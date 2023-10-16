Роналду забил 40-й гол в 2023-м за клуб и сборную. У Холанда – 39, у Мбаппе – 35

Роналду забил 40-й гол за клуб и сборную в 2023 году и опережает Эрлинга Холанда.

38-летний форвард « » сделал дубль в игре сборных и Боснии и Герцеговины (5:0).

Теперь на счету 40 голов за клуб и сборную в этом году. Он на один мяч опередил нападающего Эрлинга Холанда, который забил 39 голов за сборную Норвегии и « » в 2023 году.

У форварда « » и сборной Франции Килиана Мбаппе 35 голов за этот год.

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