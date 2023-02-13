«Барса» по поручению Бартомеу платила журналистам за критику его конкурентов – Лапорты и Фонта. Каталонская полиция подтвердила

Теги Барселона Ла Лига происшествия Жоан Лапорта Жозеп Бартомеу деньги Виктор Фонт Футбол

Полиция Каталонии раскрыла детали деятельности Жозепа Бартомеу на посту президента «Барсы».

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 по 2020 год. В марте 2021 года функционер был арестован в рамках дела «Барсагейт» – сообщалось, что по его поручению в социальных сетях организовывались нападки на конкурентов и некоторых игроков клуба. Концепцию информационной кампании также разрабатывал Бартомеу.

Органы правопорядка Каталонии Mossos d’Esquadra представили отчет, согласно которому «Барселона» по приказу Бартомеу через посредников выплачивала деньги журналистам за создание выгодного имиджа Бартомеу на фоне его конкурентов – Виктора Фонта и Жоана Лапорты, который сейчас занимает пост президента клуба.

Среди посредников, в частности, в отчете упоминается компания Amalgama Marketing, которой управляет Микель Самбола, работавший над избирательной кампанией Бартомеу накануне выборов президента «Барселоны» в 2015 году.

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20 комментариев

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Alexlagodny
Ответ !!!Bata!!!
Что то взялись за Юве, Сити и Барсу серьезно.
В делах этих команд ничего общего.
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Леван Мкртчян
Ответ KendrickistheKing!
Разве Барто не может быть осужден за сами мошеннические действия, раз использовал деньги клуба не в предполагаемых целях? Тут как минимум могут прикрыть за отмывание денег, так как субъект использовал деньги преследуя именно свои личные цели, далее, предполагаемо, за коррупционные действия, мошенничество и нецелевое использование бюджетных средств. За какие нарушения полагается административная или уголовная ответственность, я не в курсах, не спец в юридических делах, тем более Испании.
Я бы не написал , то что написал, если бы искренне не был уверен в том , что деньги потраченные на подкуп журналюг , через посредников вроде "Амальгама",никак не удастся связать со счетами Барсы.
Это надо быть полным идиотом, чтобы спонсировать такое дело через схемы с использованием бюджетных денег и попасться на уголовке по статье "нецелевое расходование средств".
Думаю , что деньги были частными от людей / фондов или ещё кого , которые стояли за выборной компанией Барто и имеют с этого какой-то лобби интерес.
Могу ошибаться. Время покажет прав я или нет
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Леван Мкртчян
Ответ TJ tigra
он использовал деньги клуба. это не его деньги. не знаю, как в Барселоне прописан устав или что там из документов, но такое должно приравниваться к махинациям, по-хорошему. растрата средств клуба на какие-то личные дела.
Как я понимаю , пока , по этому делу, никакой связи между посредником ( компания Амальгама ,через которую передавались деньги журналистам) и трафиком денежных средств со счетов Барселоны --- установить не удалось. И если честно , есть вероятность , что и вряд ли удастся установить.
Надо быть полным дураком, чтобы загреметь по статье "нецелевое расходование средств" в свете передачи денег журналистам за антипиар и делать это из бюджетных денег клуба.
Думаю, люди стоящие за Барто и его выборной компанией , оплататили это из частных денег ,не касаясь и не используя клубный бюджет.
Я не верю , что Барто дурак ......он махинатор и мутный делец о котором мы еще узнаем много интересного в ходе расследований, но вряд ли дурак
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deadjoker
Ответ gelkin
Всё таки странно когда президент клуба использует деньги клуба чтобы топить в прессе своих оппонентов на ближайших выборах.
Странно, и похоже на нецелевое расходование средств. Но опять таки если капнуть любой топ клуб там можно найти такое нецелевое использование. Вопрос только в том как правильно отражают это в отчетности.
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KendrickistheKing!
Ответ Леван Мкртчян
Ну если уж и посадят Барто, то точно не за этот факт. Никаких законов , кроме этических норм поведения руководителя, он не нарушил, заказав такою вот дичь. Кстати, Фонт ничем не лучше в этом плане, он хоть и не через заказных журналюг, но тоже занимается/занимался дискредитацией прошлого и нынешнего руководства Барсы, использую авторитетных (для клуба и выбирающих сосьеос ) людей
Разве Барто не может быть осужден за сами мошеннические действия, раз использовал деньги клуба не в предполагаемых целях? Тут как минимум могут прикрыть за отмывание денег, так как субъект использовал деньги преследуя именно свои личные цели, далее, предполагаемо, за коррупционные действия, мошенничество и нецелевое использование бюджетных средств. За какие нарушения полагается административная или уголовная ответственность, я не в курсах, не спец в юридических делах, тем более Испании.
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Barcelona For Life83
Ничего удивительного нет, этож Бармалей!
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Марслан Акматалиев
Его вообще собираются наказывать?
Кто в курсе как обстоят дела с расследованием его деятельности в Барсе?
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TJ tigra
Ответ Леван Мкртчян
Ну если уж и посадят Барто, то точно не за этот факт. Никаких законов , кроме этических норм поведения руководителя, он не нарушил, заказав такою вот дичь. Кстати, Фонт ничем не лучше в этом плане, он хоть и не через заказных журналюг, но тоже занимается/занимался дискредитацией прошлого и нынешнего руководства Барсы, использую авторитетных (для клуба и выбирающих сосьеос ) людей
он использовал деньги клуба. это не его деньги. не знаю, как в Барселоне прописан устав или что там из документов, но такое должно приравниваться к махинациям, по-хорошему. растрата средств клуба на какие-то личные дела.
+6
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+6
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Леван Мкртчян
Ответ TJ tigra
может посадят все ж дурачка
Ну если уж и посадят Барто, то точно не за этот факт. Никаких законов , кроме этических норм поведения руководителя, он не нарушил, заказав такою вот дичь.
Кстати, Фонт ничем не лучше в этом плане, он хоть и не через заказных журналюг, но тоже занимается/занимался дискредитацией прошлого и нынешнего руководства Барсы, использую авторитетных (для клуба и выбирающих сосьеос ) людей
+3
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+3
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Sevuska
Что теперь скажет Сосьос !?
+1
-1
0
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KKKKKKK7
Ответ Арман Бижанов
На фоне всех этих событии у меня один вопрос, а куда смотрели сосьос? Где были сосьос когда Бармалей творил дичь? Как я понимаю сосьос это типа депутаты же. Есть среди экспертов спортса Кто более глубоко осведомлен правами и привилегиями сосьос?
Они очень ленивые, и они абсолютно пофигистически относятся к клубу, большинство из них
Очень долго вотум недоверия выдвигали против Барто и Ко
+1
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!!!Bata!!!
Что то взялись за Юве, Сити и Барсу серьезно.
+2
-1
+1
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Momos
Воистину президент был достоин клуба, которым руководил
0
-2
-2
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Арман Бижанов
На фоне всех этих событии у меня один вопрос, а куда смотрели сосьос? Где были сосьос когда Бармалей творил дичь? Как я понимаю сосьос это типа депутаты же. Есть среди экспертов спортса Кто более глубоко осведомлен правами и привилегиями сосьос?
+1
0
+1
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gelkin
Ответ deadjoker
Все клубы платят журналистам, это не новость.
Всё таки странно когда президент клуба использует деньги клуба чтобы топить в прессе своих оппонентов на ближайших выборах.
+9
0
+9
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KendrickistheKing!
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0
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skorpion n
ожидаемо )) да будет срач
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-1
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deadjoker
Все клубы платят журналистам, это не новость.
+3
-9
-6
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TJ tigra
может посадят все ж дурачка
+30
0
+30
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MUthebest
Клоун
+8
0
+8
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