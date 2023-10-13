Мбаппе забил впервые за 5 игр, прервав худшую серию с 2021 года

Килиан Мбаппе открыл счет в матче Нидерланды – Франция.

Форвард, представляющий « », поразил ворота хозяев на 7-й минуте игры квалификации Евро-2024. Голевая передача на счету Жонатана Клосса.

В последний раз до этого дня забивал 19 сентября – в матче против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов. После этого он не мог отличиться в четырех играх – это была худшая серия с осени 2021 года.

Всего у нападающего 9 голов за 11 игр в составе «ПСЖ» и сборной Франции в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию