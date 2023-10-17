Роналду о 5:0 с Боснией: «Очередная хорошая игра всей команды! 1-е место Португалии гарантировано!»

Криштиану Роналду высказался после дубля в ворота Боснии и Герцеговины (5:0).

«Очередные победа и хорошая игра всей команды!

Первое место в группе [в квалификации Евро-2024] гарантировано!

Мы по-прежнему сильны!» – написал форвард сборной .

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