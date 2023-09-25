«Судья вредит одной команде». На клубном ТВ «Реала» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол «Атлетико», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо

На клубном телевидении «Реала» остались недовольны решениями судьи в дерби.

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура , дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

В ходе вечера комментаторы клубного телевидения « » остались недовольны тремя решениями судьи , который впервые в карьере работал на дерби. Речь о возможном фоле на Джуде Беллингеме перед первым голом «Атлетико», отмене гола «Реала», грубом подкате со стороны Хосе Марии Хименеса, за который арбитр не показал красную карточку, и игре рукой Марио Эрмосо в штрафной.

Решение засчитать гол Альваро Мораты на 4-й минуте матча на клубном телевидении «Реала» жестко раскритиковали. «Это очень явная ошибка. Этот гол не должен был появиться на табло. ВАР не просмотрел эпизод. Вместо фола в пользу «Реала» – гол в его ворота», – сказал комментатор.

Затем в эфире обсудили отмененный гол «Реала» на 44-й минуте матча. «Несуществующий офсайд Рюдигера, который не вмешивался в эпизод, привел к отмене гола Камавинга прямо перед перерывом. Еще одна очевидная ошибка от Альберолы, который вредит только одной команде, и судьи на ВАР Клоса Гомеса, который не вмешивается в эпизоды».

Позднее в эфире клубного телевидения «Реала» заявили, что Хименес должен был получить красную карточку, а за игру рукой Эрмосо в штрафной нужно было назначить пенальти.

«Жесткий подкат от Хименеса, который был последним защитником перед воротами. Ему показали лишь желтую. Не показав красную, его простили», – сказал комментатор. Затем он сослался на эпизод, случившийся на 66-й минуте, когда мяч попал в руку : «Пенальти не назначили, и никто это даже не просматривал».

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