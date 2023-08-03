Жоан Лапорта: «Ла Лига в приоритете у «Барселоны», но мы хотели бы претендовать на победу в ЛЧ»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Йохан Кройфф Пеп Гвардиола Футбол

Жоан Лапорта заявил, что для «Барселоны» главная цель – победа в чемпионате Испании.

«В прошлом сезоне в приоритете была Ла Лига, и в этом сезоне она тоже важнее всего. Но мы хотели бы лучше выступить в Лиге чемпионов, хотели бы быть среди претендентов на победу в ней. Однако в приоритете у нас по-прежнему испанская лига.

Великая философия Йохана Кройффа была у Гвардиолы и теперь есть у Хави. Конечно, различия [между Пепом и Хави] есть, но оба они тренеры с ярко выраженной индивидуальностью и совершенствуют тот самобытный футбольный стиль, который внедрил в прошлом Кройфф», – заявил президент «Барселоны».

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17 комментариев

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Принципиально важно выйти из группы, ибо в этом году ни единого оправдания не будет. А дальше как повезёт; слишком много факторов влияют на успех.
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До чего скатились, от почти главных претендентов каждый год, до «хотели бы». Не должен такой топ клуб находиться на такой стадии
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Скромность украшает Жоана. Конечно же Барса в этом сезоне пошумит в ЛЧ.
Объективно и в прошлые сезоны должна была, но чудовищное невезение с группой и в отдельных матчах
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Ответ Alex Nafnak
Уникальный стиль Хави: забить гол в первом тайме, страдать весь второй тайм. И не важно Атлетико это, или Эспаньол. Как дополнение: пропустить в конце гол, который отменят из-за фола за минуту до этого/оффсайда/ложного оффсайда или еще чего. Явно раньше не было стиля у Барселоны выигрывать пол сезона со счетом 1:0 страдальческим
За любую победу дают три очка.
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Ответ Alexlagodny
За любую победу дают три очка.
Речь не о победе, а о стиле, который вроде как уже привит, но это еще очень сыро от той версии Барселоны, которой мы наслаждались
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Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Скромность украшает Жоана. Конечно же Барса в этом сезоне пошумит в ЛЧ. Объективно и в прошлые сезоны должна была, но чудовищное невезение с группой и в отдельных матчах
Невезение, плохие судьи, яркое солнце и высокая трава. Буквально всё против Барсы.
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Уникальный стиль Хави: забить гол в первом тайме, страдать весь второй тайм. И не важно Атлетико это, или Эспаньол.
Как дополнение: пропустить в конце гол, который отменят из-за фола за минуту до этого/оффсайда/ложного оффсайда или еще чего.
Явно раньше не было стиля у Барселоны выигрывать пол сезона со счетом 1:0 страдальческим
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Ответ Spiker1606
Ла Лигу благодаря судьям Барселона возможно выиграет, но ЛЧ всё покажет.
🤡
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