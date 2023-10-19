Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации клуба, потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном»
Экс-кандидат в президенты «Барселоны» высказался о попытках дискредитации клуба.
Виктор Фонт прокомментировал слова Жоана Лапорты о том, что «Барселона» «борется с социологическим мадридизмом».
«Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации «Барсы», потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном, и это причиняет им боль.
То, что «Барса» выиграла все благодаря собственным заслугам, очевидно. Тем не менее, это дело [Негрейры] является еще одним доказательством того, что модель не работает», – заявил Фонт.
Лапорта о ЧМ-2030: «Промадридские власти захотят провести финал на «Бернабеу». Будем просить о нем, но я бы согласился и на полуфинал на «Камп Ноу»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
С чего это Кройф стал лучшим тренером в истории? Или он про историю бчк?
В 80-е годы про бчк только и говорили, как о самом богатом клубе мира, один раз купили чемпионат Испании, но трофеев значимых не было на международной арене. Но был севильский позор со Стяуа
Потом в дело и вступили евреи Жироны с их судейским гешефтом
А "Лучший тренер" Кройф сгорел 0-4 "Милану" в Афинах в финале ЛЧ 93/94
Мадриду вообще плевать на этот дутый проект,а эти круглые сутки говорят о хозяине)
вот тут Эвребе обидно стало (((
Ну как обычно все, классика