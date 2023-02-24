Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив

Арбитр подал в суд на чиновника судейского комитета из-за платежей от «Барселоны».

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

подал в суд Барселоны заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Негрейры, его сына и Dasnil 95 – компании, через которую отец и сын получали выплаты от «блауграны».

Рефери обвиняет Негрейру в коррупции и мошенничестве в спорте. Фернандес в своем заявлении отмечает, что чиновник «имел или мог иметь» влияние на испанских судей, а в связи с тем, что он получал от «Барсы» крупные суммы, у него был «очевидный корыстный мотив».

Эстрада Фернандес считает, что информация о фактах выплаты Негрейре со стороны «Барселоны» является посягательством на прозрачность профессионального футбола, доброе имя и честность судей.

Кроме того, арбитр отмечает, что в данном случае применимо прецедентное право, ссылаясь на дело Роберта Хойзера – немецкого арбитра, который был осужден за то, что зарабатывал на ставках в букмекерских конторах на матчи, которые обслуживал.

47-летний Эстрада Фернандес работал главным судьей на матчах Ла Лиги с 2009 по 2022 год. Сейчас он работает видеоассистентом арбитра.

Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»