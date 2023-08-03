Жоан Лапорта: «Ла Лига в приоритете у «Барселоны», но мы хотели бы претендовать на победу в ЛЧ»

Жоан Лапорта заявил, что для «Барселоны» главная цель – победа в чемпионате Испании.

«В прошлом сезоне в приоритете была , и в этом сезоне она тоже важнее всего. Но мы хотели бы лучше выступить в Лиге чемпионов, хотели бы быть среди претендентов на победу в ней. Однако в приоритете у нас по-прежнему испанская лига.

Великая философия была у и теперь есть у . Конечно, различия [между Пепом и Хави] есть, но оба они тренеры с ярко выраженной индивидуальностью и совершенствуют тот самобытный футбольный стиль, который внедрил в прошлом Кройфф», – заявил президент «Барселоны».