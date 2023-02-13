«Барса» по поручению Бартомеу платила журналистам за критику его конкурентов – Лапорты и Фонта. Каталонская полиция подтвердила
Полиция Каталонии раскрыла детали деятельности Жозепа Бартомеу на посту президента «Барсы».
Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 по 2020 год. В марте 2021 года функционер был арестован в рамках дела «Барсагейт» – сообщалось, что по его поручению в социальных сетях организовывались нападки на конкурентов и некоторых игроков клуба. Концепцию информационной кампании также разрабатывал Бартомеу.
Органы правопорядка Каталонии Mossos d’Esquadra представили отчет, согласно которому «Барселона» по приказу Бартомеу через посредников выплачивала деньги журналистам за создание выгодного имиджа Бартомеу на фоне его конкурентов – Виктора Фонта и Жоана Лапорты, который сейчас занимает пост президента клуба.
Среди посредников, в частности, в отчете упоминается компания Amalgama Marketing, которой управляет Микель Самбола, работавший над избирательной кампанией Бартомеу накануне выборов президента «Барселоны» в 2015 году.
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Это надо быть полным идиотом, чтобы спонсировать такое дело через схемы с использованием бюджетных денег и попасться на уголовке по статье "нецелевое расходование средств".
Думаю , что деньги были частными от людей / фондов или ещё кого , которые стояли за выборной компанией Барто и имеют с этого какой-то лобби интерес.
Могу ошибаться. Время покажет прав я или нет
Надо быть полным дураком, чтобы загреметь по статье "нецелевое расходование средств" в свете передачи денег журналистам за антипиар и делать это из бюджетных денег клуба.
Думаю, люди стоящие за Барто и его выборной компанией , оплататили это из частных денег ,не касаясь и не используя клубный бюджет.
Я не верю , что Барто дурак ......он махинатор и мутный делец о котором мы еще узнаем много интересного в ходе расследований, но вряд ли дурак
Кто в курсе как обстоят дела с расследованием его деятельности в Барсе?
Кстати, Фонт ничем не лучше в этом плане, он хоть и не через заказных журналюг, но тоже занимается/занимался дискредитацией прошлого и нынешнего руководства Барсы, использую авторитетных (для клуба и выбирающих сосьеос ) людей
Очень долго вотум недоверия выдвигали против Барто и Ко