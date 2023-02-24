Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив
Арбитр подал в суд на чиновника судейского комитета из-за платежей от «Барселоны».
Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд Барселоны заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Негрейры, его сына и Dasnil 95 – компании, через которую отец и сын получали выплаты от «блауграны».
Рефери обвиняет Негрейру в коррупции и мошенничестве в спорте. Фернандес в своем заявлении отмечает, что чиновник «имел или мог иметь» влияние на испанских судей, а в связи с тем, что он получал от «Барсы» крупные суммы, у него был «очевидный корыстный мотив».
Эстрада Фернандес считает, что информация о фактах выплаты Негрейре со стороны «Барселоны» является посягательством на прозрачность профессионального футбола, доброе имя и честность судей.
Кроме того, арбитр отмечает, что в данном случае применимо прецедентное право, ссылаясь на дело Роберта Хойзера – немецкого арбитра, который был осужден за то, что зарабатывал на ставках в букмекерских конторах на матчи, которые обслуживал.
47-летний Эстрада Фернандес работал главным судьей на матчах Ла Лиги с 2009 по 2022 год. Сейчас он работает видеоассистентом арбитра.
Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»
Напомни тогда, Ван Перси получил прямую красную карточку за простой вынос мяча после свистка, или там было что-то другое всё-таки?)
Вся история Барселоны связана с подкупными судейками.
Зато Реал со своими игроками играл честно.
Не удивительно, что он сейчас так упорно открещивается от Барсы, мол нет ни каких контактов и переговоров.
Ну типа ссылки на регулярное подсуживание Барсе , когда они брали титулы. Ок’ ,ЛЧ с Эвребе пусть будет в ваших фантазиях добытой только из-за судей. Хотя там было еще 13 матчей кроме выездной игры с Челси
Теперь как запоют ?
Уже все видели назначение платежей главе судейского корпуса.. Там все кристально прозрачно:
А) составление отчётов по молодым игрокам
Б) запись игр испанских клубов в еврокубках
В) определение цвета травы на стадионах соперника
Г) запись клипов Шакиры для Пике..
И эта эстрела Эрнандес сама продажная..
Я бы наоброт отметил руководство Барсы за профессионализм. Три президента на протяжении 20 лет исправно оплачивали услуги видеоэксперта и по совместительству скаута, несмотря на то, что низкоквалифицированные тренеры Барсы жаловались на качество видеоотчётов в силу своей некомпетентности..
Более того, в клубе добросовестно отнеслись к партнёру, и учитывая инфляцию и мировые финансовые кризисы, по своему желанию в 2014-м году повысили гонорары Нигрейре..
Это номинация на FairPlay, как минимум.