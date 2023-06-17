«Уход Месси из «Барсы» – величайшая ошибка. Нужен был пожизненный контракт». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе

Теги МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Виктор Фонт Футбол

Экс-претендент на пост президента «Барселоны» раскритиковал Жоана Лапорту из-за Лео Месси.

«Уход Месси – величайшая ошибка, за которую это руководство запомнят. Нам нужно было проявить креативность, лидерские качества [чтобы его удержать].

Я был убежден в том, что Месси мог стать решением многих проблем. Я общался с Хави, и он тоже был уверен в том вкладе, который Лионель мог внести в спортивном плане. Хави думал, что Месси многое даст команде.

И это Месси звонил тренеру, чтобы сообщить о желании вернуться. Но мы не выполнили свою работу по взаимодействию со стратегическими партнерами на экономическом уровне.

Многие люди разочарованы тем, что это была лишь иллюзия, которая не воплотилась в жизнь. Мы должны были заключить с Месси пожизненный контракт, наше сотрудничество должно было стать стратегическим», – заявил Виктор Фонт.

«Барса» обманывает сосьос. Говорили, что Месси продлит контракт, сейчас – может вернуться. Его здесь нет из-за руководства». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе

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32 комментария

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_Amelina_ Landau
На какие деньги и что значит "пожизненный контракт" в футболе? Как любят эти популисты звездануть чего-нибудь такого, что появляются сомнения в его вменяемости.
+22
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+16
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S1rAlex
Пожизненный контракт - это чтобы Барса за долги продала Камп ноу, парк гюэль и саграду? 😂😂
+12
-9
+3
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Remix
Ответ Фруктовый роналду
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Фаны принцессы 💩
+2
0
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CopaAmerica
Пожизненный - значит до прощального матча, завершения карьеры в европе
+3
-2
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Remix
Ответ Фруктовый роналду
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Ясно. Каникулы тебе помогают)
+1
0
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Remix
Ужасная ошибка что Месси не остался в Барселоне
+3
-2
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Remix
Ответ Фруктовый роналду
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Витамин пей
+1
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Однажды в Космосе
Ответ Фруктовый роналду
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Спать пора мальчик
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Криштиану Роналду
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Однажды в Космосе
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Сам с собой общаемся??)
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Фруктовый роналду
Ответ Remix
Витамин пей
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Фруктовый роналду
Ответ Remix
Фаны принцессы 💩
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Фруктовый роналду
Ответ Фруктовый роналду
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Jlaw
Ответ Dan Kennedy
Да он уже все выиграл, плевать.
это никого не волнует, ты или играешь за клуб или до свиданья
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Dan Kennedy
Ответ Jlaw
ага, помню я его результат в лч, когда он против ливера и баварии пешком ходил с опущенным носом, в итоге 4:0 и 8:2
Да он уже все выиграл, плевать.
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Jlaw
Ответ Dan Kennedy
Самый талантливый футболист мира может себе позволить ходить пешком и все равно делать результат.
ага, помню я его результат в лч, когда он против ливера и баварии пешком ходил с опущенным носом, в итоге 4:0 и 8:2
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Dan Kennedy
Ответ Jlaw
Его надо было в 2017 отдавать в псж вслед за неймаром, уже тогда он начал сдавать. А после ухода Вальверде стал просто пожилым пешеходом с космической зп
Самый талантливый футболист мира может себе позволить ходить пешком и все равно делать результат.
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Dan Kennedy
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Как Хави и Иньеста, которые уехали зарабатывать деньги.

Вообще это странная тема, раньше доигрывали в своих клубах, сейчас в большинстве уезжают за деньгами. И если Хави и Иньеста еще поиграли нормально после Барселоны, то Стивен Джеррард вообще на сезон уезжал. .
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JENNINGS
Ответ Спартак Уокер
Пожизненный контракт , что за бред !
Почему бред? В своё время Иньеста подписывал пожизненный контракт с «Барсой»
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Nogoi89
Когда была гонка президентская, Фонт не так топил за Месси, эту карту разыграл Лапортус, потом он скурвился. Теперь Фонт переобувается в полёте) Красавчики каталонские)
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Фруктовый роналду
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Фруктовый роналду
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Дженнифер Коннелли
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Карьера Лео Месси в каталонской Баоселоне скатился вниз после сезона 2014-15!!! Постоянные кринжатые вылети из Лиги Чемпионов Уефа с крупным счетом от Ювентуса,от Ромы ,от Ливерпуля, от Псж ! А последным гвоздём в крышке гроба стало величашяя 2:8 от Мюнхенской Баварии!!!
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Dan Kennedy
А это точно именно Лапорта виноват? Он популист, за это его можно не любить. Но Фонт тоже. Клуб довели до финансов потерь, а Лео всегда стремился максимизировать свой капитал. Не осуждаю Месси, просто таковы реалии, он был самым высокооплачиваемым футболистом мира. И переход в ПСЖ и Интер вполне логичны. И тут уже с Бартомеу спрашивать надо.

В целом Месси просто перерос в какой-то момент Барселону, слишком уж он влиятельный. Тоже самое с Аргентиной, это уже Месси и остальные.
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