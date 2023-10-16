Роналду забил 40-й гол в 2023-м за клуб и сборную. У Холанда – 39, у Мбаппе – 35

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Роналду забил 40-й гол за клуб и сборную в 2023 году и опережает Эрлинга Холанда.

38-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль в игре сборных Португалии и Боснии и Герцеговины (5:0).

Теперь на счету Роналду 40 голов за клуб и сборную в этом году. Он на один мяч опередил нападающего Эрлинга Холанда, который забил 39 голов за сборную Норвегии и «Манчестер Сити» в 2023 году.

У форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе 35 голов за этот год.

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88 комментариев

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Роман
Монстр. В 38 лет соревнуется с лучшими игроками.
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Ебздрогыч
Понятно, что сравнивать чемпионат пустыни с Лигой 1, АПЛ и ЛЧ не совсем корректно, но статистика Роналду вызывает уважение
+49
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Богдан Агафонов
Пока все сопоставляют уровень лиг/соперников - может тогда сопоставим возраст и уровень возможностей организмов этих бомбардиров?
Без привязки к поддержке того или иного игрока.

Только тупой не поймёт, насколько после 32-33 лет сложнее физически, чем в 20-25.
+36
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Олег Варнавский
Крайне странно сравнивать голы в АПЛ, Лиге 1 и СА... Это, как бы, не одно и тоже...
+15
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+11
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arspurs9
Ответ Ебздрогыч
Понятно, что сравнивать чемпионат пустыни с Лигой 1, АПЛ и ЛЧ не совсем корректно, но статистика Роналду вызывает уважение
Сравнение 38-летнего игрока с 23-х и 24-х летними суперзвездами на пике тоже достойно.
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+7
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Domian
Ответ Богдан Агафонов
Пока все сопоставляют уровень лиг/соперников - может тогда сопоставим возраст и уровень возможностей организмов этих бомбардиров? Без привязки к поддержке того или иного игрока. Только тупой не поймёт, насколько после 32-33 лет сложнее физически, чем в 20-25.
Ну давай тогда всех бомбардиров из не пойми каких чемпионатов писать?
Может какой Чунг Юн Сун в 20 лиге забил 39 голов, а то и все 40.
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Иван Есев
У Холанда конечно лига лучше, но и Роналду старше на 15 лет.
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Iamliam
Ответ #SharkTeam
А сколько забил грядущий золотомячист?
По твоему ЗМ за голы за год дают? Ничего не перепутал?
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westberlin
Просто молодчина, так держать! но главное не расслабляться, впереди: Дамаск, Аль -Духайль и Аль- Файла!!!
+5
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#SharkTeam
А сколько забил грядущий золотомячист?
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Rosdcer
А когда начали сравнивать бомбардиров лучших лиг мира и бомбардиров из медиа лиг? Я просто упустил этот момент.
+7
-4
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Этот Райола хочет денег
Месси/Холанд/Мбаппе. Остальным песочный мяч
+16
-13
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Станислав Л
Ответ Michael_the_creator
Но золотой мяч опять несправедливо дадут другому
ну как несправедливо - голы в плейофф ЧМ нужно все-таки забивать
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Tristan...
Знаете, даже с учётом того, что голы набиты на карликах Европы и (прости Господи) клубах СА - цифры впечатляют, для его возраста. Тут, конечно - респект.
Ну и само собой, для фанбоев сейчас идеальный момент оставить в стороне нового/очередного (временного) героя Холанда и броситься всеми силами продвигать Криша к ЗМ
+3
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Enchanter WIZZARD
Ответ #SharkTeam
А сколько забил грядущий золотомячист?
39
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Anatoly Alekseev
Ответ Этот Райола хочет денег
Месси/Холанд/Мбаппе. Остальным песочный мяч
Месси мяч от американского футбола. Посмотрите на его статистику и статистику клуба в этом сезоне
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Диванный эксперт
Ответ хавбек+
пока другим ассистировали Неймар, Гриз, Месси, Де Брейне Эдегор, великий Рон треть из этой цифры накидал играя с Хайбари и Гарибом))
А против кого он играл?. Неужели против Ван Дейков и Маркиньосов?
+2
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Domian
Мда уж.
Сравнивать голы не пойми где и голы в топ 5 лиг это .....без комментриев)
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Domian
Ответ хавбек+
пока другим ассистировали Неймар, Гриз, Месси, Де Брейне Эдегор, великий Рон треть из этой цифры накидал играя с Хайбари и Гарибом))
Фанатам роналду действительно так мало надо?
Забил мусорные голы боснии, его фанаты в экстазе.
Самая кринжовая фан база
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Олег Варнавский
Ответ Grime Font
сколько голов холанд забил топ клубам и сборным за этот год? играть в АПЛ и забивать топ клубам АПЛ - это разные вещи.
Я не знаю... Я сравниваю лиги, а не игроков...
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bulka333
Ответ Artem Piatkov
Лучший футболист в истории футбола!
... с нулём голов в пловах ЧМ 🤣🤣🤣
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TheFrosty
Пенка мощным боснийцам. Кринж не снижает планку с годами. ГОАТ.
+1
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JURAVLI
модератор - фанат Криштиану, удаляет любые комментарии, в которых не восхваляют старика 😂😂😂 вот так португалец и наскреб на свои пять золотых мячей: нытьем, подлогом, откладыванием голосований и черным Пиаром. Но ему никогда не стать чемпионом мира и он больше не возьмёт ни одного крупного трофея, потому что забивать он теперь может только карликовым сборным и в пустынном чемпионате) а на Евро будет таким же жалким и беспомощным стариком, каким был на ЧМ 😌
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atomio
Ответ #SharkTeam
А сколько забил грядущий золотомячист?
за сезон 22-23, за который и вручается ЗМ, вот тут можешь изучить статистику:

https://pbs.twimg.com/media/F5W01kZXsAAs3hE?format=jpg&name=900x900
+4
-3
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Domian
Ответ BolxoB
я во дворе сотку положил за год. тоже соревнуюсь?
Да)
+9
-8
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