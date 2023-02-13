«Барса» по поручению Бартомеу платила журналистам за критику его конкурентов – Лапорты и Фонта. Каталонская полиция подтвердила

Полиция Каталонии раскрыла детали деятельности на посту президента «Барсы».

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 по 2020 год. В марте 2021 года функционер был арестован в рамках дела «Барсагейт» – сообщалось, что по его поручению в социальных сетях организовывались нападки на конкурентов и некоторых игроков клуба. Концепцию информационной кампании также разрабатывал Бартомеу.

Органы правопорядка Каталонии Mossos d’Esquadra представили отчет, согласно которому « » по приказу Бартомеу через посредников выплачивала деньги журналистам за создание выгодного имиджа Бартомеу на фоне его конкурентов – и , который сейчас занимает пост президента клуба.

Среди посредников, в частности, в отчете упоминается компания Amalgama Marketing, которой управляет Микель Самбола, работавший над избирательной кампанией Бартомеу накануне выборов президента «Барселоны» в 2015 году.

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