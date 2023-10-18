Бербатов о 38-летнем Роналду: «Криштиану может поиграть еще 2-3 года. Он все еще силен»

Димитар Бербатов считает, что Криштиану Роналду может поиграть еще 2-3 года.

«Роналду остановится тогда, когда захочет остановиться. Когда ты заботишься о себе так, как он, имеешь такую команду, как у него, то шансы играть в футбол дольше, чем ожидалось, возрастают. В случае с Криштиану, я думаю, у него есть шанс поиграть еще два-три года.

Люди будут говорить, что он играет в более медленной лиге, которая не так хороша, как АПЛ, но это не имеет значения. Он все еще доказывает, что он силен, особенно в последнее время. Доказывает своей игрой и голами за сборную Португалии.

Он помог Португалии квалифицироваться на Евро-2024, и когда-нибудь, конечно, наступит его последний турнир, но давайте пока не будем об этом думать.

Давайте просто оставим его в покое, и я уверен, что вскоре он удивит нас новым решением. В данный момент Криштиану продолжает играть, и мы должны наслаждаться его футболом до тех пор, пока он не решит, что с него хватит», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Betfair.

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