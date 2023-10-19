Лапорта о ЧМ-2030: «Промадридские власти захотят провести финал на «Бернабеу». Будем просить о нем, но я бы согласился и на полуфинал на «Камп Ноу»

Теги Барселона Сборная Испании по футболу Жоан Лапорта Камп Ноу Сантьяго Бернабеу ЧМ-2030 Политика Футбол

Жоан Лапорта хочет, чтобы на «Камп Ноу» состоялся полуфинал ЧМ-2030.

«Я хотел бы принять у нас чемпионат мира-2030. Мы уже попросили об этом. Уверен, что мы примем полуфинал. У нас стадион с самой большой вместимостью. Но центральные власти в столице очень промадридистские...

Финал? Мы будем просить, потому что стадион и мероприятие этого заслуживают, но я не знаю, дадут ли нам его. Полагаю, центральные власти захотят, чтобы финал проходил на «Бернабеу». Я бы точно согласился на полуфинал», – сказал президент «Барсы».

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39 комментариев

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MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
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+29
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e_kot
Ответ MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
Какая разница? У Барсы будет новый стадион к этому времени
+19
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кuraakula belov
Ответ Шем
У Мадрида стадион уже готов принять финальные матчи любого турнира, а стадиону Барселоны реконструкция только предстоит. Правильнее сначала реконструировать стадион, а потом уже претендовать на матчи такого уровня.
Так через 7 лет мероприятие. Как правило к матчам такого уровня стадионы специально строятся/реконструируются, а не проводят на готовом. И Реал и Барса и без ЧМ себе переделают всё, просто приятный бонус турнир
+11
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David Aprasidze
Трава с финала ЧМ продастся дороже
+16
-9
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Alexandr Turner
Ответ MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
А ты бывал и на КН и на СБ?))) как ты оценил качество стадионов? со своего дивана?
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b_arfa
Ответ MMMinor
его даже не начали планировать строить, есть только проект. от этой точки до конца реконструкции - не меньше 3-4 лет. А Камп Ноу лучший стадион в Европе потому что.. что?
мб его не начали еще строить потому что, нужно сначала подготовку к этому сделать? Там снести часть трибун, газон и тд, чем сейчас и занимаются, Барса планирует в 24 вернутся, сама реконструкция закончится в 26-27 скорее всего, какие выводы сейчас можно делать?
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b_arfa
Ответ MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
Ну ка инженер, расскажи какое качество на Камп Ноу будет через пару лет, уже есть отчетность? Или ты перерытое поле сравниваешь с нынешним Бернабеу, согласен немного уступает в качестве, но Камп Ноу всегда будет лучшим стадионом в Европе
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Bazilic
Ответ MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
У Барсы в 24 году новый стадион будет) какая разница?)
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Alexandr Turner
Ответ Шем
У Мадрида стадион уже готов принять финальные матчи любого турнира, а стадиону Барселоны реконструкция только предстоит. Правильнее сначала реконструировать стадион, а потом уже претендовать на матчи такого уровня.
Так финал через 6.5 лет, думаешь не успеют?)
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EldarRing10
Ответ MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
Через 7 лет будет ЧМ, за 7 лет барса сделает реконструкцию, и если я не ошибаюсь, то на Камп ноу 90 тыс болельщиков может вместить
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Алексей Ненахов
С такой позицией никогда КампНоу не видеть финалов
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Camry163
Интересно, как распределят решающие игры?
Финал - Испания, полуфиналы Испания и Португалия, за 3 место - Марокко? Или будет другой вариант?
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f0rmoceft
Популист громко говорит, чтобы быть во главе Барсы, не более.
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Сикарио
Лапорте даже не надо деменцию разыгрывать, она у него точно уже прогрессирует по полной.
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sintenced
А эти промадридские власти сейчас с нами, в этой комнате?
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Шем
У Мадрида стадион уже готов принять финальные матчи любого турнира, а стадиону Барселоны реконструкция только предстоит. Правильнее сначала реконструировать стадион, а потом уже претендовать на матчи такого уровня.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ MMMinor
а может дело в том что разница в качестве стадионов просто небо и земля? да не, опять Перес все купит, как обычно. включая новый стадион, который умудрились реконструировать во время пандемии, пока Барса оптом закупалась дорогими игроками
можно сказать финал ЧМ в России проводили на арене в Самаре)))
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TY-214
Ответ Vikeif
Дело даже не в стадионе, а втом что Каталония уже много лет кричит, что они не Испания, а свободная страна. Но ЧМ принимает Испания, не Каталония. Ни один чиновник не отдаст главный матч четырехлетия бунтарям. Логично, если это будет в столице страны.
Здесь всё очень просто. Если Испания и Каталония - это одна страна, то финал надо проводить на крупнейшем стадионе этой одной страны - на Камп Ноу.
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Naseer Amir
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я бы предложил провести полуфинал в Мадриде и Камп Ноу , финал На Стадионе Бенфики
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TY-214
Ответ Шем
У Мадрида стадион уже готов принять финальные матчи любого турнира, а стадиону Барселоны реконструкция только предстоит. Правильнее сначала реконструировать стадион, а потом уже претендовать на матчи такого уровня.
В 2011 году даже близко не было ни одного стадиона ЧМ-2018, но ведь всё как-то распланировали.
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