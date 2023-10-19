Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации клуба, потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном»

Экс-кандидат в президенты «Барселоны» высказался о попытках дискредитации клуба.

прокомментировал слова о том, что « » «борется с социологическим мадридизмом».

«Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации «Барсы», потому что со времен , лучшего тренера в истории, мы стали эталоном, и это причиняет им боль.

То, что «Барса» выиграла все благодаря собственным заслугам, очевидно. Тем не менее, это дело [Негрейры] является еще одним доказательством того, что модель не работает», – заявил Фонт.

Лапорта о ЧМ-2030: «Промадридские власти захотят провести финал на «Бернабеу». Будем просить о нем, но я бы согласился и на полуфинал на «Камп Ноу»

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