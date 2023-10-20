В Испании с сезона-2021/22 есть комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам

Судьи в Испании, вероятно, нарушают международные правила ВАР с сезона-2021/22.

Как пишет Diari ARA, по решению технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации в сезоне-2021/22 на матчах появилась дополнительная комната, которую арбитры называют «операционной». Она расположена в спортивном центре RFEF, в ней множество мониторов для просмотра эпизодов матчей со всех камер. Руководит ею человек, которого называют «операционным директором». Он контролирует все, что происходит в комнате ВАР, и должен связаться с судьями в случае ошибки.

CTA скрывает это нововведение, потому что подобные меры запрещены международными правилами. Из протокола ВАР следует, что «только уполномоченные лица могут входить в комнату ВАР или общаться с судьями ВАР и АВАР, а также специалистом по подготовке повторов». Уполномоченные лица – это те, кто входят в состав судейской бригады на матч.

Новая комната появилась в сезоне-2021/22, операционными директорами тогда были бывшие арбитры и . Они должны были оценивать решения судей на ВАР, но не связывались с арбитрами напрямую. Из-за большой нагрузки Клос Гомес и Мальенко делегировали эти обязанности, и в сезоне-2022/23 эти функции стали выполнять те, кто следят за работой ВАР. В отличие от Гомеса и Мальенко, они получили инструкции о том, что должны связываться с судьями, работающими на ВАР, если сочтут, что те допустили ошибку. Эта инструкция нарушает международные правила ВАР, поскольку такое вмешательство может повлиять на окончательное решение судьи на ВАР.

Все шло спокойно до тех пор, пока в феврале арбитр не подал в суд на Хосе Марию Энрикеса Негрейру. Это разозлило руководство судейского корпуса, и оно решило увеличить число арбитров, которые контролируют решения ВАР. В этом году название должности «операционного директора» изменилось. Теперь это «резервный ВАР».

Денег за выполнение функций «операционного директора» судьи не получали. CTA требует от них выполнения этих функций, и до сих пор они делают это. Многие недовольны необходимостью выполнять такие задачи бесплатно, но считают, что их понизят или накажут, если они выскажутся.

Diari ARA связалась с Клосом Гомесом, который сейчас руководит ВАР в испанском футболе, но он отказался от комментариев. Источники в Ла Лиге говорят, что они знают о существовании такой комнаты, но не в курсе того, что в ней происходит.

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