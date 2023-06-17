«Барса» обманывает сосьос. Говорили, что Месси продлит контракт, сейчас – может вернуться. Его здесь нет из-за руководства». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе
Экс-кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт заявил, что клуб обманывает сосьос.
«Клуб не способен справляться с задачами на будущее. Обстановка вокруг него токсична, об этом говорил Хави. Большинство людей интересуют они сами, а не будущее клуба. Это ослабляет нас.
Еще меня расстраивает то, что сосьос ни во что не ставят: нам либо не говорят правду, либо обманывают.
Два года назад нам сказали, что Месси собирается продлит контракт, сейчас – что он может вернуться… Его здесь нет из-за проблемы с руководством.
В отношениях с сосьос по поводу стратегических сделок нет прозрачности. Например, это касается договора со Spotify, проекта Espai Barça, реконструкции стадиона «Камп Ноу» компанией Limak, оплатой комиссий и ситуации с абонементами.
Создается ощущение постоянной импровизации», – сказал Фонт.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
И этот снежный финансовый ком лишь разрастается
Другое дело, вряд ли он действительно осознавал весь масштаб экономической задницы в клубе, от чего стал по сути заложником собственных слов
Ну он же юрист, адвокат, это в принципе само по себе в основном пускание пыли в глаза да пообильнее
А Фонт в очень удобной позиции, когда ты проиграл выборы и не владеешь обстановкой в клубе, не понимая всей ситуации, единственное, что ты можешь, это пинать оппонента и упрекать во всех бедах, хотя далекооо не факт что сам бы он сумел разрулить существующие проблемы и не сесть в лужу ещё глубже