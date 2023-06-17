«Барса» обманывает сосьос. Говорили, что Месси продлит контракт, сейчас – может вернуться. Его здесь нет из-за руководства». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Виктор Фонт Футбол

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт заявил, что клуб обманывает сосьос.

«Клуб не способен справляться с задачами на будущее. Обстановка вокруг него токсична, об этом говорил Хави. Большинство людей интересуют они сами, а не будущее клуба. Это ослабляет нас.

Еще меня расстраивает то, что сосьос ни во что не ставят: нам либо не говорят правду, либо обманывают.

Два года назад нам сказали, что Месси собирается продлит контракт, сейчас – что он может вернуться… Его здесь нет из-за проблемы с руководством.

В отношениях с сосьос по поводу стратегических сделок нет прозрачности. Например, это касается договора со Spotify, проекта Espai Barça, реконструкции стадиона «Камп Ноу» компанией Limak, оплатой комиссий и ситуации с абонементами. 

Создается ощущение постоянной импровизации», – сказал Фонт.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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32 комментария

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Pelerin
Всё как есть
+34
-8
+26
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Iamliam
Дошло наконец)
+17
-2
+15
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Кашшай Чакырович
Ответ DolJun
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Смешно это когда ты тратишь 5 млрд фунтов стерлингов ,а клуб из своей штрафной боится выйти ))) смешно это когда ты тратишь 600 в одно то и заканчиваешь на 12 месте в чемпионате это реально смешно )))) смешно это когда 1 Холанд забиывает ,как весь трусливый мешок ))) смешно это когда твоя команда ниже середняка ,а тебя волнует Барселона ,которая выиграла свой чемпионат причем с хорошим отрывом )))
+15
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+9
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ЧИКО
С высказыванием Фонта согласен, Лапорта всех дурит и врёт, но в искренности этого человека не верю. Он огорчён, что проиграл выборы и за все маленькие косяки наезжает на Лапорту. Но не тогда, не сейчас нигде не было конкретизации, как он видит решение вопроса, что он может сделать. Если вспомнить его выступления, там тоже много обещания были по разным вопросам, но как он собирается решать, не было. Они все только кресло хотят, потому, что это выгодно… ИМ. Как чиновники и политики, пообещали, получили и забили. После последних трёх президентов, я очень надеюсь, сосьос выберут кого-то более достойного и стающего. Умного и практичного если конечно их голос чего-то стоит и до этого, Барсу не развалят окончательно…. они это могут легко…..
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Muhammad Juraev
Ответ SpainFan
Плохо, что не было нормального прощания с легендой, а в команде Хави Месси не нужен. Это понимают адекватные болелы.
Месси даже сейчас во всём лучше винисиуса, почему же не нужен?)
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Тиджани Бабангида
Его нет из-за глобальных финансовых проблем клуба,в первую очередь.
И этот снежный финансовый ком лишь разрастается
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WESTERN-
Отчасти прав. Но все знали что это сделать будет трудно, хотя об этом говорили как о пятиминутном деле
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Ответ Тиджани Бабангида
Его нет из-за глобальных финансовых проблем клуба,в первую очередь. И этот снежный финансовый ком лишь разрастается
еще рано, нужно чтоб миллионов 30-40 электромашин в год продавалось, тогда все начнется ломаться.
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Tommy Addams
Ответ Тиджани Бабангида
Его нет из-за глобальных финансовых проблем клуба,в первую очередь. И этот снежный финансовый ком лишь разрастается
Бабан)
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wlad wasew
Карпов, гони инсайды !
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Bob Ganiev
хорошо что в руководстве Барсы и тренерский штаб понимает то, что не понимают жерналюги и глоры. А Фонт или популист или очередной бартомеу
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Александр Опёнышев
То что Лапорта популист это понятно, он говорил что Бэкхема пригласит, а вместо него купили Рональдиньо и это хорошо, и таких моментов наберётся достаточно
Другое дело, вряд ли он действительно осознавал весь масштаб экономической задницы в клубе, от чего стал по сути заложником собственных слов
Ну он же юрист, адвокат, это в принципе само по себе в основном пускание пыли в глаза да пообильнее
А Фонт в очень удобной позиции, когда ты проиграл выборы и не владеешь обстановкой в клубе, не понимая всей ситуации, единственное, что ты можешь, это пинать оппонента и упрекать во всех бедах, хотя далекооо не факт что сам бы он сумел разрулить существующие проблемы и не сесть в лужу ещё глубже
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Оливер Кан удаляет Роберту
На 10-й день Зоркий Глаз заметил, что в камере нет одной стены.
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arajanarm
В Барсе через два года выборы, поэтому Фонт активировался
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Рауан Турсунов
с такими финансами он бы и сам ничего не сделал
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DolJun
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Криштиану Роналду
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SCHOKKKK
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