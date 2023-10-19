Роналду в «Аль-Насре» подарили торт. Партнеры поздравили его с 40 голами в 2023-м и 127 голами за сборную
В «Аль-Насре» поздравили Криштиану Роналду с недавними успехами.
Во время тренировки футболисты саудовского клуба подарили Роналду торт, на котором отмечены результаты нападающего – 40 забитых мячей в 2023 году и 127 голов за сборную Португалии.
Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных, он опережает иранца Али Даеи на 18 мячей, а аргентинца Лионеля Месси – на 21.
Роналду забил 40-й гол в 2023-м за клуб и сборную. У Холанда – 39, у Мбаппе – 35
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выздоравливай 😁
Месси самый продаваемый спортсмен мира.
Леброн второй.
Кринж 27.
Пиар не помогает, на кринжа не идут стадионы, атрибутику с кринжем не раскупают.
🥰