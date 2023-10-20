В Испании с сезона-2021/22 есть комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Карлос Клос Гомес Альберто Ундиано Мальенко Хавьер Эстрада Фернандес видеоповторы Футбол

Судьи в Испании, вероятно, нарушают международные правила ВАР с сезона-2021/22.

Как пишет Diari ARA, по решению технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации в сезоне-2021/22 на матчах Ла Лиги появилась дополнительная комната, которую арбитры называют «операционной». Она расположена в спортивном центре RFEF, в ней множество мониторов для просмотра эпизодов матчей со всех камер. Руководит ею человек, которого называют «операционным директором». Он контролирует все, что происходит в комнате ВАР, и должен связаться с судьями в случае ошибки.

CTA скрывает это нововведение, потому что подобные меры запрещены международными правилами. Из протокола ВАР следует, что «только уполномоченные лица могут входить в комнату ВАР или общаться с судьями ВАР и АВАР, а также специалистом по подготовке повторов». Уполномоченные лица – это те, кто входят в состав судейской бригады на матч.

Новая комната появилась в сезоне-2021/22, операционными директорами тогда были бывшие арбитры Карлос Клос Гомес и Альберто Ундиано Мальенко. Они должны были оценивать решения судей на ВАР, но не связывались с арбитрами напрямую. Из-за большой нагрузки Клос Гомес и Мальенко делегировали эти обязанности, и в сезоне-2022/23 эти функции стали выполнять те, кто следят за работой ВАР. В отличие от Гомеса и Мальенко, они получили инструкции о том, что должны связываться с судьями, работающими на ВАР, если сочтут, что те допустили ошибку. Эта инструкция нарушает международные правила ВАР, поскольку такое вмешательство может повлиять на окончательное решение судьи на ВАР.

Все шло спокойно до тех пор, пока в феврале арбитр Хавьер Эстрада Фернандес не подал в суд на Хосе Марию Энрикеса Негрейру. Это разозлило руководство судейского корпуса, и оно решило увеличить число арбитров, которые контролируют решения ВАР. В этом году название должности «операционного директора» изменилось. Теперь это «резервный ВАР».

Денег за выполнение функций «операционного директора» судьи не получали. CTA требует от них выполнения этих функций, и до сих пор они делают это. Многие недовольны необходимостью выполнять такие задачи бесплатно, но считают, что их понизят или накажут, если они выскажутся.

Diari ARA связалась с Клосом Гомесом, который сейчас руководит ВАР в испанском футболе, но он отказался от комментариев. Источники в Ла Лиге говорят, что они знают о существовании такой комнаты, но не в курсе того, что в ней происходит.

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42 комментария

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Hasan_072
Ла Лига всё дальше закапывает себя
+23
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Подкат Пенальтьевич
Комната Переса
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RMCF
Кабинет Лапорты?
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Fma wozo
перес два ствола, карты туз
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Однажды в Космосе
естественно реал причастен
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Tornado S
Домики переса
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JENNINGS
Ответ eRuS
Комментарий скрыт
Это был кадр вообще из другого места и случайно попал в трансляцию, но сектанты всё воспринимают на свой счёт
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Rus Donskoy
ничего удивительного, все давно знают что реал покупает судей
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Данияр Жумабекович
всем сайтом теперь будем разбираться, кто эту комнату создал, Лапорта или Перес😄
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Байгазы Козтимесин
где Тебас там и коррупция и бардак.
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Garik Babayan
комната где сидит Перес???
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arspurs9
У Лапорты свой офис в RFEF? Достойно)
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sports!
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комната Переса
Ведь это Перес платил 17 лет главе судейского комитета😀
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Denis2403
держался интерес к лиге после ухода 2 GOAT, но это дело, в котором все с каждым днём больше глупых подробностей, отбивает желание к некоторым командам
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Cruel Snake
Ла Лига и тайная комната
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Greg Jackson
Давайте по честному, я в этом сезоне лично видел как Хетафе тащили и с Реалом и с Барсой, может там Хетафцы? 😂
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Причёска Бэйла
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комната Переса
И ты у него под столом
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БЕКБЕРГАН
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Она самая, там как раз после матча пакеты со сливочной атрибутикой судейкам выдают).
У вас во всём виноват Перес вы уже надоели с этими нитками. Поменять надо иногда пластинку. Это Перес платил Негрейро за барсу что-ли. Или 2022 Перес платил Чеферину что-бы финал ЛЧ перенесли в Париж. Что там ещё он виноват, что остался ещё.
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M93
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комната Переса
Ну да конечно и Клос Гомес нанес столько ущерба Реалу своими действиями, работает на Переса ...

Фаны ФК "17 лет платили судьям", вы бы лучше думали что писать. Ах ну да, у вас же тактика как у Лапорта - сказать что-то в сторону Реала, чтобы отвести от себя внимание.
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pit4er
Сейчас Тебас как всегда охотно объяснит, что в Лиге 1 всё гораздо хуже
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PIT-BUL
из серии нужна справка о том что у меня есть справка
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headmaster
Счас Тебас обвинит в этот шейхов и ПСЖ
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Oleg A.A.
У нас тоже есть такая комната в РПЛ!!!!

Она в башне ГАЗПРОМА! ))
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Лёвик Султановс
вар для вара получается?
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gukmamop
Я думаю, в этой комнате на самом деле должны были работать рептилоиды.
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