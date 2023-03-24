Мор о работе Карпина: «Зачем он мучает сборную? Это не лезет ни в какие ворота, унижение фанатов. Команду в «тряпку» превратили»
Эдуард Мор считает, что у Валерия Карпина нет мотивации тренировать сборную России.
– Из-за того, что сейчас в мире такая обстановка, не должны страдать те игроки, которым за 30. Они не виноваты, должен быть спортивный принцип.
Сборная – это здесь и сейчас, ее невозможно готовить к тому, что будет через пять лет. Откуда мы знаем, что вообще через пять лет будет. Может, эти футболисты уже закончат играть, появятся другие.
Вспомните, когда Карпин только возглавил команду, он же ее к ключевым матчам подготовил чуть ли не за три недели. То есть, сборная – не про долгосрочную перспективу, это здесь и сейчас.
И за предложение сыграть на чемпионате Центральной Азии надо хвататься, держаться, поставить себе эту цель и готовиться. Надо поднять настроение болельщикам. А вместе этого, повторюсь, Карпин говорит, мол, а давайте подумаем, а может, не участвовать... Это просто крамола!
– Просто Валерий Георгиевич тоже хочет летом в отпуск...
– Ну, так дайте ему отпуск. Почему у нас все на нем сошлось?
Да, я считаю его на данный момент самым сильным специалистом в России, но тогда он должен тренировать только сборную. А с учетом работы в «Ростове», который идет здорово, в котором растут футболисты, у него не хватает ни сил, ни энергии, ни желания на сборную.
Зачем он ее мучает? Неужели сейчас для команды нельзя найти тренера, который будет жить ее интересами? Нужны мотиваторы.
Вот прямо навскидку: Сергей Юран, Юрий Семин, Андрей Талалаев освободился. Они будут жить только интересами сборной. А то, что сейчас происходит – это не лезет ни в какие ворота, это унижение болельщиков.
Сборную превратили в «тряпку», в нагрузку, так делать нельзя. Немотивированный Карпин – ужасный вариант для сборной, его надо от этого мучения освободить, – сказал экс-игрок «Спартака».
«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче
Конго нужно было просто выиграть один матч у Марокко (ещё у той команды, что пока не поймала кураж, разогнавшись на бельгийских пенсионерах).
А России нужно было пройти двух соперников.
А то даде в общении крайне неприятный.
Хотя да, деньги сами себя не получат. А тут вообще без всякой ответственности.
Мне вот тоже безразличны эти матчи
-Черкес-пошли в баню_трапезную_гостиную...эээ...душ(душ, да? ноуменмотиватор) ...да, всё это (кому то непонятный стёб) ...Ромка спросил - " А Зачем?"...и ответить сложно(ну "может мы в евраазию, ну или просто, что бы "Сборная", надо, хоть что то, хоть иногда тренировать -Да)
лет 5ть назад писал - Карпин-это лучший мотиватор(не про еби его сборная) ...а он оказалось с годамИстчё и Тренер! ....ну и да, те, кто, бушуют в минуса ...Карпин(Человек) он ведь вас поймёт., потом он скажет И?, он не Король, не Шут...а Сборная нужна
"Сергей Юран, Юрий Семин, Андрей Талалаев"
а ещё есть Мостовой.
сборная настолько в подвешенном состоянии, что вообще непонятно зачем этим игры дружбы с Ираном и до этого с Казахстаном или кем-то там