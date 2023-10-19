Дешам об игре Мбаппе против Нидерландов и Шотландии: «Килиан сиял, как и вся сборная Франции. Он вел себя как настоящий капитан на поле и за его пределами»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам оценил игру Килиана Мбаппе в двух последних матчах сборной Франции.

В октябре команда Дешама обыграла сборную Нидерландов в рамках отбора Евро-2024 (2:1) и одержала победу над Шотландией в товарищеском матче (4:1). Мбаппе в этих играх отличился 3 голами и 1 результативной передачей. 

«Он очень вовлечен. Вы переживали, а я нет. Он вел себя как настоящий капитан на поле и за его пределами. Он приложил много усилий, особенно в обороне.

Ему нужна свобода в игре, и я ему ее даю. В этих двух матчах он сиял, как и вся сборная Франции», – сказал Дешам. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Inside 88 LW
Только вот капитан - Антуан а не этот камерунский мальчик.
Никогда Гризманн не был образцовым капитаном, а ему за 30. Так с чего это Мбаппе, лучший игрок сборной, не может ещё и капитаном быть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий