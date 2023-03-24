Мор о работе Карпина: «Зачем он мучает сборную? Это не лезет ни в какие ворота, унижение фанатов. Команду в «тряпку» превратили»

Теги Ростов Андрей Талалаев Юрий Семин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Юран Валерий Карпин Эдуард Мор Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Эдуард Мор считает, что у Валерия Карпина нет мотивации тренировать сборную России. 

– Из-за того, что сейчас в мире такая обстановка, не должны страдать те игроки, которым за 30. Они не виноваты, должен быть спортивный принцип.

Сборная – это здесь и сейчас, ее невозможно готовить к тому, что будет через пять лет. Откуда мы знаем, что вообще через пять лет будет. Может, эти футболисты уже закончат играть, появятся другие.

Вспомните, когда Карпин только возглавил команду, он же ее к ключевым матчам подготовил чуть ли не за три недели. То есть, сборная – не про долгосрочную перспективу, это здесь и сейчас.

И за предложение сыграть на чемпионате Центральной Азии надо хвататься, держаться, поставить себе эту цель и готовиться. Надо поднять настроение болельщикам. А вместе этого, повторюсь, Карпин говорит, мол, а давайте подумаем, а может, не участвовать... Это просто крамола!

– Просто Валерий Георгиевич тоже хочет летом в отпуск...

– Ну, так дайте ему отпуск. Почему у нас все на нем сошлось?

Да, я считаю его на данный момент самым сильным специалистом в России, но тогда он должен тренировать только сборную. А с учетом работы в «Ростове», который идет здорово, в котором растут футболисты, у него не хватает ни сил, ни энергии, ни желания на сборную.

Зачем он ее мучает? Неужели сейчас для команды нельзя найти тренера, который будет жить ее интересами? Нужны мотиваторы.

Вот прямо навскидку: Сергей Юран, Юрий Семин, Андрей Талалаев освободился. Они будут жить только интересами сборной. А то, что сейчас происходит – это не лезет ни в какие ворота, это унижение болельщиков.

Сборную превратили в «тряпку», в нагрузку, так делать нельзя. Немотивированный Карпин – ужасный вариант для сборной, его надо от этого мучения освободить, – сказал экс-игрок «Спартака».

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче

К сожалению, сборная России – это фантом

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70 комментариев

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Artmann
Ответ Игорь Стукачев
Карпин создал сборную уровня ФНЛ. В сборной не должны быть пешеходы. Я удивляюсь над теми кто доволен игрой сборной. Это РОССИЯ, а не какая нибудь Конго.
Вообще-то сборная Конго была ближе к выходу на последний ЧМ, чем сборная России.
Конго нужно было просто выиграть один матч у Марокко (ещё у той команды, что пока не поймала кураж, разогнавшись на бельгийских пенсионерах).
А России нужно было пройти двух соперников.
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Lol Ko
Ответ Microvawe
По бую ему, конечно, а кому будет не по бую в данной ситуации, не подскажешь? Какой смысл вообще в сборной, её пока не пристроют в какой-нибудь разрешенный для наших спортсменов турнир, она так и будет местом где всем на все пофиг.
Ну так зачем себя мучить? Может кто-то другой найдет иной путь и мотивацию.
А то даде в общении крайне неприятный.
Хотя да, деньги сами себя не получат. А тут вообще без всякой ответственности.
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vaniaEee
Ответ Пятихатка
Это после его высказанного безразличия к сборной
Если его руководству пофиг на сборную, то это передается по цепочке
Мне вот тоже безразличны эти матчи
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.фигляр.
"Неужели сейчас для команды нельзя найти тренера, который будет жить ее интересами? Нужны мотиваторы."
-Черкес-пошли в баню_трапезную_гостиную...эээ...душ(душ, да? ноуменмотиватор) ...да, всё это (кому то непонятный стёб) ...Ромка спросил - " А Зачем?"...и ответить сложно(ну "может мы в евраазию, ну или просто, что бы "Сборная", надо, хоть что то, хоть иногда тренировать -Да)
лет 5ть назад писал - Карпин-это лучший мотиватор(не про еби его сборная) ...а он оказалось с годамИстчё и Тренер! ....ну и да, те, кто, бушуют в минуса ...Карпин(Человек) он ведь вас поймёт., потом он скажет И?, он не Король, не Шут...а Сборная нужна
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mitos
Отпустите его в Эстонию! Темп больше подходит)
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WSW
Мор, значит... до мышей
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Edo Milanian
С любым тренером при отсутствии официальных, отборочных матчей игра сборной будет точно такой. Если нет реальной мотивации, то никто не будет выкладываться на 100% , рисковать получением травмы и т.д. , тем паче в играх с азиатскими сборными. Никакой тренер-мотиватор, патриот ("обязаны биться в любом случае", "за флаг" и т.д., "сборная- это мечта" и т.п.), сейчас не сможет настроить игру, самоотдачу и т.п. Зато со стороны сфистеть на эту тему можно всем. Если к концу сезона ничего не изменится с баном и/или переходом в другую ассоциацию, то, наверное, сам Карпин и уйдет.
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Johny Ivanov
Ответ vulturecrow
невероятно, как страна с таким сильным внутренним чемпионатом имеет такую плохую сборную.
Бывает наоборот
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vulturecrow
невероятно, как страна с таким сильным внутренним чемпионатом имеет такую плохую сборную.
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vulturecrow
Ответ el ruso guapo
Все правильно. Валерьян пришёл в сборную весь такой дерзкий, свободолюбивый. Повязку капитанскую всем подряд раздавал. Щас цирк с 29 летними. За тренерскую должность он тоже не держится. И это тренер сборной. Послушать всех тренеров мира, то работа в сборной это мечта. Этому ваще по бую. Мб тогда и не надо, а? А то результаты тоже свободолюбивые получаются.
не надо. тем более вариантов хоть отбавляй:
"Сергей Юран, Юрий Семин, Андрей Талалаев"
а ещё есть Мостовой.
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ne ravnodushen
Карпин в порядке! Интервью логичные. Дзюбу в свое время вызвали - человек не поехал. Правильно делает тренер, что избавился от этого. Прямо сказать не может, поэтому так - беру перспективных. Все правильно и логично.
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poolshh
Ну а где будут черпать мотивацию Сёмин или Талалаев? В брифингах МИД? В телеге Медведева?
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sebastian1410
Ответ Игорь Стукачев
Карпин создал сборную уровня ФНЛ. В сборной не должны быть пешеходы. Я удивляюсь над теми кто доволен игрой сборной. Это РОССИЯ, а не какая нибудь Конго.
Уровень ФНЛ это есть сейчас наш уровень. Раньше были победы в Кубке УЕФА (2005, 2008), Суперкубок УЕФА (2008), бронза ЧЕ 2008. Последние сезоны в Еврокубках: стабильные последнее место в ЛЧ и ЛЕ, клубы не смогли пройти в Лигу Конференций, вылеты от грузинского и израильского клубов. Уровень РПЛ - дно. Соответственно уровень сборной России - дно. Наш футбол десятилетие только деградировал. А после отъезда многих легионеров с начала СВО наш футбол пробил дно.
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Melnikov1968
Ну с Семиным явно погорячился. Все хорошее с ним уже случилось.
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Evgueniy
Ответ Алексей Полиенков
По-хорошему сейчас сборной нужен тренер, умеющий с молодёжью хорошо работать и стоит игроков до 26 лет наигрывать.
конечно! играть молодежью
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ <~Inter~>
Так не стоит сравнивать время когда приходил Карпин с тем, что он имеет сейчас. Он приходил в команду с целью сыграть на ЧМ и представлять там свою страну, а по итогу он ездит в Тегеран на товарищеские матчи. Никакой спортивной составляющей в матчах сборной нет и непонятно когда вернётся возможность соревноваться на международной арене. В такой ситуации неудивительно, что ему в разы интереснее работать в клубе, где у всех есть мотивация играть и добиваться каких-то успехов в чемпионате и кубке
С хорватами на отборочных тоже мотивации не хватало? Хуже матча за последние лет 10 по качеству игры ещё поискать надо🤓
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YuriyMEB
Всю хуету спортс собирает
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Spartakus1984
А зачем ставить условно сильнейший состав и выигрывать у Ирана что бы все были довольны?Нужно эксперементировать и Карпин все далет правильно,кто такой Мор давать советы,кого он тренирует?
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kutavlik
Совмещение - зло!!!!
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laudrup
Какой смысл сейчас звать в сборную ветеранов, кому нужны результаты товарищеских игр? В ближайшие пару лет официальные игры нам не светят, так пусть, хоть молодые получат какой-то опыт.
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Рената Донич
Карпин не тянет,его предел Ростов Папа.Языком он горазд, а команды нет,и не будет при нём.
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efremovms@gmail.com
Я так понимаю,Украину в Азию не хочется.Ну вот вам Мор от Царя...
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Alexandr Sokolov
Ответ Игорь Стукачев
Карпин создал сборную уровня ФНЛ. В сборной не должны быть пешеходы. Я удивляюсь над теми кто доволен игрой сборной. Это РОССИЯ, а не какая нибудь Конго.
а какой смысл игрокам вкалывать в товарняках? только лишь риск получить травму

сборная настолько в подвешенном состоянии, что вообще непонятно зачем этим игры дружбы с Ираном и до этого с Казахстаном или кем-то там
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Кавабунга Шреддоголовый
А у игроков сейчас есть реальная мотивация? Совмещение это чушь собачья, которой ни в одной нормальной сборной нет
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генгбенг
а что ему. сгвинтит в Эстонию ,а денюжка капает
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