Лапорта считает Хави наследником Кройффа и Гвардиолы: «Они разделяют одну великую философию»

Президент «Барселоны» назвал Хави наследником Йохана Кройффа и Пепа Гвардиолы.

«Они принадлежат к одной школе и разделяют одну и ту же философию. Это великая философия, философия Йохана Кройффа, потом Пепа [ ], а теперь и .

Конечно, у них есть некоторые различия, но все эти тренеры обладают индивидуальностью, и они совершенствуют тот аутентичный стиль игры, который в прошлом внедрял в «Барселоне» », – сказал .

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