Роналду о 5:0 с Боснией: «Очередная хорошая игра всей команды! 1-е место Португалии гарантировано!»
Криштиану Роналду высказался после дубля в ворота Боснии и Герцеговины (5:0).
«Очередные победа и хорошая игра всей команды!
Первое место в группе [в квалификации Евро-2024] гарантировано!
Мы по-прежнему сильны!» – написал форвард сборной Португалии.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Подсечка над вратарем - теперь легендарна
Можно как Вегхорст сегодня пенку пробить (по девчачьи), а можно как Криш, уверенно и без шансов