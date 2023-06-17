«Барса» обманывает сосьос. Говорили, что Месси продлит контракт, сейчас – может вернуться. Его здесь нет из-за руководства». Экс-кандидат в президенты Фонт о клубе

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт заявил, что клуб обманывает сосьос.

«Клуб не способен справляться с задачами на будущее. Обстановка вокруг него токсична, об этом говорил Хави. Большинство людей интересуют они сами, а не будущее клуба. Это ослабляет нас.

Еще меня расстраивает то, что сосьос ни во что не ставят: нам либо не говорят правду, либо обманывают.

Два года назад нам сказали, что собирается продлит контракт, сейчас – что он может вернуться… Его здесь нет из-за проблемы с руководством.

В отношениях с сосьос по поводу стратегических сделок нет прозрачности. Например, это касается договора со Spotify, проекта Espai Barça, реконструкции стадиона «Камп Ноу» компанией Limak, оплатой комиссий и ситуации с абонементами.

Создается ощущение постоянной импровизации», – сказал .

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