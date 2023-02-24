Арбитр Эстрада Фернандес подал в суд на Негрейру за выплаты от «Барсы». Он считает, что чиновник мог влиять на судей и имел корыстный мотив

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хавьер Эстрада Фернандес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Арбитр подал в суд на чиновника судейского комитета из-за платежей от «Барселоны».

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд Барселоны заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Негрейры, его сына и Dasnil 95 – компании, через которую отец и сын получали выплаты от «блауграны».

Рефери обвиняет Негрейру в коррупции и мошенничестве в спорте. Фернандес в своем заявлении отмечает, что чиновник «имел или мог иметь» влияние на испанских судей, а в связи с тем, что он получал от «Барсы» крупные суммы, у него был «очевидный корыстный мотив».

Эстрада Фернандес считает, что информация о фактах выплаты Негрейре со стороны «Барселоны» является посягательством на прозрачность профессионального футбола, доброе имя и честность судей.

Кроме того, арбитр отмечает, что в данном случае применимо прецедентное право, ссылаясь на дело Роберта Хойзера – немецкого арбитра, который был осужден за то, что зарабатывал на ставках в букмекерских конторах на матчи, которые обслуживал.

47-летний Эстрада Фернандес работал главным судьей на матчах Ла Лиги с 2009 по 2022 год. Сейчас он работает видеоассистентом арбитра.

Платеж «Барсы» Негрейре вырос с 200 до 729 тысяч евро в 2014-м. Одна из услуг – «запись матчей команд из Испании в еврокубках»

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27 комментариев

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Johigi
Эстрада Фернандес никогда не судил матчи «Барселоны». Сейчас он работает только в качестве судьи VAR,
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Ya_Mama
Ответ Arthas M
Так там не только Эвребе,но и Штарк,и чувак,который Ван Перси удалил за удар после свистка))
А липовые оффсайды в Лондоне для отвода глаз?)))
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Ллб
Ответ Arthas M
Так там не только Эвребе,но и Штарк,и чувак,который Ван Перси удалил за удар после свистка))
Чел, заканчивай. Я тебе такого сорта "компромат", который ты предоставляешь, нарою практически на любую команду, на дистанции турнира, когда либо выигрывавшую титул.
Напомни тогда, Ван Перси получил прямую красную карточку за простой вынос мяча после свистка, или там было что-то другое всё-таки?)
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Роман
Ответ Федот Евграфович
Так это что получается, если это колесо раскрутится, то и Месси лишится всех своих золотых мячей в Барсе? Не удивительно, что он сейчас так упорно открещивается от Барсы, мол нет ни каких контактов и переговоров.
Если лишат трофеев, то и личных наград должны лишить.
Вся история Барселоны связана с подкупными судейками.
Зато Реал со своими игроками играл честно.
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Arthas M
Ответ Ллб
Ага. А еще два чемпионата Европы и Мир купили для ХавиИньесты и 3 лиги чемпионов ( знаю просто , что будет шарманка про Эвребе, поэтому убрал один титул) и всё это из-за платежей Негрейре, который вице-президента ИСПАНСКОГО комитета судей
Так там не только Эвребе,но и Штарк,и чувак,который Ван Перси удалил за удар после свистка))
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Федот Евграфович
Так это что получается, если это колесо раскрутится, то и Месси лишится всех своих золотых мячей в Барсе?
Не удивительно, что он сейчас так упорно открещивается от Барсы, мол нет ни каких контактов и переговоров.
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Ллб
Ответ fellx
Вот вам и годы треблов)
А по-факту будет что?
Ну типа ссылки на регулярное подсуживание Барсе , когда они брали титулы. Ок’ ,ЛЧ с Эвребе пусть будет в ваших фантазиях добытой только из-за судей. Хотя там было еще 13 матчей кроме выездной игры с Челси
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ljolik888
Ответ 3fz64j5nvq
Самое забавное то, что глоры барсы всегда обвиняли Реал в том , что им помогают судьи 😂а по факту ?? Теперь как запоют ?
Где доказано, что Барселоне помагала судьям ? Или давайте обольем всех дермом , а потом если что извинимся . Будет расследование , будет суд - ну а потом увидим .
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Эль Иберико
пошла жара..
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Роман
Сразу вспоминается "легендарный" требл 2015 года.
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Амон
кара за 2009 год рано или поздно должна была случиться
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Neo
Получается барса 100 пудов кабинетные.
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Madhamish
Ответ аdidаs
Атакуют Барсу как могут, скорее всего на тормозах не получится спустить это дело
Он вообще-то на Негрейру подал. В том плане, что судил он честно, а теперь будут думать, что он подсуживал за эти деньги.
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3fz64j5nvq
Самое забавное то, что глоры барсы всегда обвиняли Реал в том , что им помогают судьи 😂а по факту ??
Теперь как запоют ?
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Madhamish
Этот то тут причем? Ему чтоле предлагали деньги?
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Ллб
Ответ nurikkkk
Вот вам и дрим-тим Пепа......ХавИньесты и Месси))))))))))) А по факту....Судьялона!!!!)))))
Ага. А еще два чемпионата Европы и Мир купили для ХавиИньесты и 3 лиги чемпионов ( знаю просто , что будет шарманка про Эвребе, поэтому убрал один титул) и всё это из-за платежей Негрейре, который вице-президента ИСПАНСКОГО комитета судей
+6
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аdidаs
Ответ Азиз Ибодуллаев
Мне уже надоело угарать над другом, он фанат Барсы, последние 3 года его жизни - просто прикол на приколе
получают что заслужили
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Homelender_666
Подожду результаты расследования. Не хочу делать поспешные выводы. Неопровержимых доказательств нет. Иначе Барсу уже бы наказали.
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Азиз Ибодуллаев
Мне уже надоело угарать над другом, он фанат Барсы, последние 3 года его жизни - просто прикол на приколе
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dr. cage
Не понимаю, зачем выдумывать все это? Из-за зависти к великой Барсе?

Уже все видели назначение платежей главе судейского корпуса.. Там все кристально прозрачно:
А) составление отчётов по молодым игрокам
Б) запись игр испанских клубов в еврокубках
В) определение цвета травы на стадионах соперника
Г) запись клипов Шакиры для Пике..

И эта эстрела Эрнандес сама продажная..

Я бы наоброт отметил руководство Барсы за профессионализм. Три президента на протяжении 20 лет исправно оплачивали услуги видеоэксперта и по совместительству скаута, несмотря на то, что низкоквалифицированные тренеры Барсы жаловались на качество видеоотчётов в силу своей некомпетентности..
Более того, в клубе добросовестно отнеслись к партнёру, и учитывая инфляцию и мировые финансовые кризисы, по своему желанию в 2014-м году повысили гонорары Нигрейре..
Это номинация на FairPlay, как минимум.
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crazy_elky
Он считает что ему тоже причитались выплаты :)
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fellx
Вот вам и годы треблов)
+9
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Адам Альмурзаев
Ахах главный Барсаглор решил побыстрее свалить вину на кого-то пока не спалили.
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Raindrop Drop Top
Видимо деньгами не поделился 😂
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Sevuska
Эвребе подал в суд на Баллака - он честно отрабатывал деньги в том матче с Челси , и Михаэль несправедливо на него налетал как ястреб на кролика 😆
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