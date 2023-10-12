Мбаппе из-за смерти близкого человека покидал расположение сборной Франции вчера. Сегодня его не будет на пресс-конференции

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия квалификация Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе покидал расположение сборной из-за смерти близкого человека.

В среду вечером капитан сборной Франции с разрешения Дидье Дешама на несколько часов покинул «Клерфонтен» из-за смерти близкого человека, пишет L’Équipe. Мбаппе отправился в коммуну Бонди, где он вырос, чтобы выразить соболезнования семье умершего.

Вчера вечером Килиан вернулся в «Клерфонтен». Он полетит в Нидерланды на матч квалификации Евро-2024, который состоится 13 октября.

Мбаппе не пришел на сегодняшнюю пресс-конференцию сборной Франции. Вместо него компанию Дешаму на ней составит Орельен Тчуамени, сообщает RMC Sport.

Став капитаном сборной Франции, Мбаппе всего один раз приходил на пресс-конференцию – в июне. В сентябре вместо него на вопросы журналистов отвечал Антуан Гризманн.

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3 комментария

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ɔculpa
Заголовок на Спортсе, написанный очередной Йодой🤦🏻‍♂️
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MigraTjk
Смерть близкого это очень тяжело, на этом фоне все остальное уходит на второй план. Всем здоровья и добра…..
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