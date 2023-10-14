Дешам о двух голах Мбаппе Нидерландам: «Защитники его боялись. Когда Килиан так играет, шансы Франции на победу гораздо выше»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция квалификация Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам высказался о дубле Килиана Мбаппе в матче с Нидерландами (2:1).

«Что касается Килиана, волноваться не о чем. Когда он играет так, как сегодня, у Франции гораздо более высокие шансы на победу. Мы рады за него, особенно учитывая то, через что он прошел в последнее время.

Благодаря Килиану все сразу становится ясно. Он открывался, находился в хорошей форме, и защитники его боялись. Когда это было нужно, он прикладывал необходимые усилия, я даже видел, что он играл на правом фланге, когда надо было закрыть брешь, и это важно для капитана. Он многое берет на себя, но в то же время следит за тем, чтобы не брать слишком много.

Я знаю, что некоторые хотели бы, чтобы он чаще общался с прессой, но мне больше нравится, когда за него говорят его ноги», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью TF1.

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