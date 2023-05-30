Канчельскис о худших тренерах сезона: «Талалаев – нонсенс нашего футбола, убил две команды. Гогниев запомнился только эмоциями: бегал и приседал – кротов искал?»

Теги Зенит Ростов Химки Спартак Гогниев Сергей Семак Андрей Талалаев премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Валерий Карпин Оренбург Марцел Личка Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал Андрея Талалаева и Спартака Гогниева.

«Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с «Ростовом» за вторую строчку, и Марцела Личку из «Оренбурга». А так, мой топ-2 – это Талалаев и Гогниев.

Я смеюсь, конечно, ха-ха! Первый, блин, убил две команды, выведя их в Первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев – нонсенс нашего футбола!

Второй тренер тех же «Химок», Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приседал – он что, кротов искал? Бесков ходил на трибуну, чтобы ему футбол был лучше виден, а Гогниев приседает – кроты ему помогают лучше смотреть матчи его команд. Это все пафос и популизм, он никак не переживает за команду.

В нашем футболе возможно все! И эти двое без работы не останутся, футбольные руководители наших клубов не дадут им пропасть. Можем пожелать им только удачи. Именно поэтому для меня выбор худших тренеров по итогам сезона очевиден – это Талалаев и Гогниев. Все это признают!» – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев

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Dmitry Orlov
Прям убил? Прям Химки и Торпедо без Талалаева были в поряде и боролись бы за медали, если бы не Талалаев?
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Камбоджа Иванов
Мертвецов можно убить только в фантастике
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Кирилл Голивец
А кого и где тренировал Канчельскис? У него есть достижения хотя бы на уровне Лучшей Лиги Мира?
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Этот Райола хочет денег
Там достойная смена готова. Один самородок без тренерской лицензии уже хоть сейчас за штурвал готов)
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А.Э.РАСИМ
Если спортс.ру спрашивает мнение Канчелскиса по поводу тренеров, то было бы интересно узнать мнение Валуева об уровне балета в Магадане.
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Gonzoo
Канчельскис в этом сезоне не запомнился ничем.
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Ебздрогыч
Кротов в Пари НН играет, что его искать-то
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интересно, те кто называет Талалаева донным тренером в таблицу смотрели на момент назначений тренера в Торпедо, а затем в Химки и разве все эти люди считают себя адекватными? неужели была у кого-то надежда на успешное спасение тренером этих команд? принято считать лучшим Семака тренером, но я уверяю, что Семак достиг ровно тех же бы результатов с этими командами при назначении...
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Ответ Dmitry Orlov
Прям убил? Прям Химки и Торпедо без Талалаева были в поряде и боролись бы за медали, если бы не Талалаев?
абсолютно верно, только вот такие эксперты и эксперты спортса, хотя тут 1.5 человека более-менее адекватно умеют расписывать все моменты и анализировать без дежурной аналитики ( типо нет ударов, нет голов ), себя не отношу к нормальным комментаторам, хоть и смотрю массу нашего футбола, могли бы сопоставить все моменты по сезону, комплектацию клубов и игровые ситуации на момент назначений и сделать простой вывод, что Талалаев был обречён оба раза...
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