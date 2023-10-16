Роналду забил 40-й гол в 2023-м за клуб и сборную. У Холанда – 39, у Мбаппе – 35
Роналду забил 40-й гол за клуб и сборную в 2023 году и опережает Эрлинга Холанда.
38-летний форвард «Аль-Насра» сделал дубль в игре сборных Португалии и Боснии и Герцеговины (5:0).
Теперь на счету Роналду 40 голов за клуб и сборную в этом году. Он на один мяч опередил нападающего Эрлинга Холанда, который забил 39 голов за сборную Норвегии и «Манчестер Сити» в 2023 году.
У форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе 35 голов за этот год.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Без привязки к поддержке того или иного игрока.
Только тупой не поймёт, насколько после 32-33 лет сложнее физически, чем в 20-25.
Может какой Чунг Юн Сун в 20 лиге забил 39 голов, а то и все 40.
Ну и само собой, для фанбоев сейчас идеальный момент оставить в стороне нового/очередного (временного) героя Холанда и броситься всеми силами продвигать Криша к ЗМ
Сравнивать голы не пойми где и голы в топ 5 лиг это .....без комментриев)
Забил мусорные голы боснии, его фанаты в экстазе.
Самая кринжовая фан база
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