Лапорта о ЧМ-2030: «Промадридские власти захотят провести финал на «Бернабеу». Будем просить о нем, но я бы согласился и на полуфинал на «Камп Ноу»

Жоан Лапорта хочет, чтобы на «Камп Ноу» состоялся полуфинал ЧМ-2030.

«Я хотел бы принять у нас чемпионат мира-2030. Мы уже попросили об этом. Уверен, что мы примем полуфинал. У нас стадион с самой большой вместимостью. Но центральные власти в столице очень промадридистские...

Финал? Мы будем просить, потому что стадион и мероприятие этого заслуживают, но я не знаю, дадут ли нам его. Полагаю, центральные власти захотят, чтобы финал проходил на «Бернабеу». Я бы точно согласился на полуфинал», – сказал президент «Барсы».

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