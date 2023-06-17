«Уход Месси из «Барсы» – величайшая ошибка. Нужен был пожизненный контракт». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе

Экс-претендент на пост президента «Барселоны» раскритиковал Жоана Лапорту из-за Лео Месси.

«Уход Месси – величайшая ошибка, за которую это руководство запомнят. Нам нужно было проявить креативность, лидерские качества [чтобы его удержать].

Я был убежден в том, что Месси мог стать решением многих проблем. Я общался с Хави, и он тоже был уверен в том вкладе, который мог внести в спортивном плане. Хави думал, что Месси многое даст команде.

И это Месси звонил тренеру, чтобы сообщить о желании вернуться. Но мы не выполнили свою работу по взаимодействию со стратегическими партнерами на экономическом уровне.

Многие люди разочарованы тем, что это была лишь иллюзия, которая не воплотилась в жизнь. Мы должны были заключить с Месси пожизненный контракт, наше сотрудничество должно было стать стратегическим», – заявил .

«Барса» обманывает сосьос. Говорили, что Месси продлит контракт, сейчас – может вернуться. Его здесь нет из-за руководства». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе

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