Бербатов о 38-летнем Роналду: «Криштиану может поиграть еще 2-3 года. Он все еще силен»

Теги Криштиану Роналду Димитар Бербатов Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Димитар Бербатов считает, что Криштиану Роналду может поиграть еще 2-3 года.

«Роналду остановится тогда, когда захочет остановиться. Когда ты заботишься о себе так, как он, имеешь такую команду, как у него, то шансы играть в футбол дольше, чем ожидалось, возрастают. В случае с Криштиану, я думаю, у него есть шанс поиграть еще два-три года.

Люди будут говорить, что он играет в более медленной лиге, которая не так хороша, как АПЛ, но это не имеет значения. Он все еще доказывает, что он силен, особенно в последнее время. Доказывает своей игрой и голами за сборную Португалии.

Он помог Португалии квалифицироваться на Евро-2024, и когда-нибудь, конечно, наступит его последний турнир, но давайте пока не будем об этом думать.

Давайте просто оставим его в покое, и я уверен, что вскоре он удивит нас новым решением. В данный момент Криштиану продолжает играть, и мы должны наслаждаться его футболом до тех пор, пока он не решит, что с него хватит», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Betfair.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Pavlek
вспомнилось бессмертное:
"На тренировках я часто делал различные финты,которые едва кто мог повторить. Как-то я показывал их Скоулзу. После этого Скоулз взял мяч и указал на дерево,которое стояло примерно в 50 метрах от нас и сказал, что он попадет в него с первой попытки. Он ударил и попал. И попросил меня повторить. Я же ударил раз 10, но ни разу не поразил цель. Скоулз улыбнулся и покинул поле" - Криштиану Роналду
"Тяжело мне было в МЮ. Однажды на тренировке роналду показывал финты. Я не мог их повторить, но потом к нему подошел Скоулз и что-то сказал ему, а затем, метров с 50, попал в меня мячом. Криштиану пытался сделать также раз 10, но мне удавалось уворачиваться. К счастью он так и не попал в меня. До сих пор не пойму, что я им такого сделал?"-Димитар Бербатов
+12
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+10
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Ложный Латераль
Ответ Антиглор17
Вопрос только на каком уровне играть он может. В ЛФЛ или своей верблюлиге он и до 45 постоит в штрафной, делов то. А европейский топ он уже давно не тянет, там двигаться надо на поле, а не ждать на штанге замыкание караулить.
Сколько же боли и обид в сея опусе)
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AF007
Чем больше раз криштик впустую съездит на ЧМ, тем лучше для его же врагов и ненавистников. После последнего ЧМ он и так во многих рейтингах лучших игроков в истории с четвертого-шестого места откатился на седьмое-девятое. А уж к 2042 году всё ещё лучше станет. Юбилейный десятый фэйл выкинет криштика из топ-80, на радость всем гетеросексуалам
+2
-1
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Leon Petov
Ответ Антиглор17
Вопрос только на каком уровне играть он может. В ЛФЛ или своей верблюлиге он и до 45 постоит в штрафной, делов то. А европейский топ он уже давно не тянет, там двигаться надо на поле, а не ждать на штанге замыкание караулить.
Ну Холанд же играет, хотя по мнению мессибоев он тоже у штанги замыкания караулит
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Магомед Саид Амирханов
Никто и не сомневался!
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leon01
мы и наслаждаемся его пенками и в пустые...и не устанем наслаждатся
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