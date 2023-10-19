Роналду в «Аль-Насре» подарили торт. Партнеры поздравили его с 40 голами в 2023-м и 127 голами за сборную

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В «Аль-Насре» поздравили Криштиану Роналду с недавними успехами.

Во время тренировки футболисты саудовского клуба подарили Роналду торт, на котором отмечены результаты нападающего – 40 забитых мячей в 2023 году и 127 голов за сборную Португалии

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных, он опережает иранца Али Даеи на 18 мячей, а аргентинца Лионеля Месси – на 21. 

Роналду забил 40-й гол в 2023-м за клуб и сборную. У Холанда – 39, у Мбаппе – 35

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39 комментариев

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Сослан Бедоев
Климов и Риго подтверждают пословицу "два дебила-это сила" 💪)))
+20
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Стахович
Здорово что люди по достоинству оценивают величайшего 👍🇵🇹🐐
+14
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+5
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Barcelona Forever
Ответ Стахович
Лучше честный торт и уважение ребят,чем очередной краденый ЗМ и высмеивание всей планеты
да да тортик лучше чем ЗМ,ЧМ🤣🤣🤣
выздоравливай 😁
+10
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+4
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Стахович
Лучше честный торт и уважение ребят,чем очередной краденый ЗМ и высмеивание всей планеты
+16
-13
+3
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Barcelona Forever
Ответ fussballer
Оба куплены, но есть один нюанс.
согласен,ЗМ заказывают в ювелирной мастерской,а тортик у стряпухи из подворотни😁😁😁
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Человек1991
Хахахаха)) какое же дикое позорище ) На Тортике надо было написать : эти 40 голов в пустынной медиалиге, которая не в топ 50 мира, и в отборе Евро слабым сборным ниже в рейтинге ниже топ 100, но даже этим всем слабым командам 12 голов с пенальти ,8 из них левейшие, 7 голов офсайды и другие нарушения , 20 голов с нескольких метров большинство практически в пустые ворота. ))
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Oleg
Ответ rigobersong
Помню Асамоа Гьян в какой-то бедуин лиге забивал за матч больше гола, но все орали что он уехал за деньгами и загубил карьеру, вместо того что бы играть за великий Сандерленд:))🤣🤣🤣 Статистика Гьяна 123 матча - 128 голов, но я не видел что бы ее форсили, а стоили в этой лиге забить мистеру "полная нулина на ЧМ", где в защите играют игроки уровня ФНЛ, а то и хуже, так сразу голы стали ценные:))
https://twitter.com/SportsPro/status/1714188244978671894?t=XHCT-_IlJurFVZCS3SxMGA&s=19
Месси самый продаваемый спортсмен мира.
Леброн второй.
Кринж 27.

Пиар не помогает, на кринжа не идут стадионы, атрибутику с кринжем не раскупают.
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Wiley Fox
Знал бы он русский, то сказал бы любимое выражение Уткина "Сорок один - ем один"
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NomerSports
ахах фанаты пустынного снова отжигают .Торт лучше рекордного золотого мяча .
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Стахович
Ответ 2vdhrvmmzf
Тортик за набитую стату против почтальонов > зм и чм. Звучит дико, но учитывая что роналдуфилом сказано в общем то не удивляешься)
Голы то честные и забиты арабским командам в составе арабского клуба.А то что большинство считают победу аргентинцев судейской и то что Месси набирает очки в голосованиях в основном за счёт маленьких не футбольных стран это факт)
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udiekemen
Легенда футбола
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Дмитрий Кожевин
Посоны порадовали батьку
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хавбек+
Роньке торт, хейтерам чупа чупс))
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Стахович
Алло,кондитерская?У нас заказ.На такой же торт с цифрой 50 в ноябре и 60 в декабре
🥰
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