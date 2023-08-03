Жоан Лапорта: «Ла Лига в приоритете у «Барселоны», но мы хотели бы претендовать на победу в ЛЧ»
Жоан Лапорта заявил, что для «Барселоны» главная цель – победа в чемпионате Испании.
«В прошлом сезоне в приоритете была Ла Лига, и в этом сезоне она тоже важнее всего. Но мы хотели бы лучше выступить в Лиге чемпионов, хотели бы быть среди претендентов на победу в ней. Однако в приоритете у нас по-прежнему испанская лига.
Великая философия Йохана Кройффа была у Гвардиолы и теперь есть у Хави. Конечно, различия [между Пепом и Хави] есть, но оба они тренеры с ярко выраженной индивидуальностью и совершенствуют тот самобытный футбольный стиль, который внедрил в прошлом Кройфф», – заявил президент «Барселоны».
Объективно и в прошлые сезоны должна была, но чудовищное невезение с группой и в отдельных матчах
Как дополнение: пропустить в конце гол, который отменят из-за фола за минуту до этого/оффсайда/ложного оффсайда или еще чего.
Явно раньше не было стиля у Барселоны выигрывать пол сезона со счетом 1:0 страдальческим