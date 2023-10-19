Дешам об игре Мбаппе против Нидерландов и Шотландии: «Килиан сиял, как и вся сборная Франции. Он вел себя как настоящий капитан на поле и за его пределами»

Дидье Дешам оценил игру Килиана Мбаппе в двух последних матчах сборной Франции.

В октябре команда обыграла сборную Нидерландов в рамках отбора Евро-2024 (2:1) и одержала победу над Шотландией в товарищеском матче (4:1). Мбаппе в этих играх отличился 3 голами и 1 результативной передачей.

«Он очень вовлечен. Вы переживали, а я нет. Он вел себя как настоящий капитан на поле и за его пределами. Он приложил много усилий, особенно в обороне.

Ему нужна свобода в игре, и я ему ее даю. В этих двух матчах он сиял, как и вся сборная Франции», – сказал Дешам.

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