Роналду о 5:0 с Боснией: «Очередная хорошая игра всей команды! 1-е место Португалии гарантировано!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду высказался после дубля в ворота Боснии и Герцеговины (5:0).

«Очередные победа и хорошая игра всей команды!

Первое место в группе [в квалификации Евро-2024] гарантировано!

Мы по-прежнему сильны!» – написал форвард сборной Португалии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Не обычно 0+0 как мой Месся с парагваем
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Дед хорошо.
Подсечка над вратарем - теперь легендарна
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ LaffyTaffy
Дед хорошо. Подсечка над вратарем - теперь легендарна
Да и удар с пенальти по центру не выглядел обыденно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ Роман
Да и удар с пенальти по центру не выглядел обыденно.
Уверенно же исполнил? Уверенно!
Можно как Вегхорст сегодня пенку пробить (по девчачьи), а можно как Криш, уверенно и без шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий