Клубное ТВ «Реала» о судье игры с «Атлетико»: «Напомним, он получал услуги от сына Негрейры. Ужасная работа, снова грубейшие ошибки»
На клубном телевидении «Реала» негативно отзывались о судье матча с «Атлетико».
Судья Хавьер Альберола Рохас впервые работал на мадридском дерби. Комментаторы матча на клубном телевидении «Реала» несколько раз негативно оценили действия арбитра.
Впервые такой эпизод случился на 3-й минуте, перед голом Альваро Мораты, когда действия защитника Марио Эрмосо можно было трактовать как фол против Джуда Беллингема.
«Ужасное судейство Альберолы Рохаса. Его неудачная работа играет решающую роль и меняет ход матча. «Реал» должен был уходить на перерыв матча с «Атлетико» при счете 2:2, и они должны были остаться в меньшинстве», – сказал комментатор, но при этом отметил, что «Реал» «плох» в этом матче.
«Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то уже знали, что произойдет. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».
Позвольте напомнить: этот судья входит в число тех, кто получал услуги от сына Энрикеса Негрейры. И хоть судья заявил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать. Его уровня не хватает для работы на таких играх. Но он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор.
Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Негрейре. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.
Судья полагает, что выплаты «Барсы» Негрейре привели к «системной коррупции» в комитете арбитров. «Реал» допущен до дела как потерпевший
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Пожалуйста, остановите Землю,
Я выхожу!
но кому кому, не Реалу ныть про судейство.
Это же только Барселона так делает,нет???
или мы чего-то не знаем???
Проигрыш связан исключительно с плохой игрой, абсолютно тренерское поражение.
Надеюсь в руководстве клуба есть адекватные люди,и укажут журналистам из клубного ТВ что такие заявления наоборот наносят урон репутации клуба.
https://youtu.be/cHPe6lITeTA?t=89
Смирись с поражением,Реал проиграл по делу,не стоит искать крайних на строне. Виноваты исключительно Карло и игроки.