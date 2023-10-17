Экс-судья Лаос – главный претендент на пост главы RFEF, его поддержат основные силы испанского футбола. Выборы могут пройти 11 марта
Антонио Матеу Лаос может возглавить Испанскую королевскую футбольную федерацию.
Как сообщает Marca, проведение выборов ожидается в марте – возможно, 11-го. Правительство рассчитывает на серьезные изменения в руководстве, в связи с чем «внутренние» кандидаты, то есть представители футбольных властей в регионах, вряд ли смогут обеспечить себе достаточное преимущество.
Из-за этого возникает ряд вариантов «со стороны». В том числе изучается возможность назначения женщины – это было бы высоко оценено правительством. Однако подходящих кандидаток не так много.
Человеком с наибольшими шансами занять должность президента федерации называется Лаос. Отмечается, что его единодушно поддерживают главные силы испанского футбола, в том числе ведущие клубы страны, судьи, руководство лиг, а также ФИФА. К тому же его избрание продемонстрировало бы разрыв с прежней линией, на который надеются власти Испании.
Неизвестный Матеу Лаос: начал судить после смерти отца, читал все про игроков и слушал Coldplay перед матчами
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Изучай, 3.14.