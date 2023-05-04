Талалаев о споре с Карпиным: «Нестандартное поведение Валерия почему-то преподносится своеобразно. Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

Теги Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Валерий Карпин Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Талалаев объяснил свои слова о симуляциях форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Главный тренер «Химок» после удаления в матче с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0) сказал: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо».

В ответ на это тренер «Ростова» Валерий Карпин предложил Талалаеву «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».

«Я с детства приучен спокойно относиться к претензиям, каким-то наездам. Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина, но почему-то преподносится оно достаточно своеобразно.

Фраза про Комличенко? Я очень хорошо отношусь к футболисту, к его агенту, к «Ростову». Но то, что сейчас футболист Комличенко – один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано.

Допустим, раньше Сергей Кирьяков точно так же зарабатывал пенальти, и все нормально относились. Да я сам так делал, когда играл в футбол.

Но тогда у нас было нормальное отношение арбитров с тренерами. Ко мне могли подойти и Левников, и Бутенко, и Лапочкин-старший. Они говорили: «Не надо падать». Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах». Это было нормально, это обсуждалось.

Сейчас судьи у нас неприкасаемая каста, их критиковать нельзя. Общаться тренерам с ними нельзя, они стесняются, боятся подходить. А как? Если мы прожили жизнь. Есть арбитры, которых я знаю 40 лет, они приезжают инспекторами, а я не могу с ними общаться. Вещи, которые доводятся до абсурда, вызывают больше эмоций», – сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России».

«Не растим Комличенко, говорим правду в лицо». Лучший флэш сезона – после дебюта Талалаева в «Химках» с удалением

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69 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
Талалаев – один из лучших по тому, как он дурит спортивных директоров и президентов клубов в которые он приходит. (называя себя тренером и обещая результат)
+105
-16
+89
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werowolf-gears
Почему когда хамит Черчесов он быдло, а когда Карпин - это харизма?
+63
-28
+35
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onegin2007
Нужно учредить новый индивидуальный приз по итогам года - золотой дельфин. Получатель данного приза освобождается от всех пенальти на следующий сезон.
+26
-1
+25
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Лёха Жданчик
Ответ D-eisler@yandex.ru
Талалаев – один из лучших по тому, как он дурит спортивных директоров и президентов клубов в которые он приходит. (называя себя тренером и обещая результат)
Согласен но Комличенко реально симулянт тот ещё.....если бы не он то Ростов не побил рекорд по пенальти в сезоне
+24
-6
+18
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Матвей Суицидин
Ответ werowolf-gears
Почему когда хамит Черчесов он быдло, а когда Карпин - это харизма?
а когда Талалаев хамит?
+17
-3
+14
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Lux_Vid Александров
Ответ Egor Aleksandrovich
это же какая заруба будет у Комличенко с Соболевым, мама мия!
Золотой дельфин? 🤣🤣🤣
+9
0
+9
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RSI
Согласен с Талалаевым: Карпин постоянно хамит, причем неспровоцированно, а Комличенко - профессиональный дельфин, в чем он лично признался.
+10
-2
+8
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Egor Aleksandrovich
Ответ onegin2007
Нужно учредить новый индивидуальный приз по итогам года - золотой дельфин. Получатель данного приза освобождается от всех пенальти на следующий сезон.
это же какая заруба будет у Комличенко с Соболевым, мама мия!
+13
-6
+7
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Isshin88
Ответ Nogoi89
так устроена ксенофобия.
Не согласен. Черчесов всех раздражал из-за своей надменности и раздутого эго. Карпин немного грубоват и использует простонародный стиль общения, но от него не веет этим флёром надменности как от Черчесова, который всегда делал большое одолжение общаясь с журналистами и специалистами.
+6
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werowolf-gears
Ответ Матвей Суицидин
а когда Талалаев хамит?
Талалаев мне кажется в принципе мало кому интересен
+6
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KOTOV71
В принципе Карпин прав. Матч Химки- КС, причём тут игрок Ростова?
+10
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Игорь Пичугин
Ждём следующий заголовок, Талалаев о споре с Геничем.
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Адекватник
Ответ Carlton Palmer
"Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах». Это было нормально" Только для Талалаева эти беседы кажутся нормальными. А по факту это сговор
Сговором это кажется только для человека, который никогда на футбольное поле не выходил. Мир тесный. Люди вместе по турнирам еще по детям ездят, в одном душе моются, кто-то с кем-то играл вместе, у кого-то дядя тренер вместе с этим судьей играл когда-то и так далее. Я даже просто поиграв на край - знаю лично с десяток судей рфпл, несколько тренеров и бог знает сколько игроков. Недавно в самолете летел, встретил парня, с которым играли вместе когда-то, он щас главный тренер одной из молодежных команд клуба рфпл. Я даже не знал этого, лет 15 не виделись. Поболтали в полете, повспоминали былое и кто чем щас занимается. Строить тут из себя девочек не нужно - это глупо и лицемерно. Нормально нужно общаться просто и все. Уважительно, честно, открыто. Не ставить, не заносить денег и не катать доги. А от того, что люди просто не подойдут и не перекинутся парой фраз перед игрой - игра чище не станет. Это все лицемерие.
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Edo Milanian
Ответ Орыс-орыс онбаган
это я еще помню после того, как он с армянским клубом летел тоболу в гостях 0-2, в конце забил случайный гол и так же дома в конце дурачка закинул и прошел дальше. А читаю потом интервью, так он там оказывается ваще никого не прочухал)
))) ну понятно, что за давностью лет и малым количеством фанов "Тобола" и "Пюника" можно всякую чушь писать. Но не прокатит. В Костанае именно "Тобол" забил сопливейший "на дурачка" второй мяч - вратарь "Пюника" выбил неудачно , а "Пюник" вполне красиво забивал свой (итог 2-1). В Ереване "Пюник" вполне на 1-0 наиграл, забил Конате, к-ый сейчас играет в "Ахмате". В "Пюнике" Талалаев хорошо отработал.
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ФКСМ..ХКСЮ
Какое дело Талалуеву до игроков чужой команды?
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interested
Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина | |
Карпин -- известный кокетка, капризный, обидчивый и кусачий, и мы все об этом знаем. ))
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NIK7478
Валера прав. Таллааеву надо заниматься Химками, команда стоит на вылет, а он обсуждает игроков другого клуба! Это неэтично само по себе.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Такое ощущение, что Талалаев сам никак не может определиться к кому у него претензии: к Карпину, к Комличенко, к арбитрам или всё таки к защитникам соперников Ростова. А если говорить короче: ну и каша у него в голове.
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interested
Ответ werowolf-gears
Почему когда хамит Черчесов он быдло, а когда Карпин - это харизма?
Черчесов - джентльмен, каких у нас больше нет.
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PkA46
Так Талалаев оказывается ещё и арбитров с защитниками дурил?
Не хорошо..
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maks44
"Мы не растим Комличенко", то есть Комличенко - это плохо. А потом: то что делает Комличенко - это нормально, я и сам так делал. Ну тогда можно сказать: "Мы не растим Талалаевых".
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Мартинелли
Ответ KOTOV71
В принципе Карпин прав. Матч Химки- КС, причём тут игрок Ростова?
Карпину поменьше надо смотреть интервью других тренеров, а больше времени уделить наигрывание падения в штрафной с другими игроками, а то один Комличенко очки Ростову приносит
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Tell true
Ответ werowolf-gears
Почему когда хамит Черчесов он быдло, а когда Карпин - это харизма?
да потому что Карпин некоторым людям нравится, поэтому его действия трактуются по-другому. я сама смотрю на выпады Черчесова, как на хамство, а на авралы Карпина, как на что-то прикольное. Потому что так устроена психика.
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Доктор Броманталь
То есть обманывать арбитров (симулировать) это нормально ?

В АПЛ таким симулянтам задним числом дисквалификации выписывают.
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Carlton Palmer
"Особенно когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти. Можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах». Это было нормально"

Только для Талалаева эти беседы кажутся нормальными. А по факту это сговор
+4
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