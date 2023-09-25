«Судья вредит одной команде». На клубном ТВ «Реала» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол «Атлетико», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо
На клубном телевидении «Реала» остались недовольны решениями судьи в дерби.
«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.
В ходе вечера комментаторы клубного телевидения «Мадрида» остались недовольны тремя решениями судьи Хавьера Альберолы Рохаса, который впервые в карьере работал на дерби. Речь о возможном фоле на Джуде Беллингеме перед первым голом «Атлетико», отмене гола «Реала», грубом подкате со стороны Хосе Марии Хименеса, за который арбитр не показал красную карточку, и игре рукой Марио Эрмосо в штрафной.
Решение засчитать гол Альваро Мораты на 4-й минуте матча на клубном телевидении «Реала» жестко раскритиковали. «Это очень явная ошибка. Этот гол не должен был появиться на табло. ВАР не просмотрел эпизод. Вместо фола в пользу «Реала» – гол в его ворота», – сказал комментатор.
Затем в эфире обсудили отмененный гол «Реала» на 44-й минуте матча. «Несуществующий офсайд Рюдигера, который не вмешивался в эпизод, привел к отмене гола Камавинга прямо перед перерывом. Еще одна очевидная ошибка от Альберолы, который вредит только одной команде, и судьи на ВАР Клоса Гомеса, который не вмешивается в эпизоды».
Позднее в эфире клубного телевидения «Реала» заявили, что Хименес должен был получить красную карточку, а за игру рукой Эрмосо в штрафной нужно было назначить пенальти.
«Жесткий подкат от Хименеса, который был последним защитником перед воротами. Ему показали лишь желтую. Не показав красную, его простили», – сказал комментатор. Затем он сослался на эпизод, случившийся на 66-й минуте, когда мяч попал в руку Марио Эрмосо: «Пенальти не назначили, и никто это даже не просматривал».
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Обвинять во всём этом судей ✅
Вот так вот Реал выиграл три ЛЧ. Они уже привыкли к голам из офсайда и если судьи говорят что это офсайд то, получается судьи против Реала принимает решение
Проигрыш связан исключительно с плохой игрой, абсолютно тренерское поражение.
Надеюсь в руководстве клуба есть адекватные люди,и укажут журналистам из клубного ТВ что такие заявления наоборот наносят урон репутации клуба.
Пожалуйста, остановите Землю,
Я выхожу!
Хименес сфолил на жёлтую, фола последней надежды не было, т.к. Савич успевал наперерез Родриго, т.е. не было явной возможности забить гол.
Первый гол был забит по правилам, эпизод с Беллингемом, после которого Атлетико овладел мячом, был 50/50, но даже если бы там было явное нарушение, так далеко судьи на ВАР не отматывают уже года два как...
Офсайд у Рюдигера был, Рюдигер на эпизод активно влиял, тянулся к мячу, не позволил сыграть в мяч Савичу.
Реалу, может быть, обидно, что все эти эпизоды не в его пользу сложились. Но всё по правилам. Решение в пользу Реала в любом из этих эпизодов было бы скандальным.