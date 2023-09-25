Клубное ТВ «Реала» о судье игры с «Атлетико»: «Напомним, он получал услуги от сына Негрейры. Ужасная работа, снова грубейшие ошибки»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Хавьер Альберола Рохас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

На клубном телевидении «Реала» негативно отзывались о судье матча с «Атлетико».

Судья Хавьер Альберола Рохас впервые работал на мадридском дерби. Комментаторы матча на клубном телевидении «Реала» несколько раз негативно оценили действия арбитра.

Впервые такой эпизод случился на 3-й минуте, перед голом Альваро Мораты, когда действия защитника Марио Эрмосо можно было трактовать как фол против Джуда Беллингема.

«Ужасное судейство Альберолы Рохаса. Его неудачная работа играет решающую роль и меняет ход матча. «Реал» должен был уходить на перерыв матча с «Атлетико» при счете 2:2, и они должны были остаться в меньшинстве», – сказал комментатор, но при этом отметил, что «Реал» «плох» в этом матче.

«Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то уже знали, что произойдет. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».

Позвольте напомнить: этот судья входит в число тех, кто получал услуги от сына Энрикеса Негрейры. И хоть судья заявил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать. Его уровня не хватает для работы на таких играх. Но он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Негрейре. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший

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69 комментариев

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Тухель
Судья отсудил великолепно близко к идеальному. А это глупое нытье.
+121
-8
+113
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Barsa! bolshe chem klub
Реал судит других о судействе?

Пожалуйста, остановите Землю,
Я выхожу!
+115
-18
+97
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Blaumerc
начали ныть после первого же поражения.
но кому кому, не Реалу ныть про судейство.
+73
-10
+63
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Олег Петров
опять мадрид ноет .ну что ж ты будешь делать . у мадрида во всём виновата Барса .ай-яй-яй . Барса заплатила алабе ,чтобы они играл ,как милитао 😄
+42
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Экспертное мнение
Не смог придумать три пенки в ворота Атлетико и какое-нибудь левое удаление, отвратительное судейство, за что ему Перес платит? Зимой надо закупать более сильных арбитров Реалу, хотя такие легенды как Кашшаи и Оливер рождаются раз в сто лет( сложно будет таких найти на рынке
+39
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barca1899messi
вроде бы говорили ,что Реал никогда не плачется!!!!
Это же только Барселона так делает,нет???
или мы чего-то не знаем???
+27
-4
+23
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vcaireac
Как болельщик Мадрида со стажем,мне стыдно за такие заявления!Судья отработал хорошо,момент с отменённым голом абсолютно справедлив.Рюдигер был в активной фазе атаке,и это влияло на момент.
Проигрыш связан исключительно с плохой игрой, абсолютно тренерское поражение.
Надеюсь в руководстве клуба есть адекватные люди,и укажут журналистам из клубного ТВ что такие заявления наоборот наносят урон репутации клуба.
+18
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+17
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yarmuck
Не хватает мужества признать заслуженное поражение, вот и цепляются за судей.
+18
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RUSLAN USMANKULYYEW
Лучше бы научитесь играть в защите нормально. 3 гола одинаково зашли в ворота реала. И не забудем фол на последних минутах Беллингема. вполне можно было показывать красную
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Your Friend
90% испанских судей топят за РМ, не скрывая этого, в то же время действующий судья Хавьер Альберола Рохас так вообще работает на РМ и получает ЗП ))) и все нормально
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denisques
Нытики, играть в футбол научитесь сначала. А то купили за 100млн игрока и вся надежда на него только, а игры как не было так и нет, на одном «везении» далеко не уедешь, как команда получившая больше всех пенальти в прошлом сезоне.
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Тухель
Ответ Турко Ибрагимов
Да балы ошибка перед первым голом Мораты, Да карточку тоже заслуживали игроки матраса гол отменили кажись верно, хотя не понимаю чем Рюдигер помешал вратарю или другим, не добрался до мяча Но проиграли именно из за своей плохой игры
Это насколько надо быть сектантом, чтобы не заметить что Рюдигер завалил игрока Атлетико, вот вообще не помешал. Слуцкий во время трансляции правильно сказал это таже не обсуждается это 100% активное вне игры, если бы Рюдигер там не было, то защитник легко бы этот мяч выбил. Да и этого паса просто не было, так как передача была именно на Рюдигера.
https://youtu.be/cHPe6lITeTA?t=89
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Однажды в Космосе
Ответ vcaireac
Как болельщик Мадрида со стажем,мне стыдно за такие заявления!Судья отработал хорошо,момент с отменённым голом абсолютно справедлив.Рюдигер был в активной фазе атаке,и это влияло на момент. Проигрыш связан исключительно с плохой игрой, абсолютно тренерское поражение. Надеюсь в руководстве клуба есть адекватные люди,и укажут журналистам из клубного ТВ что такие заявления наоборот наносят урон репутации клуба.
респект тебе за обьективное честное мнение. +
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Rule1
По мнению болельщиков ВАРдрида и лично 🍓,судью купила Каталония а ЧМ-2022 продали Аргентине 🤦🏻‍♂️ И не стыдно же им,вечно жалуются,вечно заговоры у них.
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андрей кольцов
Ответ Real_v_dushe
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А что скажешь о матча Реал локомотив, когда при счете 2:2 обиора выходил 1 на 1, а судья дал свисток раньше времени?
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Your Friend
Ответ Green grass
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мальчик, я про эту игру и судейство в этом матче ни слова не сказал, удачи
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No Comment
реал не может достойно проигрывать!
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predMBAPPE
Ответ corazón blanco
А какое отношение клуб имеет к комментаторам клубного ТВ? Позиция клуба - это пресс-конференция Карло, где ни слова не было сказано про какие-то неправильные решения со стороны арбитра. А было сказано, что команда проиграла заслуженно и по делу.
Правильно, сказано красиво а клубное тв и пресса будут писать другое понятно по чей указке) не будет же главной тренер и тем более авторитетный Фло ныть и позориться открыто)
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Tornado S
😁 мчк реал не позорьтесь!!!
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vcaireac
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
По твоей логике и Беллингема должны были удалять)Судья изначально дал играть в мужской футбол,и не свистел по любой мелочи.Фол Эрмосо это максимум желтая,там не было опасной игры,не было нанесено травмы,Родриго не выходил одн на один с вратарем!О какой красной ты говоришь?)
Смирись с поражением,Реал проиграл по делу,не стоит искать крайних на строне. Виноваты исключительно Карло и игроки.
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Artem Ka
Судя по матчу, Алаба тоже получал деньги от сына Негрейры
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NartApsua
Ответ Тухель
Судья отсудил великолепно близко к идеальному. А это глупое нытье.
Согласен! Тот редчайший момент, когда испанский судья отсудил по-человечески.
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predMBAPPE
Кто нибудь знает где кондидат на Golden Brusok от Свифти Пифти 2023??? Второй день его найти не могу)))
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Леван Сиукаев
странно что в Мадриде нашли грубейшие ошибки арбитра,а про ошибки своей защити,ничего не хотят сказать?
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Spartakus1984
Не умеют достойно проигрывать
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