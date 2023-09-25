Клубное ТВ «Реала» о судье игры с «Атлетико»: «Напомним, он получал услуги от сына Негрейры. Ужасная работа, снова грубейшие ошибки»

На клубном телевидении «Реала» негативно отзывались о судье матча с «Атлетико».

Судья Хавьер Альберола Рохас впервые работал на мадридском дерби. Комментаторы матча на клубном телевидении « » несколько раз негативно оценили действия арбитра.

Впервые такой эпизод случился на 3-й минуте, перед голом Альваро Мораты, когда действия защитника Марио Эрмосо можно было трактовать как фол против Джуда Беллингема.

«Ужасное судейство Альберолы Рохаса. Его неудачная работа играет решающую роль и меняет ход матча. «Реал» должен был уходить на перерыв матча с « » при счете 2:2, и они должны были остаться в меньшинстве», – сказал комментатор, но при этом отметил, что «Реал» «плох» в этом матче.

«Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то уже знали, что произойдет. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».

Позвольте напомнить: этот судья входит в число тех, кто получал услуги от сына Энрикеса Негрейры. И хоть судья заявил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать. Его уровня не хватает для работы на таких играх. Но он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Негрейре. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший

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