Линдегора отлично себя показала, что, вероятно добавило мотивации Давиду, и как оказалось сделало его сильнее
Могу ошибаться, но кажется он ДДХ даже посередине игры заменял
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Nico Boi
прав во всем, Хаг должен его посадить на лавку хотя бы для того, чтобы тот привел мозги впорядок, как пример помню приход Де Хеа, САФ после ошибок оставил того на лавке, и его замена в лице Линдегора отлично себя показала, что, вероятно добавило мотивации Давиду, и как оказалось сделало его сильнее
Полностью согласен с вами , и прекрасно помню первые сезоны давида , и тогда он был еще не опытным и САФ как всегда прекрасно справился с ситуацией , но тогда дехея был молод , но а Онана играл в лч и был везде основным вратарем двмаю он должен был быстрее привыкнуть к обстановке
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Supreme Allah
Браво лучше Онаны 🤡
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Гоша Петров
Ответ KMR
Чет я не помню хороших африканских вратарей. Можно было хотя бы из этого исходить при покупке.
Жак Сонго,о!Белл!Буну!Менди!Камени!Тони Сильва!Эньеама!Гроббелар!

много было хороших вратарей,но суперзвезд не было
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KMR
Ответ Гоша Петров
Жак Сонго,о!Белл!Буну!Менди!Камени!Тони Сильва!Эньеама!Гроббелар! много было хороших вратарей,но суперзвезд не было
Ну вот и я про тоже. Это же МЮ,а не Эвертон или Борнмут. Мальорка или Эспаньол и тд
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charly001
сыграться с обороной Мю в этом сезоне пока невозможно в силу травм. Для меня он увереннее выглядит чем Де хеа , парень просто не сразу понял куда он попал , справиться с давлением будет еще лучше
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@rtrblk
Выдал базу
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Nico Boi
Ответ QWertY
*Нет Шоу, Лисандро на травме, Варан выходит через раз, Биссака отсутствует* «Защита та же, что и в прошлом сезоне» Перестань, человек анекдот
Лисандро каждый год на травме из за его агрессивной манере игры, Далот давно вытеснил ВБС из состава, в реалии только левый защитник претерпел изменения
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stanvixx
Ответ Nico Boi
защита и опорка та же, что и в прошлом году, напомню в прошлом году Давид взял золотую перчатку, и все говорили, "все из за защиты и опорников", а сейчас те же игроки виноваты уже в ляпах Онана, рофл
Те же игроки, что и в прошлом году? ВСЯ основная линия обороны МЮ в лазарете! Вы о чём? ))
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