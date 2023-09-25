«Судья вредит одной команде». На клубном ТВ «Реала» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол «Атлетико», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Карлос Клос Гомес Антонио Рюдигер Хосе Хименес Марио Эрмосо Хавьер Альберола Рохас Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

На клубном телевидении «Реала» остались недовольны решениями судьи в дерби.

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

В ходе вечера комментаторы клубного телевидения «Мадрида» остались недовольны тремя решениями судьи Хавьера Альберолы Рохаса, который впервые в карьере работал на дерби. Речь о возможном фоле на Джуде Беллингеме перед первым голом «Атлетико», отмене гола «Реала», грубом подкате со стороны Хосе Марии Хименеса, за который арбитр не показал красную карточку, и игре рукой Марио Эрмосо в штрафной.

Решение засчитать гол Альваро Мораты на 4-й минуте матча на клубном телевидении «Реала» жестко раскритиковали. «Это очень явная ошибка. Этот гол не должен был появиться на табло. ВАР не просмотрел эпизод. Вместо фола в пользу «Реала» – гол в его ворота», – сказал комментатор.

Затем в эфире обсудили отмененный гол «Реала» на 44-й минуте матча. «Несуществующий офсайд Рюдигера, который не вмешивался в эпизод, привел к отмене гола Камавинга прямо перед перерывом. Еще одна очевидная ошибка от Альберолы, который вредит только одной команде, и судьи на ВАР Клоса Гомеса, который не вмешивается в эпизоды».

Позднее в эфире клубного телевидения «Реала» заявили, что Хименес должен был получить красную карточку, а за игру рукой Эрмосо в штрафной нужно было назначить пенальти.

«Жесткий подкат от Хименеса, который был последним защитником перед воротами. Ему показали лишь желтую. Не показав красную, его простили», – сказал комментатор. Затем он сослался на эпизод, случившийся на 66-й минуте, когда мяч попал в руку Марио Эрмосо: «Пенальти не назначили, и никто это даже не просматривал».

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66 комментариев

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zaebarca
Реал, ноющий из-за судейства, это как пчёлы против мёда)
+104
-17
+87
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Никита Давыдкин
а также сразу выдать Реалу золотые медали и Кубок Испании, чтобы команда спокойно играла в ЛЧ
+72
-12
+60
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Отец Абду
Критиковать плохую игру от защитников, решение и тактику Анчелотти ❎
Обвинять во всём этом судей ✅
+46
-9
+37
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Overkiller
Ответ Никита Давыдкин
а также сразу выдать Реалу золотые медали и Кубок Испании, чтобы команда спокойно играла в ЛЧ
И Винни ЗМ вручить, а то заплачет от расизма.
+37
-3
+34
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Nike of FW
4 тура подряд судьи топили противников сливок..... но стоило проиграть и понеслось
+33
-7
+26
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Bunyod Turgunov
Несуществующий офсайд Рюдигера)))

Вот так вот Реал выиграл три ЛЧ. Они уже привыкли к голам из офсайда и если судьи говорят что это офсайд то, получается судьи против Реала принимает решение
+26
-5
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Дорох
Ответ Отец Абду
Критиковать плохую игру от защитников, решение и тактику Анчелотти ❎ Обвинять во всём этом судей ✅
Как болельщик Мадрида со стажем,мне стыдно за такие заявления!Судья отработал хорошо,момент с отменённым голом абсолютно справедлив.Рюдигер был в активной фазе атаке,и это влияло на момент.
Проигрыш связан исключительно с плохой игрой, абсолютно тренерское поражение.
Надеюсь в руководстве клуба есть адекватные люди,и укажут журналистам из клубного ТВ что такие заявления наоборот наносят урон репутации клуба.
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Дорох
Судья отсудил великолепно близко к идеальному. А это глупое нытье.
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Роман
Ответ Отец Абду
Критиковать плохую игру от защитников, решение и тактику Анчелотти ❎ Обвинять во всём этом судей ✅
Ну обычно они играют с ручными судьями, а тут такая неудача... потому судья виноват в поражении.
+16
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Роман
Ответ Nike of FW
4 тура подряд судьи топили противников сливок..... но стоило проиграть и понеслось
Ничего нового
+15
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Best game on Earth
Эрмосо то с Рубиалисом целовался против воли, то рукой сыграл. Человек-скандал прямо-таки.
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Кирилл
Те болельщики Реала, которые постоянно писали о "нытье Барселоны по поводу судейства", подскажите - это как раз то самое "это другое" ?)
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инна витенберг
Вечно плакающий Реал
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Nike of FW
Ответ Никита Давыдкин
а также сразу выдать Реалу золотые медали и Кубок Испании, чтобы команда спокойно играла в ЛЧ
именно об этом мечтают фанаты сливочного отдела ... но этого им мало .....матч должен начинаться с пробития как миниму 3х пенальти в ворота соперника и удаления .... надо же как то стату набивать будущим обладателям золотого мяча
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Дорох
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
Реал судит других о судействе?

Пожалуйста, остановите Землю,
Я выхожу!
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GuruFutbola
Трехтуровые чемпионы знатно поплыли, это еще они не встречались с действующим чемпионом, лидером нынешнего чемпионата и историческим хозяином из Каталонии)
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RG26
Болею за Реал десятки лет, но нужно быть объективным - Атлетико вчера свод победу заслужил целиком и полностью. Может Анчи сам себя переиграл, защита была не на высоте, в нападении довольно беззубо. Никакие спорные моменты, хоть они, возможно, и были, не оправдывают то, что Реал даже на ничью не наиграл - надо делать выводы, а не на судей кивать
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Bazilic
Отменить все голы, удалить 5 игроков Атлетико и поставить 3 пенальти в первые 15 минут матча. Вот это было бы честно, по-Мадридски
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Роман
Ответ King_X
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Фантазии. Мадридский админресурс в прошлом сезоне левую красную для Левандовски заработал, ещё и с длительной дисквалификацией. Не пытайся обмануть, глупец.
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Phantom1289
Мда. Не красит такое нытье Королевский клуб.
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Timur_A
Эрмосо сыграл грудью.
Хименес сфолил на жёлтую, фола последней надежды не было, т.к. Савич успевал наперерез Родриго, т.е. не было явной возможности забить гол.
Первый гол был забит по правилам, эпизод с Беллингемом, после которого Атлетико овладел мячом, был 50/50, но даже если бы там было явное нарушение, так далеко судьи на ВАР не отматывают уже года два как...
Офсайд у Рюдигера был, Рюдигер на эпизод активно влиял, тянулся к мячу, не позволил сыграть в мяч Савичу.
Реалу, может быть, обидно, что все эти эпизоды не в его пользу сложились. Но всё по правилам. Решение в пользу Реала в любом из этих эпизодов было бы скандальным.
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ArnoNeputevy
Согласен: без помощи судей этот "Реал" ни на что не способен.
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rembrandao
И тут без Эрмосо не обошлось
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gPk
Королевский клуб никогда не ноет по поводу судей)))
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Nike of FW
"Ми никада , никада ни ноем . Никада!" - добавило клубное тв
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