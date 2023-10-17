Экс-судья Лаос – главный претендент на пост главы RFEF, его поддержат основные силы испанского футбола. Выборы могут пройти 11 марта

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Антонио Матеу Лаос Футбол

Антонио Матеу Лаос может возглавить Испанскую королевскую футбольную федерацию.

Как сообщает Marca, проведение выборов ожидается в марте – возможно, 11-го. Правительство рассчитывает на серьезные изменения в руководстве, в связи с чем «внутренние» кандидаты, то есть представители футбольных властей в регионах, вряд ли смогут обеспечить себе достаточное преимущество.

Из-за этого возникает ряд вариантов «со стороны». В том числе изучается возможность назначения женщины – это было бы высоко оценено правительством. Однако подходящих кандидаток не так много.

Человеком с наибольшими шансами занять должность президента федерации называется Лаос. Отмечается, что его единодушно поддерживают главные силы испанского футбола, в том числе ведущие клубы страны, судьи, руководство лиг, а также ФИФА. К тому же его избрание продемонстрировало бы разрыв с прежней линией, на который надеются власти Испании.

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16 комментариев

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SaH4r.
в Мадриде ожидается праздничный салют
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FC.Barcelona
Теперь понятно почему Рубиалеса так жестко разносили СМИ. Нужно было своего человека поставить
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corazón blanco
Я так понял, что Примера решила не догонять АПЛ, а отстать от нее на несколько световых лет и другие лиги вперед себя пропустить. Дуэт Тебаса и Лаоса вполне могут этому поспособствовать.
+4
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SaH4r.
это самая худшая кандидатура из всех возможных
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-7
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Zed_patriot
Задушит Барсу показательно
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vincere
Новый персонаж разблокирован - "основные силы испанского футбола".
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Ahmet Sahetmyradow
Хала мадрид матео лаос
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Inside 88 LW
Определенно лучше женщину - чем данный кандидат.
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Barcelona 4ever
клоун перешёл на новую арену цирка😎😎😎
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Оливер Кан удаляет Роберту
Еще не выбрали, а барсучье уже начало ныть 🤣🤣
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Real_v_dushe
Ответ Raindrop Drop Top
Мчк решили везде своих людей поставить 🤣
https://www.transfermarkt.world/mateu-lahoz/bilanz/schiedsrichter/1525

Изучай, 3.14.
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