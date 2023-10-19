Друг Роналду по академии «Спортинга»: «По ночам мы ходили в «Макдоналдс» за оставшимися ненужными бургерами. Даже сам Криштиану не знал, что окажется там, где он сейчас»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Спортинг высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Питание Футбол

Друг Криштиану Роналду по академии «Спортинга» рассказал о детстве португальца.

Фабио Пайм познакомился с Роналду в академии португальского клуба, когда Фабио было восемь лет, а Криштиану – одиннадцать.

«Когда мы играли в «Спортинге», то жили в академии. По ночам мы обычно ходили в «Макдоналдс» за оставшимися бургерами, которые больше не были нужны, но их нельзя было продавать. Мы ходили туда каждый вечер. В «Спортинге» знали об этом. Тогда было не так, как сейчас. Нам разрешали выходить на улицу.

Я не могу сказать, что мы были лучшими друзьями, но мы дружили. Мы вместе проводили каникулы. Один раз мы провели их в Бразилии, это было перед Евро-2004. Это был первый чемпионат Европы для Криштиану в составе основной сборной Португалии, и перед этим мы отправились в отпуск. Я тренировался со сборной, но был слишком молод, чтобы играть. Я мог бы сыграть, если бы был постарше.

Когда я впервые встретил Криштиану, мне было восемь лет, я был новичком в «Спортинге», и мы отправились на турнир на Мадейру. Мы хорошо проводили время вместе.

Футбол в то время не был для нас таким серьезным, но я помню, что Роналду всегда был трудолюбив, по-настоящему предан своему делу и хотел быть лучшим. Он всегда был таким, расстраивался, когда проигрывал. Его старания привели его туда, где он находится сейчас. Даже сегодня, когда ему не обязательно играть, он хочет быть лучшим.

Он выиграл все, что мог, больше ничего не осталось. Но это результат тех усилий, которые мы прилагали, когда были детьми. Даже он сам не знал, что окажется там, где он сейчас. Я верил, что он чего-то добьется в футболе, станет хорошим игроком, но не в то, что он выйдет на такой уровень», – сказал Пайм.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Стахович
Про величайшего снимут фильм.От португальской нищеты до самого популярного человека на планете - фантастический путь!
+20
-8
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Y/ K
Такая жизнь по сути и сделала его голодным к успеху
+8
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Andrey Yaroslavtsev
а ЧМ?
В 2026г.
+10
-3
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phantom_payne
Ответ Стахович
Про величайшего снимут фильм.От португальской нищеты до самого популярного человека на планете - фантастический путь!
Затем Ригоберка поставит 0 на метакритике :)
+8
-3
+5
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Алексей Полиенков
А ведь и сейчас он не может позволить себе бургер. Вот ведь ирония)
+2
0
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Мансур Абдрахимов
...у вас был Макдональдсссс)))
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DanielCarvalho
Интересно общались ли они, после того как Криш стал уже звездой в МЮ?
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Aleksey Yashin
"Он выиграл все, что мог, больше ничего не осталось"

Ну вообще для полного комплекта не хватает победы на ЧМ и в ФНЛ
+4
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Самозанятый
Ответ Andrey Yaroslavtsev
а ЧМ?
А ЧМ не мог. Очевидно же)
0
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Алексей Полиенков
А ведь и сейчас он не может позволить себе бургер. Вот ведь ирония)
Позволить может , только зачем он ему?
0
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