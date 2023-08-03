Лапорта считает Хави наследником Кройффа и Гвардиолы: «Они разделяют одну великую философию»
Президент «Барселоны» назвал Хави наследником Йохана Кройффа и Пепа Гвардиолы.
«Они принадлежат к одной школе и разделяют одну и ту же философию. Это великая философия, философия Йохана Кройффа, потом Пепа [Гвардиолы], а теперь и Хави.
Конечно, у них есть некоторые различия, но все эти тренеры обладают индивидуальностью, и они совершенствуют тот аутентичный стиль игры, который в прошлом внедрял в «Барселоне» Йохан Кройфф», – сказал Жоан Лапорта.
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