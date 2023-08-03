Лапорта считает Хави наследником Кройффа и Гвардиолы: «Они разделяют одну великую философию»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Йохан Кройфф Пеп Гвардиола Футбол

Президент «Барселоны» назвал Хави наследником Йохана Кройффа и Пепа Гвардиолы.

«Они принадлежат к одной школе и разделяют одну и ту же философию. Это великая философия, философия Йохана Кройффа, потом Пепа [Гвардиолы], а теперь и Хави.

Конечно, у них есть некоторые различия, но все эти тренеры обладают индивидуальностью, и они совершенствуют тот аутентичный стиль игры, который в прошлом внедрял в «Барселоне» Йохан Кройфф», – сказал Жоан Лапорта.

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26 комментариев

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Пока в игре, которую ставит Хави это не просматривается от слова совсем.
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Очень громко сравнивать с Кройфом... да и с Гвардиолой, Хави пока ничего такого не сделал у руля. Гвардиола - это свой стиль, тики-така, полная доминация... Хави пока только начал путь, посмотрим, что получится.
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Ответ Фабрицио Ахмет
Вгляд дилетанта. Вы кто по профессии? Вот и занимайтесь своей тележурналистикой. В футбол не надо лезть!
Григорян, вы ?
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Главное чтоб Лапорта не был наследником Бартомеу.
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Ответ SanEffect
Еще как просматривается. Однако, нужно понимать, что текущий набор игроков не позволяет играть также как при Гвардиоле.
Ну так то именно Гвардиола научил тот состав игроков ТАК играть. До него ни Месси, ни Хави, ни Иньеста, ни Бускетс так не блистали.
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Ответ Фабрицио Ахмет
моя цель достичь минус 15К побить свой же рекорд
А я думал, Barca_mania, у тебя цель снова попасть в перманентный бан, как вчера
Блин, какой же вчера хороший день был! До регистрации твоего нового акк
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Кройфф и Пеп изменили футбол. Оба привносили что-то новое и заставляли других меняться. Хави же пока ещё ничего подобного не добился
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Как подгорает у столичных
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Великая философия это постоянные нытье?
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Ответ SanEffect
Еще как просматривается. Однако, нужно понимать, что текущий набор игроков не позволяет играть также как при Гвардиоле.
просматривается? Хаве скорее философию Стока ставит с бесконечными навесами
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Ответ Фабрицио Ахмет
Вгляд дилетанта. Вы кто по профессии? Вот и занимайтесь своей тележурналистикой. В футбол не надо лезть!
У Махмуда Барсамании исключительный талант, под каким акком он бы не прятался, все равно уйдет в минуса, прям как Барса
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Ответ Фабрицио Ахмет
моя цель достичь минус 15К побить свой же рекорд
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Ответ Фабрицио Ахмет
Вгляд дилетанта. Вы кто по профессии? Вот и занимайтесь своей тележурналистикой. В футбол не надо лезть!
Как делишки?
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Ответ войд
Если б тренером Реала был не Анчелоти,можно было с уверенностью сказать что Хави уволят в этом сезоне,но скорее всего за счёт фартового буса опять зацепит чемп)
То есть вы уже заранее стелите солому 😁😁😁
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Ответ войд
Если б тренером Реала был не Анчелоти,можно было с уверенностью сказать что Хави уволят в этом сезоне,но скорее всего за счёт фартового буса опять зацепит чемп)
Обиженкаааааа аааа аааа😭😭😭😭😭😭
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