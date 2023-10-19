Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации клуба, потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Йохан Кройфф Виктор Фонт Футбол

Экс-кандидат в президенты «Барселоны» высказался о попытках дискредитации клуба.

Виктор Фонт прокомментировал слова Жоана Лапорты о том, что «Барселона» «борется с социологическим мадридизмом».

«Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации «Барсы», потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном, и это причиняет им боль.

То, что «Барса» выиграла все благодаря собственным заслугам, очевидно. Тем не менее, это дело [Негрейры] является еще одним доказательством того, что модель не работает», – заявил Фонт.

Лапорта о ЧМ-2030: «Промадридские власти захотят провести финал на «Бернабеу». Будем просить о нем, но я бы согласился и на полуфинал на «Камп Ноу»

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34 комментария

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corazón blanco
Для чего Мадриду это нужно? Флорентино позвал Барселону в Суперлигу, последним из клубов Примеры присоединился к обвинению в деле по Негрейре. Все пишут, что Мадрид постоянно ущемляет Барселону, постоянно задействует судей, но как так получается, что Мадрид использует админресурс, а Барселона все равно сильнее всех этих обстоятельств и поэтому она выиграла больше чемпионств за последние 15 лет? Оставьте уже эти глупости. Фонт просто набирает вистов перед выборами, мол Мадрид всегда против нас (общий враг), но предыдущие президенты Барселоны замазаны в деле о Негрейре (Я - лучшая кандидатура). У каждого свои методы привлечения голосов сосьос.
+31
-6
+25
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Wiley Fox
Эталоном чего они стали?

С чего это Кройф стал лучшим тренером в истории? Или он про историю бчк?

В 80-е годы про бчк только и говорили, как о самом богатом клубе мира, один раз купили чемпионат Испании, но трофеев значимых не было на международной арене. Но был севильский позор со Стяуа

Потом в дело и вступили евреи Жироны с их судейским гешефтом

А "Лучший тренер" Кройф сгорел 0-4 "Милану" в Афинах в финале ЛЧ 93/94
+32
-11
+21
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Taaor
Не знаю что смешнее: то что он назвал Кройфа лучшим тренером в истории или то, что Барса- эталон)
+31
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+12
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войд
Какие же все таки гигантские комплексы у бчк перед Реалом
Мадриду вообще плевать на этот дутый проект,а эти круглые сутки говорят о хозяине)
+20
-14
+6
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VuNePonimaete
Чего мелочиться то, говорите уже, что это Перес платежи Негрейре от имени Барсы делал
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Ruslan3132
"То, что «Барса» выиграла все благодаря собственным заслугам, очевидно."

вот тут Эвребе обидно стало (((
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real19024ver
А в чем смысл был давить в то время Барсу, если вся принципиальность противостояния в то время сводилась к политике, ибо по трофеям и игре Барса отдыхала. Кубок Короля и кубок Каталонии- это был их максимум. 2 Ла Лиги за почти 20 лет.
Ну как обычно все, классика
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Ruslan3132
Это Мадрид платил Нейгрейре за барсу ))) инфа сотка )))
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pasmike
У них там в бчк все отбитоголовые?
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марк макаров
Барселона: "Мы - эталон, поэтому все время говорим о Мадриде" 👌
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deadjoker
А он даже повеселее сказочника лапорты :) жаль его не выбрали
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TC@ER18
Все им завидует, все их хотят нагадить. Ох уже эти провинциалы...
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Станислав Л
Ответ Моутиньо оформляет 40
Лучший тренер в истории - Луис Энрике. У него есть требл, а у Кройффа - нет
требл есть и у Пепа
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as009595@icloud.com
Ответ Wiley Fox
Эталоном чего они стали? С чего это Кройф стал лучшим тренером в истории? Или он про историю бчк? В 80-е годы про бчк только и говорили, как о самом богатом клубе мира, один раз купили чемпионат Испании, но трофеев значимых не было на международной арене. Но был севильский позор со Стяуа Потом в дело и вступили евреи Жироны с их судейским гешефтом А "Лучший тренер" Кройф сгорел 0-4 "Милану" в Афинах в финале ЛЧ 93/94
Плюсую люто, смотрел и болел за Милан в том матче, на днях тут рейтинг был fourtwo и там Круифф был на втором месте в списке тренеров всех времен, мне кажется он хороший тренер, но явно переоцененый
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Франческо Тортик
Ответ Ruslan3132
"То, что «Барса» выиграла все благодаря собственным заслугам, очевидно." вот тут Эвребе обидно стало (((
Негрейра вообще в шоке.
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Франческо Тортик
Барселона отставала от Реала на 5 кубков ЛЧ. Потом туда пришел лучший тренер в мире, он создал лучшую в мире команду с лучшей футбольной философией, золотым поколением игроков и одним из лучших игроков в истории футбола. Теперь Барселона отстает от Реала на 9 кубков ЛЧ.
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Азиз
Ответ войд
Какие же все таки гигантские комплексы у бчк перед Реалом Мадриду вообще плевать на этот дутый проект,а эти круглые сутки говорят о хозяине)
Настолько плевать, что участвуют в деле негрейры в качестве потерпевшей стороны?)
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cukken
Ответ corazón blanco
Для чего Мадриду это нужно? Флорентино позвал Барселону в Суперлигу, последним из клубов Примеры присоединился к обвинению в деле по Негрейре. Все пишут, что Мадрид постоянно ущемляет Барселону, постоянно задействует судей, но как так получается, что Мадрид использует админресурс, а Барселона все равно сильнее всех этих обстоятельств и поэтому она выиграла больше чемпионств за последние 15 лет? Оставьте уже эти глупости. Фонт просто набирает вистов перед выборами, мол Мадрид всегда против нас (общий враг), но предыдущие президенты Барселоны замазаны в деле о Негрейре (Я - лучшая кандидатура). У каждого свои методы привлечения голосов сосьос.
никогда такого не было и вот опять…
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Shumi-jr
Ответ Wiley Fox
Эталоном чего они стали? С чего это Кройф стал лучшим тренером в истории? Или он про историю бчк? В 80-е годы про бчк только и говорили, как о самом богатом клубе мира, один раз купили чемпионат Испании, но трофеев значимых не было на международной арене. Но был севильский позор со Стяуа Потом в дело и вступили евреи Жироны с их судейским гешефтом А "Лучший тренер" Кройф сгорел 0-4 "Милану" в Афинах в финале ЛЧ 93/94
Причем в том финале Милану не давали никаких шансов на победу
+1
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