Бербатов о 38-летнем Роналду: «Криштиану может поиграть еще 2-3 года. Он все еще силен»
Димитар Бербатов считает, что Криштиану Роналду может поиграть еще 2-3 года.
«Роналду остановится тогда, когда захочет остановиться. Когда ты заботишься о себе так, как он, имеешь такую команду, как у него, то шансы играть в футбол дольше, чем ожидалось, возрастают. В случае с Криштиану, я думаю, у него есть шанс поиграть еще два-три года.
Люди будут говорить, что он играет в более медленной лиге, которая не так хороша, как АПЛ, но это не имеет значения. Он все еще доказывает, что он силен, особенно в последнее время. Доказывает своей игрой и голами за сборную Португалии.
Он помог Португалии квалифицироваться на Евро-2024, и когда-нибудь, конечно, наступит его последний турнир, но давайте пока не будем об этом думать.
Давайте просто оставим его в покое, и я уверен, что вскоре он удивит нас новым решением. В данный момент Криштиану продолжает играть, и мы должны наслаждаться его футболом до тех пор, пока он не решит, что с него хватит», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Betfair.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
"На тренировках я часто делал различные финты,которые едва кто мог повторить. Как-то я показывал их Скоулзу. После этого Скоулз взял мяч и указал на дерево,которое стояло примерно в 50 метрах от нас и сказал, что он попадет в него с первой попытки. Он ударил и попал. И попросил меня повторить. Я же ударил раз 10, но ни разу не поразил цель. Скоулз улыбнулся и покинул поле" - Криштиану Роналду
"Тяжело мне было в МЮ. Однажды на тренировке роналду показывал финты. Я не мог их повторить, но потом к нему подошел Скоулз и что-то сказал ему, а затем, метров с 50, попал в меня мячом. Криштиану пытался сделать также раз 10, но мне удавалось уворачиваться. К счастью он так и не попал в меня. До сих пор не пойму, что я им такого сделал?"-Димитар Бербатов